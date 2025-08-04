Накануне 17-й годовщины августовской войны временная следственная комиссия парламента Грузии завершила свою работу. Ее мандат охватывал, в частности, расследование предполагаемых преступлений предыдущего правительства в тот критический период. Комиссия утвердила заключение единогласно и теперь направит документ в парламент, после чего он может стать основой как для политических дискуссий, так и для будущих следственных и судебных дел. В оппозиции говорят, что это попытка переписать новейшую историю Грузии.

Исторический документ или политический приговор

46 заседаний, 139 опрошенных лиц и 430 страниц заключения. Таковы результаты шести месяцев работы временной следственной комиссии по изучению преступлений «Единого национального движения». 4 августа председатель комиссии Тея Цулукиани провела итоговое заседание, на котором итоговый документ был единогласно одобрен. Члены комиссии считают его историческим.

Содержание документа пока не разглашается. Оно станет доступным общественности предположительно в сентябре, после передачи в парламентское бюро, которое назначит пленарное заседание для представления заключения комиссии. Лишь после этого документ будет опубликован. Затем парламент, легитимность которого не признают оппозиция, пятый президент и часть грузинского общества, за него проголосует.

Что именно содержится в заключении и каков его характер? По словам Теи Цулукиани, в нем в хронологическом порядке собраны факты и сведения, отражающие новейшую историю страны, что и придает ему особую ценность.

Основой для заключения послужили допросы, заявления, решения судов — как национальных, так и международных, а также отчеты международных организаций. По словам председателя, документ предназначен не только для органов следствия, но и для неправительственных организаций, которые должны работать в интересах государства.

«Заключение комиссии в первую очередь ценно тем, что в нем собраны все факты и действия, совершенные «Единым национальным движением», Михаилом Саакашвили и связанными с ним лицами с ноября 2003 года до сегодняшнего дня.

Я также надеюсь, что данный документ будет полезен соответствующим следственным органам для получения дополнительной информации в разных направлениях, а также судам или неправительственным организациям, которые призваны проводить настоящий анализ и исследования и использовать это в интересах своей страны. Таких НПО, к счастью, существует немало, и им нужно усиление — для них этот материал станет полезным», — заявила Цулукиани.

Известно, что заключение комиссии включает несколько глав, охватывающих широкий спектр тем — от войны до преследования владельцев СМИ. В их числе: пытки и бесчеловечное обращение в пенитенциарной системе; убийства и насилие, совершаемые представителями государства; нарушения имущественных прав и рэкет в отношении бизнеса; свобода слова и давление на владельцев СМИ; грубые нарушения права на частную жизнь и использование материалов для шантажа; война августа 2008 года; пропаганда войны и попытки насильственного изменения конституционного строя.

В последней главе описываются процессы, начавшиеся в 2012 году и продолжающиеся до сегодняшнего дня.

Отметим, что временная следственная комиссия была сформирована в парламенте XI созыва в феврале, а ее мандат продлевался трижды. Изначально комиссия занималась изучением периода правления партии «Единое национальное движение», то есть до 2012 года, однако впоследствии ее полномочия были расширены — в поле внимания попала деятельность бывших должностных лиц, начиная с 2003 года и до настоящего времени.

По мнению членов комиссии, в заключении содержатся факты, которые могут быть квалифицированы как уголовные преступления, в том числе в отношении тех, кому ранее не предъявлялись обвинения.

«В прокуратуру будет направлен весь собранный нами материал. Оценка — дело прокуратуры, кого она сочтет нужным привлечь к ответственности. <...>. Если бы я был прокурором, круг этих лиц [которых нужно призвать к ответственности], по материалам, которые мне известны, расширился бы. Но я не уполномочен выдвигать кому-либо обвинения», — подчеркнул член «Мечты» Тенгиз Шарманашвили.

В рамках работы комиссии уже были арестованы восемь оппозиционных политиков, правда, по обвинению в неявке на заседания. Среди них бывший министр обороны Ираклий Окруашвили, лидер «Гирчи — больше свободы» и «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе, а также лидеры «Ахали» и «Коалиции за перемены» Ника Мелия и Ника Гварамия, лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, политик Гиви Таргамадзе и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Все они получили сроки от 7 до 8 месяцев лишения свободы. Прокуратура Грузии также проводит расследование по статье о саботаже, которое включает анализ действий бывшего министра внутренних дел Георгия Гахария 24 августа 2019 года в районе линии оккупации возле села Чорчана.

Примечательно, что на комиссию, созданную для изучения деятельности «Единого национального движения», были вызваны лишь немногие бывшие представители этой партии.

Члены комиссии также считают важным издать заключение в виде книги для будущих поколений и обеспечить его перевод на английский для представителей иностранных государств.

«Потому что они не знают, как жила Грузия до 2012 года. Им нужно помочь понять Грузию, нас и тех грузин, которые сегодня составляют большинство и не желают видеть «Единое национальное движение» и связанных с ним лиц у власти», — сказала Тея Цулукиани.

«Приговор самим себе»

В оппозиционных кругах подготовленный 430-страничный документ называют «приговором предателям Родины». Под предателями подразумеваются члены «Грузинской мечты» и их сателлиты, принимавшие участие в работе комиссии. Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава охарактеризовала комиссию как «грязную попытку переписать историю Грузии по русскому сценарию».

«Это комиссия, цель которой не просто обвинить Грузию в войне, но и обвинить бывшего главнокомандующего Михаила Саакашвили, который по приказу Путина и сегодня отбывает наказание за то, что он построил современное, успешное грузинское государство и в 2008 году не сдал это государство врагу. Да, это комиссия, созданная по заказу Путина, по заказу России, для реализации российских задач и интересов».

Член партии «Лело» Саломе Самадашвили заявляет, что заключение, подготовленное нелегитимной комиссией, не будет обладать никакой юридической силой из-за процедурных нарушений при ее создании.

«Комиссия была создана с нарушением всех норм Конституции и регламента парламента. Поэтому ее заключение не будет иметь никакой юридической силы. Настанет время, когда именно деятельность этой комиссии и ее членов станет предметом расследования».

По ее словам, комиссия была создана с единственной целью — стать инструментом политических репрессий, направленных против проевропейских сил в стране.

Уже с момента создания комиссии оппозиционные политики и прозападно настроенная часть общества не сомневались в том, что ее цель — очистить оппозиционный политический спектр. Сами члены комиссии подтверждают в своих заявлениях, что одной из ее задач является признание некоторых партий неконституционными и их запрет.

«Кроме того, в очередной раз документально подтвердится тот факт, что политический режим и партия, такие как «Нацдвижение» и ее филиалы, не должны существовать в политике вообще. Не только во власти, но и вообще в политике. Это заключение дает такую возможность.

Что касается конституционного иска — конечно, предложение о подаче такого иска в суд с требованием запрета коллективной «Нацдвижения» остается в силе. Однако это уже не вопрос комиссии, а ответственность и прерогатива парламента Грузии», — отметил исполнительный секретарь «дочерней» партии «Грузинской мечты» - «Силы народа», Гурам Мачарашвили.

Еще в марте 2025 года член партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что партия намерена обратиться в Конституционный суд Грузии с требованием признать «Единое национальное движение» и связанные с ним партии неконституционными. По его словам, с первых заседаний временной следственной комиссии парламента было очевидно, что подготовленное заключение станет прочной правовой базой для такого шага.

Исследователь Центра Чавчавадзе Заза Бибилашвили проводит параллель между попытками комиссии переписать историю Грузии и действиями большевиков, которые стремились представить Демократическую Республику Грузия как «кровавое трехлетие», а ее лидеров — как «убийц, палачей и мучителей».

«Ничто не изменит тот факт, что 2003–2012 годы были самым успешным периодом в истории Грузии за последние несколько столетий — временем, когда страна пережила феноменальную трансформацию и из обнищалого, криминально-коррумпированного болота превратилась в образцовое государство для всего региона, завоевав мировое признание (страна №1 в мире по реформам в 2006–2011 годах по версии Всемирного банка)», — пишет он в Facebook.

По его мнению, содержимое «комиссии предательства» теоретически может быть использовано лишь как доказательство в будущем судебном процессе против самих «коцев» (прим. — членов «Грузинской мечты»). Весь этот процесс, считает он, представляет собой масштабное и публичное признание системного предательства.

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