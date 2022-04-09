В здании цхинвальского Госдрамтеатра прошло расширенное заседание инициативной группы по проведению референдума по вхождению Южной Осетии в состав России.

Как сообщает агентство «Рес», в мероприятии приняли участие президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, экс-президенты – Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов, глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, российский посол Марат Кулахметов, представители Госдумы и Совета Федерации, представители югоосетинских властей и местные жители.

Анатолий Бибилов заявил, что единственный путь к безопасному будущему народа Осетии – это объединение с Россией.

«Мы должны понимать – мир изменился, так называемые партнёры сбросили маски и будут пытаться уничтожить Россию и её союзников. Поэтому мы должны объединиться, взять на себя ответственность перед нашими детьми и обеспечить их безопасность и процветание», – пояснил он.

Бибилов говорит, что Южная Осетия стоит на пороге большого исторического события.

«И мы не просто его свидетели – мы с вами прямо здесь и прямо сейчас вершим Историю! Южной Осетии быть с Россией!» – сказал он.

Экс-президент Эдуард Кокойты, которого Бибилов назначил спецпредставителем Южной Осетии «на время проведения спецоперации РФ», заявил, что референдум состоится, и осетинский народ сделает свой выбор.

Он добавил, что «осетинский народ всегда был, есть и будет надежным форпостом Российской Федерации».

«Мы видим, насколько напряженная ситуация вокруг России и насколько деградированы нормы международного права. Соединённые Штаты вместе со своими сателлитами объявили войну здравому смыслу, и сегодня Российская Федерация и президент России являются единственной силой справедливости. Мы с вами должны обязательно поддержать Россию и ее руководство», – подчеркнул он.

Отметим, что 10 апреля в Южной Осетии пройдут президентские выборы. В них участвуют пять кандидатов, в том числе действующий лидер Анатолий Бибилов.