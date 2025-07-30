15 стран Запада выступили с призывом признать Палестинское государство

15 стран Запада во главе с Францией выступили с совместным заявлением, в котором содержится призыв признать независимое Палестинское государство.

Заявления подписали министры иностранных дел по итогам прошедшей в Нью-Йорке конференции, посвящённой палестино-израильскому конфликту. Текст опубликовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

На прошлой неделе Франция первой из крупных держав Запада объявила о намерении в сентябре официально признать Палестинское государство. Это решение вызвало критику со стороны Израиля и США, однако ряд стран выступил в его поддержку. Накануне о возможности признать Палестинское государство уже в сентябре заявили и власти Великобритании.

В совместном заявлении, которое подписали главы МИД Финляндии, Ирландии, Испании, Португалии, Люксембурга, Словении, Мальты, Андорры, Сан-Марино, Норвегии, Исландии, Австралии, Канады и Новой Зеландии, содержится осуждение нападения радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) 7 октября 2023 года и призыв к освобождению заложников. В то же время, авторы указывают на тяжёлую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, где Израиль продолжает операцию против ХАМАС, и призывают к прекращению боевых действий. Они также выражают готовность работать над "моделью будущего" для сектора Газа, которая включала бы его восстановление, разоружение группировки ХАМАС и её отстранение от управления Газой. Они также указывают, что нынешние власти Палестинской автономии взяли на себя ряд обязательств, в том числе о проведении выборов и о демилитаризации будущего Палестинского государства.

Министры заявляют, что их страны "уже признали, выразили или выражают готовность" к признанию Палестинского государства и призывают другие страны присоединиться к ним.

Премьер Великобритании Кир Стармер ранее во вторник заявил, что Великобритания готова признать Палестинское государство в сентябре в том случае, если до этого времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа. Изменение позиции Лондона, как и ряда других стран, во многом связано с сообщениями о тяжёлой гуманитарной ситуации в Газе, которую агентства ООН и международные гуманитарные организации описывают как голод. В адрес Израиля при этом звучат обвинения в воспрепятствовании доступу гуманитарной помощи, которые он отвергает, возлагая ответственность на ХАМАС.