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Московский суд оштрафовал Гребенщикова по статье о дискредитации армии

Борис Гребенщиков

Суд в Москве оштрафовал поэта и музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, сообщает «Медиазона».

Согласно материалам делам, донос на Гребенщикова написал депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамазов. Он просил проверить интервью Гребенщикова израильскому «9 каналу», в котором тот назвал действия России в Украине фашизмом.

В суде представитель Гребенщикова заявил, что во время интервью музыкант «высказывал своё личное мнение, он не имеет доступа ни к каким каналам». Кроме того, по словам защиты, Гребенщиков предпринимает «все усилия к тому, чтобы материал был удалён».

Гребенщиков – лидер группы «Аквариум», один из наиболее известных представителей русского рока. После полномасштабного вторжения России в Украину музыкант уехал из страны. Он неоднократно выступал с антивоенными высказываниями, в том числе на своих концертах, которые он даёт за рубежом.

  • Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова «война», а не «специальная военная операция», по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о «дискредитации» российской армии, подсчитала «Медиазона».

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