Страны G7 могут создать картель для контроля цен на российскую нефть

Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен. В рамках него будет установлен ценовой потолок, что позволит сократить нефтяные доходы российского бюджета без "чрезмерного негативного воздействия" на мировую экономику. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Для этого нужен крупный картель: возможно, одного ЕС будет недостаточно, — сказала Йеллен. — Возникла идея применения санкций, вторичных санкций. Альтернативным подходом могла бы стать идея тарифов вместо предельных цен", - цитирует Йеллен The Wall Street Journal.

В конце апреля глава Минфина США призвала быть осторожными в вопросе введения Евросоюзом полного эмбарго на поставки нефти из России. Она пояснила, что такое решение вряд ли окажет сильное воздействие на российскую экономику, однако европейским странам это грозит серьезным ущербом, поскольку повысит мировые цены на энергорессурсы.

По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.

В США и Евросоюзе рассматривают три варианта ограничений на нефть российского производства: введение эмбарго, создание механизма оплаты для удержания выручки и установление предельной цены, отмечает агентство.

Американские власти уже наложили запрет на поставки российской нефти. Европейские страны, которые больше зависят от поставок из России, пока не смогли договориться о нефтяном эмбарго.

Отказываться от российских энергоносителей стали в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Шестой пакет санкций стран ЕС, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти, заблокировала Венгрия. Будапешт заявил о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС.