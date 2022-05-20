Новости
Страны G7 выделят 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины
Страны «Большой семерки» (G7) пообещали выделить 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном после встречи министров финансов стран G7.
«Мы будем продолжать отстаивать интересы Украины на протяжении всей этой войны и по ее завершении, и готовы делать больше по мере необходимости», – заявили министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой семерки».
По оценкам Украины, ей требуется около 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать выплату зарплаты государственным служащим и работу администрации.
Во время встречи также обсуждалась возможность введения новых санкций против России. Представители стран G7 обсудили предложения по сокращению доходов России от экспорта энергоносителей, в том числе введение поэтапного эмбарго, формирование картеля покупателей для ограничения цен на российскую нефть и введение пошлин на импорт российской нефти.
Другие новости дня
Каспаров и Ходорковский признаны «иностранными агентами»
Министерство юстиции России внесло в список «иностранных агентов» оппозиционера, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского.
Они признаны физическими лицами-«иноагентами». Этот реестр начал пополняться недавно, в нем сейчас 7 человек. Ходорковского Минюст РФ связал с Украиной, Каспарова – с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.
Каспаров и Ходорковский живут за границей. Они активно выступают против Владимира Путина и войны в Украине. Сегодня в Вильнюсе с их участием была создана новая организация российских эмигрантов под названием Российский комитет действия.
В апреле экспорт российского угля в Китай увеличился вдвое
В апреле 2022 года Россия продала Китаю в два раза больше угля, чем в марте. Для Китая покупать российский уголь дешевле, чем добывать собственный. Об этом рассказал телеканал CNN.
Согласно данным аналитического центра Refinitiv, на которые ссылается CNN, Китай в апреле закупил у России рекордное количество угля - 4,42 миллиона тонн, почти вдвое больше, чем в марте. По этому показателю Россия обогнала Австралию, став вторым поставщиком угля для Китая после Индонезии.
Сразу после российского вторжения в Украину торговля углем между Китаем и Россией сократилась. Западные страны начали вводить санкции в отношении России - и Китай сначала сократил поставки, чтобы оценить риск вторичных санкций.
Вскоре опасения Китая исчезли, так как Европа и сама не спешила с запретом на импорт энергоносителей из России. Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза наступит только в августе 2022 года.
Поскольку в мире уменьшается количество желающих покупать российский уголь, те, кто готов его импортировать, «платят гораздо более низкую цену по сравнению с углем из других источников», говорит ведущий аналитик отдела исследований рынка угля Лондонской фондовой биржи Тоби Хассалл.
По данным китайского аналитического центра MySteel, на которые ссылается CNN, в апреле тонна российского угля премиум-класса, доставленная в порт Цзинтан на севере Китая, стоила 403 доллара, американского - 475 долларов, а тонна угля, добытого в самом Китае, - 423 доллара.
В дальнейшем тенденция сохранится. По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, в 2022 году объем экспорта угля из России в Китай увеличится на 30% по сравнению с предыдущим годом: с 55 до 71 миллиона тонн.
Китай является крупнейшим в мире добытчиком и потребителем угля. В 2021 году объем добычи угля в стране достиг рекордных 4,07 миллиарда тонн. В 2022 году Китай планирует добыть еще больше - 4,4 миллиарда тонн
Йеппе Кофод: Дания откроет посольство в Грузии
Дания откроет посольство в Тбилиси. Об этом министр иностранных дел королевства Йеппе Кофод заявил на встрече со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
По данным пресс-службы МИД Грузии, главные дипломаты двух стран в ходе переговоров обсудили двустороннее сотрудничество, отметив, что в последние годы оно приобрело особую динамику.
«В связи с этим была подчеркнута важность взаимного обмена визитами и еще раз подтвержден визит министра иностранных дел Дании в Грузию в марте этого года. Был отмечен растущий интерес и поддержка Дании в отношении Грузии и ЕС, «Восточного соседства» в целом, что надлежащим образом отражено в стратегических документах датской внешней политики. Министры договорились об активных связях для дальнейшего развития двусторонних отношений», - говорится в сообщении, которое приводит SOVA.
Йеппе Кофод также прокомментировал встречу в своем Twitter:
«Дания откроет посольство в Грузии! Был рад встрече с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Турине и лично сообщить ему новости. Борьба за стабильность и демократию в странах Восточного фронта важнее, чем когда-либо. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку».
Выпускники школы после «последнего звонка» попали в аварию в Боржоми - есть жертвы
Авария с участием выпускников произошла в пятницу в Боржоми - один из них погиб, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Выпускники в Грузии 20 мая отмечают «последний звонок». По словам очевидцев, в районе Зеленого монастыря около 15.00 столкнулись две легковые машины, одна из них упала в реку, передает ТВ 9.
Один из молодых людей скончался до прибытия бригады скорой помощи. С множественными травмами в больницу доставлена девушка, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте. В клинике состояние девушки оценивают как средней тяжести.
По данным МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии «нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации».
Австралия и Канада сообщили о первых случаях оспы обезьян
В Австралии выявили первый случай заражения оспой обезьян. По данным медиков, заболел 40-летний житель штата Новый Южный Уэльс, накануне вернувшийся из Европы.
Впервые вирус также выявили в Канаде. Правительство сообщило о двух заболевших из провинции Квебек. Они вернулись из поездки в США.
Ранее вспышки оспы обезьян были зафиксированы в Испании и Португалии. До этого несколько случаев вирусной инфекции, которая редко встречается в Европе, обнаружили в Великобритании. Известно о заразившихся в Италии, Швеции и США.
- Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция. Она передаётся контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 6 до 16 дней, иногда до 21 дня. У инфицированного появляется сыпь, которая может быть болезненной. Обычно болезнь протекает в лёгкой форме и проходит сама за две-три недели.
- Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от одного до 10 процентов. Большинство летальных исходов приходится на более молодые возрастные группы.
- От болезни нет специального лечения и вакцины. Считается, что вакцинация от натуральной оспы обеспечивает профилактику от обезьяньей.
- Впервые болезнь выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго.
Жители Чечни, Ингушетии и Дагестана жалуются на трудности пересечения границы с Грузией
Жители северокавказских республик России заявляют о трудностях в прохождении сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» – «Казбеги». По их свидетельствам, в Грузии существует негласное распоряжение о запрете на приезд уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана, пишет портал Кавказ.Реалии.
В частности, житель Чечни на условиях анонимности рассказал изданию, что об ограничениях приезда в Грузию его предупредили уже российские пограничники, которые выпустили его из страны. Грузинская же сторона без официального обоснования его въезд не одобрила.
Сообщения о проблемах с пересечением границы опубликованы и в открытом доступе. К примеру, участники телеграм-чата «Владикавказ-Тбилиси» пишут, что на КПП проводят «фильтрационные мероприятия». И если жителей одних республик могут с трудом пропустить, то «жителей Чечни практически всех заворачивают».
«Буквально пару часов назад трех человек развернули на границе Грузии без объяснения причин. Рекомендовали вернуться через некоторое время. Видимо есть негласное распоряжение. Мужчинам (одиночки и группы из Чечни, Ингушетии, Дагестана) без конкретного основания (лечение, транзит) лучше пока не ехать», – пишет один из очевидцев.
16 мая в соцсетях была также опубликована видеозапись, в которой сообщалось, что особо предвзятое отошение грузинских пограничников вызывают «бородатые мужчины и женщины в хиджабах». Запрет распространяется даже на те случаи, когда люди проезжают Грузию транзитом и пытаются вернуться в Россию, заявили авторы ролика.
«Шофер говорил, чтобы женщины надели косынки посветлее, а мужчинам предлагали побрить бороды, если есть такая возможность. Они сказали, что грузинские пограничники не пропускают людей в закрытой черной одежде и с бородой. Нам не объяснили, почему, но всех пассажиров - 20 человек - вернули обратно», – рассказала на видеоролике женщина по имени Хавса, которая две недели назад пыталась через Грузию попасть в Дагестан.
Власти Грузии отрицают существование какого-либо запрета. Как заявила Кавказ.Реалии дежурная пограничной полиции Грузии, все граждане России имеют право на въезд при наличии вакцины от ковида или отрицательного ПЦР-теста. На уточняющий вопрос об особо тщательном досмотре жителей северокавказских республик она ответить не смогла и пообещала перезвонить в случае поступления новой информации, после того, как сотрудники пограничной службы закончат совещание.
Дежурный горячей линии по вопросам пересечения грузинской границы ответил, что сообщения о запрете приезда для жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана – «неправда и дезинформация». «Никаких проблем нет», – сказал он.
В марте текущего года глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, рассказывая о прибывающих в страну россиянах, заявил, что жители северокавказских республик используют Грузию как транзитную страну. О каких-либо ограничениях для них он не говорил.
«Очень много российских граждан из северокавказских республик – дагестанцы, чеченцы, в основном женщины и дети, которые находились в последние дни в Турции из-за прекращения полетов, и сейчас организованно въезжают на автобусах в Грузию и прямо направляются через КПП «Ларс» на родину», – заявил тогда министр.
Ранее Россия отменила обязательное основание для выезда в Грузию через сухопутную границу. До этого российским путешественникам требовалось доказать, что они должны пересечь границу с целью обучения, лечения или работы.
- По информации Национальной администрации туризма Грузии, в апреле текущего года в страну прибыли 33 556 граждан России. По сравнению с 2021 годом, рост числа визитов россиян составил 294%. При этом в апреле допандемийного, 2019-го, до прекращения прямого авиасообщения Грузию посетили 113 138 россиян – почти в 3.5 раза больше, чем в текущем году.
В Южной Осетии почтили память жертв Зарской трагедии
В Южной Осетии прошла минута молчания в память о жертвах Зарской трагедии. 30 лет назад, 20 мая 1992 года, на Зарской дороге были расстреляны 33 человека, в том числе женщины, старики и дети.
У памятника жертвам Зарской трагедии прошел митинг памяти. Почтить память убитых к обелиску «Скорбящая мать» пришли сотни жителей Южной Осетии, в том числе избранный президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев, глава правительства Геннадий Бекоев и спикер парламента Алан Тадтаев.
Алан Гаглоев, выступая на митинге, отметил, что «таких тяжелых моментов в истории Южной Осетии было много». «Но мы не имеем право их забывать», – добавил он.
Гаглоев также сказал, что сегодня в Украине пробиваются корни неофашизма.
«Вчера осетинская земля забрала себе парня, героя, который воевал против фашизма на Украине. Сегодня мы тоже хороним еще одного воина. Но другого выхода у нас нет. Неофашизм нужно задушить на корню, иначе завтра он придет в наши дома», – заявил он, говоря о смерти на войне в Украине двух уроженцев Южной Осетии.
Путин наградил сепаратиста Моторолу орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о награждении посмерно орденом Мужества Арсена Павлова, полевого командира сепаратистов "ДНР", известного как Моторола. Указ опубликован на портале правовой информации.
Моторола, гражданин России, получивший известность во время боёв в Славянске весной 2014 года, погиб в Донецке в 2016 году в результате подрыва взрывного устройства. Награждён он с формулировкой "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников".
Кто именно ставил Мотороле задачи и какие - из указа не следует. Павлов был одним из участников вооружённого отряда под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина), который в апреле 2014 года захватил украинский город Славянск. Стрелков, бывший офицер ФСБ, утверждает, что действовал по собственной инициативе. Отряды сепаратистов, однако, получали помощь от России.
Это второй случай награждения в России известного командира сепаратистов. Ранее преемник Моторолы на посту командующего так называемым батальоном "Спарта" Владимир Жога получил звание героя России - также посмертно. Жога погиб в 2022 году, уже после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. В день Победы 9 мая Путин встречался с его отцом, который сейчас командует "Спартой".
- Ранее сообщалось, что Власти города Ухты в Республике Коми до конца мая могут принять решение о присвоении одной из городских школ имени Арсена Павлова. По словам главы администрации города Магомеда Османова, решение будет принято по итогам обсуждения в общественном совете при администрации. Имя Моторолы предполагается присвоить школе номер 13, в которой, как утверждается, он учился.
- В последние дни в ряде регионов России местные власти предложили переименовать или назвать улицы в честь других покойных командиров пророссийских сепаратистов – главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко и Владимира Жоги.
«Медиазона»: в войне с Украиной погибли не менее 2622 российских военных
На 20 мая в ходе войны России с Украиной погибли не менее 2622 российских военнослужащих. Потери подсчитали издание "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров. Они проанализировали только публичные сообщения о смерти военных. К источникам относятся сообщения родственников, властей и СМИ.
Чаще других гибли военнослужащие из Дагестана, Бурятии и Волгоградской области. Подсчёты "Медиазоны" и Би-би-си показывают, что в этих региона средняя зарплата ниже медианной по России. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где суммарно живет больше 12 процентов населения страны, в сводках три и 14 соответственно.
Среди проанализированных сообщений о смерти в 491 случае речь идёт о гибели офицеров. Это примерно пятая часть от общего числа погибших. Четверть из них – старший офицерский состав – майоры, подполковники и полковники.
Подтверждены случаи гибели генерал-майора из 41-й армии Андрея Суховецкого и генерал-майора из 8-й армии Владимира Фролова. Также известно о гибели замкомандующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия.
Министерство обороны России на данный момент сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1351 человек.
Минобороны Украины утверждает, что с начала вторжения Россия потеряла почти 29 тысяч человек. Данные о своих потерях украинское ведомство не приводит.
Российское Минобороны утверждает, что Украина потеряла более 20 тысяч человек.
Проверить данные сторон в условиях боевых действий невозможно. Британская разведка на днях выступила с утверждением, что вышла из строя до трети группировки, собранной Россией перед вторжением в Украину в феврале. Речь идёт о потерях не только убитыми, но и ранеными, а также о выведенной из строя военной технике.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Россия с 21 мая прекращает поставки газа в Финляндию
Россия остановит экспорт газа в Финляндию утром 21 мая. Об этом сообщает финская государственная энергетическая компания Gasum.
"В пятницу, 20 мая, ООО “Газпром экспорт” уведомило Gasum, что поставки природного газа в Финляндию будут прекращены 21 мая 2022 года в 4 часа утра", — говорится в заявлении компании.
По словам генерального директора Gasum Мики Вильянена, компания была готова к этой ситуации. В течение летнего сезона она будет поставлять природный газ через эстонский трубопровод Balticconnector. Автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.
Во вторник, 17 мая, компания Gasum объявила, что не будет платить за газ в рублях, как требует "Газпром". Кроме того, у компаний есть серьёзные разногласия и по другим вопросам, говорится в сообщении. Gasum решила передать споры по контракту в арбитраж.
Финляндия импортирует природный газ из России более 45 лет. В декабре 2015 года контракт продлили до 31 декабря 2031 года.
- По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля 2022 года все страны, которые правительство признало "недружественными", обязаны вести расчёты за газ только в рублях. В реальности речь идёт об открытии рублёвого счёта в "Газпромбанке", на который будут перечисляться средства, которые компании-покупатели газа по-прежнему будут переводить в евро или долларах. Согласно указу, если покупатель откажется платить по этой схеме, газ не будет считаться оплаченным и поставки ему остановят. Часть европейских компаний согласилась на предложенную схему, однако не все. Отказались, в частности, компании из Польши и Болгарии. "Газпром" приостановил поставки топлива в эти страны.
- На днях Финляндия - после десятилетий нейтралитета - подала заявку на вступление в НАТО.
- Природный газ составляет около 6 процентов в энергетическом балансе Финляндии. Отключение поставок российского газа в связи с этим менее болезненно для этой страны, чем для ряда других стран Европы, которые полагаются на газ в значительно большей степени.
При Сухумском горсобрании создали комиссию по наименованию и переименованию улиц
На заседании Сухумского городского Собрания 19 мая создана общественная комиссия при по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок. Об этом сообщается на сайте сухумской администрации.
Персональный состав комиссии на заседании озвучил председатель Горсобрания Ираклий Харчилава.
В состав общественной комиссии вошли: заместитель главы сухумской администрации Автандил Сурманидзе, кандидат исторических наук, доцент Абхазского государственного университета Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Олег Бгажба, член партии «Амцахара» Руслан Джугелия, член высшего совета «Аруаа» Хына Думава, начальник архивной службы, начальник архива Минобороны Валериан Агумава, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, депутат Сухумского городского Собрания Инал Кишмария.
«Эхо Кавказа» уже не раз рассказывало о так называемых «уличных боях» в Абхазии, когда в обществе разгорались споры после тех или иных переименований городских топонимов. Недавно общественность была возмущена решением депутатов Сухумского городского собрания о переименовании двух улиц – Сахарова и Шотландской.
Абхазский МИД: Грузия провоцирует конфликты между абхазскими госведомствами
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что правительство Грузии использует соцсети для дискредитации абхазских госведомств.
«В последнее время фиксируется повышенный интерес правительства Грузии с подачи западных советников к дискредитации органов государственной власти Республики Абхазия и провоцированию конфликтов между ними с использованием социальных сетей», – сказано в сообщении медиацентра абхазского МИДа.
В Сухуми утверждают, что среди анонимных аккаунтов в социальных сетях «прослеживается тенденция на противопоставление государственных деятелей друг другу, критика в адрес одних и восхваление других».
В заявлении сказано, что «подобная деятельность носит провокационный характер» и нацелена на «оказание негативного влияния на работу органов государственной власти Абхазии, понижение эффективности межведомственного взаимодействия».
В медиацентре абхазского МИДа, в открытии которого в марте текущего года приняли участие Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, призвали пользователей соцсетей «опираться на надежные и проверенные источники информации».
Ранее, перед вторым туром президентских выборов действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «внешние силы» маскируются под югоосетинскими, североосетинскими и российскими никами и «пытаются создать определенную напряженность».
США могут снять санкции с Минска для вывоза украинского зерна в ЕС
США и ООН рассматривают временное снятие санкций с белорусских производителей калийных удобрений, если Минск позволит экспорт украинского зерна в Евросоюз. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Вашингтон утверждает, что снять санкции можно на полгода. В обмен украинское зерно станут перевозить по белорусской железной дороге до порта Литвы в Клайпеде.
США ввели ограничения на экспорт белорусских удобрений в прошлом году из-за миграционного кризиса и преследования оппозиции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш со своей стороны также пытается договориться о создании морского коридора для экспорта зерна из украинских портов и уже встречался с властями России, Турции и Украины. Этот вариант также предусматривает временное снятие ограничений с экспорта белорусских и российских удобрений.
Украина – один из ведущих поставщиков пшеницы. Украинские власти заявляют, что с начала войны Киев не может отправить продовольствие покупателям, так как Россия блокирует порты на Чёрном море. Россия это отвергает и обвиняет в блокировке судов Украину. По оценке США у Украины сейчас скопилось 20 миллионов тонн зерна, предназначенного для мирового рынка.
Компенсировать прерванные украинские поставки хотела Индия, но, по всей вероятности у неё не получится это сделать. В стране стоит аномальная жара и наблюдается дефицит продовольствия. В итоге Дели ввёл временный запрет на экспорт пшеницы.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Шойгу заявил о взятии под контроль Луганской области «в ближайшее время»
Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу заявил, что российские военные близки к взятию под контроль всей территории Луганской области Украины. По его словам, "близится к завершению освобождение Луганской народной республики".
В последние дни идут ожесточённые бои в районе города Северодонецк, российские войска также наступают в районе города Попасная. Сообщается о больших разрушениях и жертвах среди мирного населения. Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай опубликовал фотографии города Рубежное, недавно перешедшего под контроль российских войск и сепаратистов. По его словам, "Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно". На фотографиях видны разрушенные и полуразрушенные здания. Гайдай не привёл оценок жертв среди мирных жителей, отметив, что остающиеся в городе жители стали "заложниками".
Сейчас российские войска контролируют примерно 90 процентов территории Луганской области. Американские специалисты из ISW ранее писали, что взятие Северодонецка - главная задача российских войск на ближайшее время после того, как провалился план широкого охвата всей группировки украинских войск в Донбассе.
Шойгу также заявил, что в Мариуполе на юге Донецкой области, бои за который шли почти три месяца, сдались в плен 1908 украинских военных, находившихся на заводе "Азовсталь". Украинская сторона называет происходящее "эвакуацией", утверждая, что впоследствии военные будут обменяны на российских пленных. Российская сторона об обмене не говорит. Красный крест и Human Right Watch называет вывезенных с "Азовстали" украинских военных пленными. Они доставляются на территорию, подконтрольную сепаратистам "ДНР", а некоторые - и на территорию России.
Командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко в видеообращении заявил, что Украина перед выходом бойцов с "Азовстали" поставила ряд условий. "Удалось эвакуировать гражданских, тяжелораненые получили необходимую помощь - их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Относительно погибших героев - процесс продолжается. И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих героев", - сказал Прокопенко. По его словам, оборона Мариуполя прекращена по приказу командования, чтобы сохранить жизни бойцов.
Российский министр обороны также заявил, что в связи с укреплением и возможным расширением НАТО в Западном военном округе до конца года будут созданы 12 новых частей и подразделений. Это первая конкретная мера, о которой объявили российские власти в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.
В Туркменистане усилили контроль за внешним видом и поведением женщин
С начала апреля власти Туркменистана значительно ограничили права женщин распоряжаться собственным телом. Об этом сообщают Би-би-си и Радио Азатлык - Туркменская служба Радио Свобода.
В четверг стало известно, что от сотрудниц госучреждений столицы Турменистана — Ашхабада требуют письменного обещания "воздерживаться от дополнительных способов усиления внешней привлекательности". Ранее подобные требования к женщинам выдвигались в других регионах страны.
По давлением властей работницы госучреждений обязуются не использовать косметику, не красить волосы, не делать маникюр, не надевать джинсы и облегающие платья — а вместо них носить широкую традиционную одежду и головные платки. Под угрозой увольнения женщины должны в кратчайшее время избавиться от накладных ногтей и ресниц и перекрасить светлые волосы в тёмный цвет.
При этом все запреты действуют негласно: никаких официальных распоряжений от властей республики не поступало — они и сейчас не комментируют происходящее. За соблюдением устных запретов следят местные чиновники и руководители учреждений.
Строгие требования к внешнему виду и поведению женщин в Туркменистане появились в начале апреля. В одном из регионов страны полицейские сообщили салонам красоты, что отныне введён запрет на введение ботокса, разглаживание морщин, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей. За нарушение требований владельцу салона грозит крупный штраф и 15 суток ареста. Полицейские не предъявили никаких документов, подтверждающих введение запрета.
В начале мая в этом же регионе полицейские задержали десятки пар за то, что они прилюдно держались за руки. Полиция обвинила их в нарушении традиционных устоев.
Следить за поведением молодых людей поручено и полицейским другого региона: они должны штрафовать близко сидящих парней и девушек за “аморальность поведения” в парках. Полицейские говорят, что поддерживают требования властей к внешнему виду женщин. По их мнению, девушки одеваются и ведут себя вызывающе, тем самым провоцируя преступления на сексуальной почве и добавляя им работы.
"Правильную" одежду требуют также в больницах Туркменистана. С середины мая пациентки должны носить широкие, длинные платья и платки-косынки. Форму нужно принести с собой, иначе женщине будет отказано в госпитализации.
С начала апреля в Туркменистане для женщин проводятся пропагандистские мероприятия, посвящённые туркменским традициям, "святости семьи", нормам этикета и воспитания.
- В марте 2022 года новым президентом Туркменистана стал 40-летний Сердар Бердымухамедов — единственный сын бывшего президента Туркменистана. "Туркмены надеялись, что их новый президент Сердар Бердымухамедов пойдёт более прогрессивным путем, чем его отец, но, к несчастью, ошиблись", — говорится в заявлении Международной федерации планирования семьи (IPPF).
- Туркменистан — одна из самых закрытых стран в мире. Государственные учреждения Туркменистана не предоставляют никакой статистики о здоровье женщин и гендерном равенстве. Согласно отчёту туркменского просветительского сайта о здоровье "Саглык", около 50% женщин Туркменистана лишены доступа к противозачаточным средствам. Исследование Фонда ООН в области народонаселения показало, что почти 60% туркменских женщин не имеют возможности принимать самостоятельные решения о контрацепции и согласии на секс.
Герхард Шрёдер уходит из совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и германский бизнесмен Маттиас Варниг, директор компании-оператора газопровода "Северный поток-2", объявили об уходе из совета директоров российской госкорпорации "Роснефть".
Как говорится в пресс-релизе компании, они заявили "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". О причинах такого решения не сообщается. Говорится, что компания благодарит обоих "за неизменную поддержку".
Шрёдер руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года и сохранил свой пост после начала войны в Украине. Это вызвало резкую критику в его адрес в Германии и других странах. Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой предложил включить Шрёдера в санкционный список в том случае, если он не откажется от своих должностей в России. Шрёдер также возглавляет комитет акционеров компании-оператора "Северного потока" Nord Stream AG, формально не являющейся российской.
Маттиас Варниг, которого, как и Шрёдера называют другом российского президента Владимира Путина, после российского вторжения в Украину был включён в санкционный список США.
Организатор «Евровидения» объяснил, почему не засчитал голоса Грузии и еще 5 стран
Организатор «Евровидения» сообщил причину, по которой во втором полуфинале и в финале конкурса, состоявшихся соответственно 12 и 14 мая, были аннулированы результаты голосования национальных жюри из шести стран – Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории.
Как следует из пресс-релиза Европейского вещательного союза, опубликованного 19 мая, жюри из этих стран – за незначительным исключением – распределили между собой высшие баллы по итогам второго полуфинала.
Такой результат резко отличался от итогов голосования судей из 15 других стран, оценивавших выступления участников второго полуфинала. Эти жюри не дали пяти из названных стран места даже в первой восьмерке, что позволило Европейскому вещательному союзу усомниться в честности голосования. Более того, четыре из этих шести стран оказались в конце рейтинга, составленного по итогам голосования 15 других национальных жюри, пишет Deutsche Welle.
В соответствии с правилами конкурса, результаты голосования жюри из Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории были аннулированы и заменены на агрегированные, то есть составленные по совокупности итогов голосования жюри остальных государств.
Как указывает Европейский вещательный союз, «учитывая беспрецедентный характер нарушений», итоги голосования жюри из шести проштрафившихся стран были признаны недействительными не только во втором полуфинале, но и в финале «Евровидения-2022».
Как сообщалось ранее, грузинская сторона выразила протест организаторам «Евровидения» в связи с изменением результатов голосования национального жюри. В частности, Национальное жюри от Грузии дало украинской группе Kalush Orchestra высшую оценку 12 баллов, но в эфире организаторы объявили, что 12 баллов от Грузии досталось Великобритании, а Украине — всего 6.
- Конкурс в Турине в нынешнем году выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Беларусь и Россию от участия в «Евровидении» отстранили. Из шести стран, нарушивших правила голосования, Грузия, Сан-Марино и Черногория не вышли в финал, а Польша, Азербайджан и Румыния заняли на конкурсе соответственно 12-е, 16-е и 18-е место.
Страны G7 могут создать картель для контроля цен на российскую нефть
Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен. В рамках него будет установлен ценовой потолок, что позволит сократить нефтяные доходы российского бюджета без "чрезмерного негативного воздействия" на мировую экономику. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Для этого нужен крупный картель: возможно, одного ЕС будет недостаточно, — сказала Йеллен. — Возникла идея применения санкций, вторичных санкций. Альтернативным подходом могла бы стать идея тарифов вместо предельных цен", - цитирует Йеллен The Wall Street Journal.
В конце апреля глава Минфина США призвала быть осторожными в вопросе введения Евросоюзом полного эмбарго на поставки нефти из России. Она пояснила, что такое решение вряд ли окажет сильное воздействие на российскую экономику, однако европейским странам это грозит серьезным ущербом, поскольку повысит мировые цены на энергорессурсы.
По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.
В США и Евросоюзе рассматривают три варианта ограничений на нефть российского производства: введение эмбарго, создание механизма оплаты для удержания выручки и установление предельной цены, отмечает агентство.
Американские власти уже наложили запрет на поставки российской нефти. Европейские страны, которые больше зависят от поставок из России, пока не смогли договориться о нефтяном эмбарго.
Отказываться от российских энергоносителей стали в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Шестой пакет санкций стран ЕС, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти, заблокировала Венгрия. Будапешт заявил о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС.
В Вильнюсе объявили о создании «Российского комитета действия»
В Вильнюсе проходит II конференция Российского антивоенного комитета. Эта организация была создана видными представителями российской эмиграции после начала войны в Украине. Они осуждают режим Владимира Путина, обвиняя его в развязывании войны, и выступают в поддержку Украины. Идёт прямая трансляция:
В конференции участвуют многие представители эмиграции, которые ранее участвовали в работе оппозиционного Форума свободной России. Среди них - Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Владислав Иноземцев, Евгений Киселёв, Елена Лукьянова, Илья Пономарёв и другие.
Многие участники призывают к активной борьбе против режима Владимира Путина, в том числе в самой России. "Единственный источник угрозы для российской элиты – российский народ", - заявил, в частности, живущий в Киеве бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Многие при этом говорят, что значительная часть жителей России - против войны. Леонид Невзлин предположил, что и в окружении Владимира Путина есть много противников войны. "Война закончится, когда не будет Путина на его должности" - убеждён один из бывших владельцев ЮКОСа. По мнению Гарри Каспарова, к смене режима в России приведёт её военное поражение.
На конференции также обсуждается вопрос помощи россиянам, которые после начала войны уехали из страны. Как заявил Гарри Каспаров, на базе Антивоенного комитета будет создано политическое представительство под названием Российский комитет действия - для тех людей, которых он назвал "хорошими русскими" или "европейскими русскими". Речь идёт о тех россиянах, которые осуждают войну против Украины. По словам Каспарова, будет опубликована открытая для подписания декларация. В ней будет содержаться осуждение "преступной войны, развязанной нелегитимным режимом Владимира Путина", а также поддержка территориальной целостности Украины, включая аннексированные Крым и Севастополь.
Люди, подписавшие декларацию, как сказал Каспаров, смогут получать от комитета некий документ, который потенциально мог бы облегчить их жизнь в европейских странах. По словам Дмитрия Гудкова, для получения условного паспорта "хорошего русского" надо будет подписать декларацию и пройти подтверждение личности. Для обладателей документа, по замыслу организаторов, появятся всевозможные льготы. Представители стран Запада пока никак не комментировали, насколько эта инициатива может быть признана на государственном уровне.
The New York Times публикует очередное расследование об убийствах в Буче
Американская газета The New York Times публикует очередное расследование, которое, как утверждается, указывает на новые доказательства убийств российскими военными мирных жителей в городе Буча под Киевом.
Расследователи утверждают, что им удалось зафиксировать расстрел по меньшей мере восьми человек, большинство которых состояли в местных отрядах территориальной обороны.
На видео с камеры наблюдения от 4 марта, опубликованном на сайте The New York Times, видно, как предположительно российские военные ведут друг за другом девять человек. Затем видео обрывается. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и фотографии, сделанные после отхода из Бучи российской армии. Расследователи говорят, что им удалось опознать некоторых убитых и восстановить ход событий.
О расстрелах журналистам рассказали восемь очевидцев, в том числе один из тех, кого вели на расстрел. Ему удалось выжить, так как пуля не задела жизненно важных органов. Этот человек утверждает, что он притворился мёртвым, дождался пока уйдут военные и ушёл.
У расстрелянных, по данным The New York Times, не было оружия. Они прятались в одном из домов, где их нашли россияне, которых издание называет десантниками.
Ещё на одном видео, которое издание получило от очевидца, в кадрах видны бронетехника со знаком V. Это неофициальный символ поддержки России в войне с Украиной. Два голоса за кадром считают людей, и называют их "заложниками", которые "лежат под забором".
На третьем видео с дрона, которые публикует газета, видны тела, которые лежат на земле. Тела пролежали во дворе около офисного здания почти месяц. Анализ спутниковых снимков показал, что расстреливали людей во дворе офисного здания на улице Яблонской, пишет The New York Times.
Украинские власти утверждают, что в Киевской области с начала российского вторжения до конца марта были убиты более 1200 человек. По данным ООН, за всё время боёв на территории Украины погибли более трёх тысяч гражданских.
Российские власти утверждают, что их армия не атакует мирных граждан в Украине, а свидетельства массовых расправ и пыток, в том числе в Буче, Бородянке, Ирпене, называют постановкой с целью оправдать новые западные санкции против Москвы и сорвать переговоры о мире.
Земфира выпустила новую антивоенную песню «Мясо»
Находящаяся во Франции российская певица Земфира записала первую в этом году новую композицию, она называется "Мясо" и посвящена войне в Украине. В ней есть, например, такие строчки: "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь… Приехали. Куда мы приехали? Зачем мы приехали. Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь".
Видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео. В своем телеграм-канале Литвинова выложила ссылку на клип с подписью: "Нельзя убивать друг друга. Нельзя нападать. Нельзя обманывать".
Ранее Земфира уже высказывалась о войне в Украине. 24 февраля она опубликовала пост со словами: "Нет войне". В тот же день на концерте в Москве певица исполнила песню "Не стреляйте".
17 марта Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний участников антивоенных демонстраций в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".
В конце марта Земфира посетила в Лондоне концерт Оксимирона под лозунгом "Русские против войны" и в поддержку украинских беженцев, опубликовав фото из-за кулис с рэпером и лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.
Тело грузинского добровольца Рати Шургая доставлено в Тбилиси из Украины
В Кашветском соборе Святого Георгия в Тбилиси сегодня пройдет гражданская панихида памяти грузинского добровольца Рати Шургая, погибшего во время боев под городом Изюм в Украине.
Тело бойца доставлено в Грузию. Похороны пройдут во вторник, пишет агентство «Новости-Грузия».
38-летний Рати Шургая участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии с первого дня войны, мужчина был женат на гражданке Украины и постоянно проживал в этой стране.
По словам близких, Шургая получил ранения и контузию, но продолжил принимать участие в боевых действиях – состояние резко ухудшилось и врачи не смогли его спасти.
По данным на 20 мая, в Украине погибли 11 бойцов-грузин: Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Бахва Чикобава, Давид Гобеджишвили, Давид Менабдишвили, Николоз Шанава, Аркадий Касрадзе, Алик Цаава, Заза Бицадзе, Тато Бигвава и Рати Шургая.
«Говорил на чистом грузинском» – зять Путина Игорь Зеленский жил в Тбилиси
Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета, народный артист России Игорь Зеленский, как выяснили Настоящее Время совместно с «Медузой» и центром «Досье», уже несколько лет фактически состоит в браке с младшей дочерью президента РФ Владимира Путина – Катериной Тихоновой.
В опубликованном накануне журналистском расследовании указано, что Игорь Зеленский родился в 1969 году в станице Лабинск Краснодарского края, но детство провел в Грузии. Занимался легкой атлетикой, затем поступил в Тбилисское хореографическое училище.
В Тбилиси его учил танцевать Вахтанг Чабукиани – выдающийся артист советского и грузинского балета, партнер знаменитой балерины Галины Улановой.
«В 17 лет Зеленский, уже считавшийся главным дарованием грузинского балета, попал в хореографическое училище, Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. А когда ему еще не было 20, оказался солистом Мариинского театра», – сказано в статье.
Игорь Зеленский очень любит Грузию, рассказала грузинской службе Радио Свобода балерина Лали Канделаки.
«Он вырос здесь, окончил хореографическое училище. Конечно, знает язык. Когда приезжает, говорит по-грузински. Очень хорошо относится к Грузии, всегда её любил», – сказала Канделаки.
Вместе с Зеленским учился Гела Пазуашвили – ныне специалист Тбилисского театра оперы и балета.
«Мы дружили, он был хорошим танцором и хорошим человеком. В Тбилиси жил в районе Вазисубани. Очень старался и выучил грузинский язык, говорил на чистом грузинском. Был веселым, в хороших отношениях со всеми. После окончания учебы вместе с семьей уехал в Петербург», – рассказывает Пазуашвили.
Как сказано в журналистском расследовании Настоящего Времени, «Медузы» и центра «Досье», в 1990-м 21-летний Зеленский выиграл Гран-при международного конкурса артистов балета в Париже и стал солистом труппы Баланчина в Нью-Йорке. Позже Зеленского начали приглашать в европейские театры.
Начав карьеру с Мариинского театра, будущий балетмейстер танцевал в Немецкой опере в Берлине, в Королевском театре в Лондоне, в Ла Скала в Милане – и в том самом Баварском театре в Мюнхене, который позже возглавил и из которого ушел после начала российского вторжения в Украину.
Согласно материалам расследования, после разрыва со своим мужем Кириллом Шамаловым дочь Путина Тихонова стала регулярно, иногда несколько раз в месяц, летать к Зеленскому. В конце 2019 года она переезжала к нему в Мюнхен вместе с родившейся от него дочерью – внучкой Путина, утверждают журналисты.
Артист балета Игорь Зеленский и президент Украины Владимир Зеленский – просто однофамильцы, их семьи никак не связаны. Об этом рассказал авторам этого расследования брат танцовщика, предприниматель из Петербурга Олег Зеленский.
Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине в 40 млрд долларов
Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил выделение Украине нового пакета военной и экономической помощи на сумму в 40 млрд долларов.
Ожидается, что уже скоро документ будет подписан президентом Джо Байденом, который инициировал дальнейшую поддержку Киеву всего несколько недель назад.
"Помощь уже в пути. По-настоящему значительная помощь, которой под силу обеспечить победу украинцев", - заявил в четверг лидер сенатского большинства, политик-демократ Чак Шумер. Республиканец Митч Макконнелл, возглавляющий меньшинство в Сенате, поддержал меру. Он перечислил негативные последствия в случае поражения Украины, указав на угрозы для европейские торговых партнёров США, рост расходов Вашингтона на безопасность в Европе, а также на то, что, по его словам, автократы в Китае и других странах начнут захватывать территории в своих регионах.
Палата представителей Конгресса одобрила дальнейшую финансовую помощь Украине на прошлой неделе.
Когда глава Белого дома подпишет документ, общий объём американской помощи Украине превысит 50 млрд долларов с начала российского военного вторжения в эту страну 24 февраля.
Законопроект предусматривает выделение 24 миллиардов на закупку оружия, военного оборудования, финансирование армии Украины. Оставшиеся средства предназначены для экономической помощи, для поддержания работы украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским, реализации продовольственных программ для государств, которые зависят от сельхозпоставок из Украины, для помощи беженцам. Также учтены возможные расходы Киева на усилия по расследованию военных преступлений в Украине, в которых обвиняют российскую армию.
Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, в том числе в Конгрессе, сообщило в четверг, что Белый дом параллельно работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного моря.Как рассказали источники, Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет - "Гарпун" и NSM (Naval Strike Missile).
Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк рассказал Reuters, что от 12 до 24 противокорабельных ракет "Гарпун" "будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям". По его словам, если президент Путин "будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку им негде спрятаться в Черном море".
Одновременно 19 мая страны "Группы семи" решили выделить 18,4 миллиарда долларов для финансовой поддержки Украины, а британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву на сумму 1,3 миллиарда фунтов. Великобритания предоставит Украине новую дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.