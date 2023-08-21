Суд оштрафовал трансгендерную девушку Катерину Майерс

Московский областной суд оштрафовал на 300 тысяч рублей трансгендерную девушку, бывшую сотрудницу ФСБ из Читы Катерину Майерс. Её признали виновной по уголовному делу о нарушении требований по защите государственной тайны. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Константина Ерохина.
Майерс пыталась выехать за границы России в декабре 2022 года, однако сотрудники пограничной службы её не выпустили, сославшись на наличие у неё доступа к сведениям с гостайной. Дело рассматривалось в особом порядке на закрытом заседании. Майерс признала вину. Обвинение запрашивало штраф в 400 тысяч рублей. Решение суда обжаловаться не будет. Подробности обвинения неизвестны, поскольку Майерс и Ерохин дали подписки о неразглашении тайны следствия. Попытку выезда за рубеж они не оспаривали.
- В 2021 Катерина Майерс совершила каминг-аут, признавшись, что является трансгендерной женщиной, а ранее была капитаном ФСБ Александром Чумаковым. Из-за преследования коллег ей пришлось уволиться со службы. Ранее Майерс жила в Чите.
- В декабре 2022 года сотрудники пограничной службы ФСБ задержали Катерину Майерс в аэропорту Домодедово, когда она планировала улететь в Мексику по документам на новое имя. Сотрудники погранслужбы заявили Майерс, что она не может покинуть Россию до 2026 года из-за доступа к сведениям с гостайной во время прошлой работы в читинском отделе ФСБ. По её словам, её также подвергли оскорблениям и дискриминации по гендерному признаку.