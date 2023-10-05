Страны ЕС согласовали меры преодоления миграционных кризисов

В Брюсселе постоянные представители государств–членов ЕС достигли в среду предварительного соглашения об общих правилах действий при неожиданном росте миграционного потока. Сделка по так называемому кризисному регламенту была заключена на встрече в Брюсселе постпредов при ЕС. Правительства стран Союза поручили своим постоянным представителям в Брюсселе завершить работу, начатую министрами внутренних дел на прошлой неделе. Телеканал «Евроньюс» отмечает, что тогда Италия неожиданно заблокировала проект документа.

Италия оспаривала небольшую часть законопроекта, которая касалась поисково-спасательных операций в Средиземном море. Рим считает, что действия судов благотворительных организаций привлекают все больше мигрантов к европейским берегам.

Германия, чей голос был необходим для получения квалифицированного большинства, выступила в защиту этих операций. В Берлине квалифицируют спасение людей на море как юридический, гуманитарный и моральный долг.

Кризисный регламент предусматривает возможность ускоренного рассмотрения заявок о предоставлении убежища лицам, спасающимся от чрезвычайной опасности, например войны.