Страны ЕС начали обсуждение 13-го пакета санкций против России

Страны ЕС начали обсуждение очередного – 13-го по счёту пакета санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Как сообщает агентство Bloomberg, ожидается, что он будет одобрен ко второй годовщине вторжения, 24 февраля.

В санкционный список, как ожидается, будут включены новые физические и юридические лица, также будут введены новые торговые ограничения и дополнительные меры по борьбе с обходом санкций. По данным Bloomberg, в среду новый пакет обсуждал Европейский совет на уровне послов стран-членов ЕС. Агентство отмечает, что одобрить новый пакет до 24 февраля будет непросто, работа над 12-м пакетом санкций шла больше двух месяцев. О каких-либо конкретных предложениях пока не сообщается.

Наиболее значительным пунктом 12-го пакета санкций, одобренного в декабре, стал поэтапный запрет на импорт российских алмазов. Были также введены дополнительные меры по борьбе с обходом санкций через третьи страны.

В ЕС продолжаются и дискуссии относительно выделения новых средств Украине. Речь идёт как о военной помощи, так и, в первую очередь, о выделении 50 миллиардов финансовой помощи из бюджета ЕС. Эту тему должны обсудить лидеры стран Евросоюза на саммите 1 февраля, но консенсуса всё ещё нет: Венгрия по-прежнему не дала согласия, а на компромисс с Будапештом готовы идти не все страны. В качестве возможной альтернативы Bloomberg называет договорённость 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии – о помощи Украине минуя бюджет ЕС.