Стрелку, пытавшемуся прорваться на прием в Вашингтоне, где присутствовал Дональд Трамп, предъявлены обвинения в попытке покушения на президента США, а также незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает Reuters.
31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, появился на своем первом слушании в федеральном суде Вашингтона, одетый в синюю тюремную робу, как описывает агентство - два дня спустя после попытки нападения на традиционный ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, где ожидалось выступление Трампа.
- Сообщается, что Аллен выстрелил из дробовика в агента Секретной службы на контрольно-пропускном пункте внутри отеля, после чего был задержан (агент благодаря бронежилету был лишь легко ранен).
- Видеозапись, опубликованная Трампом, показала, как подозреваемый бежит по коридору. Трамп пережил два покушения во время своей президентской кампании 2024 года, в одном из них получил ранение.
- Аллен, который, по словам властей, был вооружен пистолетом и несколькими ножами, помимо дробовика, также был доставлен в местную больницу для обследования после стрельбы.
Как пишет Reuters, Аллен пока не ответил на обвинения. Ранее он заявил, что ответит на все вопросы правдиво и что у него есть степень магистра компьютерных наук.
Судья Мэтью Шарбо распорядился оставить Аллена под стражей, пока идет рассмотрение дела. Еще одно слушание по вопросу о дальнейшем содержании подсудимого под стражей назначено на четверг.
Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил в воскресенье, что мотив нападения не подтвержден, но предположил, что Аллен, скорее всего, намеревался напасть на президента и других высокопоставленных чиновников администрации.
Бланш также сказал, что Аллен первоначально общался с официальными лицами, но больше не сотрудничает с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что Аллен оставил членам своей семьи манифест, в котором называл себя «Дружелюбным федеральным убийцей» и обсуждал планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа, присутствовавших на приеме, предполагается, что среди его целей был и президент.
По данным властей, Аллен забронировал номер в гостинице, где проходил прием, и добрался из Калифорнии в Вашингтон поездом.