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Стрельба в казанской школе (фотогалерея)

Днем 11 мая в Казани открыли стрельбу в школе № 175. Погибли не менее восьми человек. ​Задержан 19-летний Ильназ Галявиев. Раньше он учился в этой школе.
Сотрудники ФСБ, СОБР и ОМОН заходят в здание школы, где произошла стрельба
1 Сотрудники ФСБ, СОБР и ОМОН заходят в здание школы, где произошла стрельба
Автомобили скорой помощи у школы № 175, где неизвестные открыли стрельбу
2 Автомобили скорой помощи у школы № 175, где неизвестные открыли стрельбу
Сотрудницы школы №175
3 Сотрудницы школы №175
Сотрудники ФСБ и СОБР у школы № 175
4 Сотрудники ФСБ и СОБР у школы № 175

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