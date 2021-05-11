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Стрельба в казанской школе (фотогалерея)
1 часа(-ов) назад
Днем 11 мая в Казани открыли стрельбу в школе № 175. Погибли не менее восьми человек. Задержан 19-летний Ильназ Галявиев. Раньше он учился в этой школе.
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Сотрудники ФСБ, СОБР и ОМОН заходят в здание школы, где произошла стрельба
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Автомобили скорой помощи у школы № 175, где неизвестные открыли стрельбу
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Сотрудницы школы №175
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Сотрудники ФСБ и СОБР у школы № 175
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Стрельба в казанской школе (фотогалерея)
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