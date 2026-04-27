Стрелку, пытавшемуся прорваться на прием в Вашингтоне, где присутствовал Дональд Трамп, предъявлены обвинения в попытке покушения на президента США, а также незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает Reuters.

31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, появился на своем первом слушании в федеральном суде Вашингтона, одетый в синюю тюремную робу, как описывает агентство - два дня спустя после попытки нападения на традиционный ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, где ожидалось выступление Трампа.

Сообщается, что Аллен выстрелил из дробовика в агента Секретной службы на контрольно-пропускном пункте внутри отеля, после чего был задержан (агент благодаря бронежилету был лишь легко ранен).

Видеозапись, опубликованная Трампом, показала, как подозреваемый бежит по коридору. Трамп пережил два покушения во время своей президентской кампании 2024 года, в одном из них получил ранение.

Аллен, который, по словам властей, был вооружен пистолетом и несколькими ножами, помимо дробовика, также был доставлен в местную больницу для обследования после стрельбы.

Как пишет Reuters, Аллен пока не ответил на обвинения. Ранее он заявил, что ответит на все вопросы правдиво и что у него есть степень магистра компьютерных наук.

Судья Мэтью Шарбо распорядился оставить Аллена под стражей, пока идет рассмотрение дела. Еще одно слушание по вопросу о дальнейшем содержании подсудимого под стражей назначено на четверг.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил в воскресенье, что мотив нападения не подтвержден, но предположил, что Аллен, скорее всего, намеревался напасть на президента и других высокопоставленных чиновников администрации.

Бланш также сказал, что Аллен первоначально общался с официальными лицами, но больше не сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что Аллен оставил членам своей семьи манифест, в котором называл себя «Дружелюбным федеральным убийцей» и обсуждал планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа, присутствовавших на приеме, предполагается, что среди его целей был и президент.

По данным властей, Аллен забронировал номер в гостинице, где проходил прием, и добрался из Калифорнии в Вашингтон поездом.