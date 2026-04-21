Суд ЕС: Венгрия должна отменить законы о «пропаганде ЛГБТ»

Принятые ранее в Венгрии законы о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ для несовершеннолетних противоречат нормам ЕС и должны быть отменены. Такое решение принял 21 апреля суд Европейского союза, сообщает Politico.

В сообщении суда говорится, что венгерское законодательство, запрещающее «продвижение» тематики ЛГБТ и трансгендерного перехода в медиа, доступных для детей, представляет собой «особенно серьёзное нарушение нескольких основных свобод». Дело рассматривалось по инициативе Еврокомиссии, которая оспорила венгерское законодательство. К иску также присоединились 15 стран-членов ЕС.

Законы, ограничивающие права ЛГБТ, были приняты в Венгрии в 2021 году по инициативе правящей партии премьер-министра Виктора Орбана. В прошлом году законодательство ещё более ужесточилось, вследствие чего под запрет попало, в частности, проведение ЛГБТ-прайдов. Тем не менее, прайд в Будапеште состоялся без согласования с властями.

Виктор Орбан проиграл выборы 12 апреля и покинет пост премьер-министра, которым станет лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Сам он ранее обещал пересмотреть законодательство, отметив, что запрет прайдов противоречит праву на свободу собраний, а дискриминация меньшинств недопустима.

Решение суда означает, что Еврокомиссия теперь может требовать от Венгрии пересмотра законодательства под угрозой финансовых санкций, однако, по всей видимости, этого не потребуется, и новые власти Венгрии добровольно подчинятся решению суда.