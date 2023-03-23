Столтенберг: исход войны решит работа промышленности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту в Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно.

В интервью британской газете The Guardian он назвал боевые действия в Украине «войной на истощение» и призвал страны Запада наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине.

«Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства»,— сказал генеральный секретарь НАТО.

Именно поэтому западные страны, в первую очередь США, Великобритания, Франция и Германия, должны быть готовы ещё долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает Столтенберг.

По его словам, исход этой войны «решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени».

О том, что Украине несмотря на наращивание военной поддержки со стороны США и других стран по-прежнему не хватает сил и оружия для отражения российской агрессии, пишет сегодня The Washington Post.

«Очевидно, что время на стороне России, у нее есть солдаты и материальные ресурсы, чтобы вести длительную войну на обширном фронте, – говорит аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо. – У Украины нет такого преимущества. Если оружие поставляется недостаточно быстро, Украине будет крайне сложно противостоять российским успехам».

Проблема не только в задержках с поставками, но и в том, что целый ряд пожеланий Украины по вооружениям остается невыполненным – от истребителей и дальнобойной реактивной артиллерии до снарядов для существующих советских танков и артиллерийских орудий, пишет издание.