198 стран подписали соглашение о борьбе с изменениями климата

198 стран подписали соглашение о совместных усилиях в борьбе с изменениями климата. Оно стало итогом всемирного климатического саммита СОР28 в Дубае. Участники соглашения приняли план по снижению вредных выбросов в атмосферу и переходу на экологичные, возобновляемые источники энергии.

Среди целей, указанных в документе - сокращение использования ископаемого топлива (нефти, газа и угля). Поставлена задача к 2030 году втрое повысить использование возобновляемых источников энергии, и вдвое - энергоэффективность. Дальнейший отход от ископаемого топлива должен снизить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Страны-участники намерены в дальнейшем принимать соответствующие постановления на государственном уровне, обязывая соблюдать их все свои промышленные предприятия.

Президент саммита, Султан аль-Джабер, назвал соглашение «историческим». Президент США Джо Байден также приветствовал его, назвав «важной вехой».

Однако оно вызвало волну критики как у ряда участников мероприятия, так и у наблюдателей. Они считают, что целью климатических мер должно быть не сокращение использования ископаемого топлива, а полный отказ от него. На такой формулировке настаивали на саммите, в частности, делегации США, Великобритания и Евросоюза. Представители Альянса малых островных государств, куда входят 39 стран, заявили, что соглашение принималось, когда они не присутствовали в зале заседаний. Многие участники указывают, что в тексте документа содержатся «дыры», позволяющие обойти его, а независимые экспеты считают, что указанные в нём меры не достаточны для достижения поставленных задач.

Критике подвергся и сам Султан Аль-Джабер. Его оппоненты подчёркивают, что Аль-Джабер возглавляет в Абу-Даби крупнейшую нефтяную компанию Adnoc и может преследовать на саммите свои бизнес-интересы.

Эти подозрения усилились после того, как в открытый доступ попали документы о переговорах между ОАЭ и правительствами как минимум 27 стран при подготовке саммита. Как утверждают представившие их расследователи Би-би-си и Центра климатической журналистики, речь в них шла о заключении выгодных для ОАЭ сделок о продаже нефти и газа.