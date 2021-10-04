В России суд арестовал бездомного, сушившего носки у Вечного огня

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с представителями села Адзюбжа. По информации пресс-службы абхазского лидера, он принял делегацию из пяти человек. От имени пришедших выступил ветеран войны 1992-1993 гг. Гиви Допуа.

«Это было кощунством – избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никакие меры. Я такого в своем государстве не ожидал», – сказал Допуа.

По информации пресс-службы абхазского президента, ветеран обратил внимание на то, что ситуацию стали использовать разные политические силы: «Все нас тащат на какие-то митинги. Мы не по этим вопросам».



Аслан Бжания заявил, что восстановлением истины занимается прокуратура, а для урегулирования конфликта вчера было принято решение об отстранении министра внутренних дел на период проверки.



«Речь идет о должностных лицах, с одной стороны, и ветеранах и депутате парламента, с другой. Нет в этом здании человека, который не сожалеет о случившимся. Я в это время находился с рабочей поездкой в Москве по нашим государственным делам. Я прилетел, и вы знаете, какое решение было принято вчера. Я пошел на это с тем, чтобы не возникало разговоров о том, что мы не хотим объективного расследования», – сказал он.



Бжания отметил, что правоохранительные органы работают, осуществляется доследственная проверка, собираются показания.



«У меня, как у президента, нет другого института, кому я должен довериться, в данном случае кроме прокуратуры», – сказал Бжания.

Он также подчеркнул, что «этот крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать».



Бжания отметил, что он должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом».

«Милицию надо воспитывать, создавать. У нас недавно был случай в Гагре, когда начальника уголовного розыска избили. Если у нас не будет милиции и прокуратуры, если они не будут работать, то у нас не будет государства», – сказал он.



Бжания также подчеркнул, что в этом деле последнее слово должно быть за прокуратурой.



«Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос», – сказал Бжания, обращаясь к пришедшим.