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Московский суд оштрафовал Twitter, Facebook и Telegram на миллионы рублей
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter и мессенджер Telegram за неудаление запрещенного в России контента. Корпорации должны будут выплатить 5 и 9 миллионов рублей соответственно. Кроме того, компанию Facebook обязали выплатить 21 миллион рублей по пяти административным протоколам, которые также касались блокировки информации.
Это не первые штрафы, которые получили крупнейшие мировые IT-компании от российских властей. Так общая сумма штрафов Facebook превысила 90 миллионов рублей, Twitter должен заплатить более 45 миллионов рублей, а Telegram 35 миллионов.
Все компании были признаны виновными в административном правонарушении по статье "неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России". Миллионные штрафы по этому закону также получали Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp. Составлением протоколов и отслеживанием деятельности соцсетей занимается Роскомнадзор. Именно это ведомство ранее направляло запросы в корпорации с требованием удалить контент пользователей. В частности, власти требовали блокировать призывы к участию в протестах. В Роскомнадзоре утверждают, что выявили более 2,5 тысяч материалов с анонсами акций.
В феврале 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный властями страны контент. Если компании не могут дать оценку материалам, они должны отправить их в течение суток в Роскомнадзор. В рамках этого закона ведомство также требовало от видеохостинга YouTube удалить ролики об акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Корпорация это делать отказалась.
Другие новости дня
Журналисты утверждают, что установили владельцев груза селитры в Бейруте
Спустя более года после мощного взрыва в порту Бейрута, ставшего причиной гибели десятков людей и значительных разрушений в ливанской столице, одним из главных остаётся вопрос принадлежности аммиачной селитры, сдетонировавшей на портовом складе.
Об этом говорится в расследовании международного журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как пишут авторы публикации, им удалось подтвердить изначальное предположение, что зарегистрированная в Лондоне компании Savaro Ltd, которая оформила перевозку более двух с половиной тысяч тонн селитры на судне Rhosus, действительно связана с украинским бизнесменом из Днепра Владимиром Вербонолем. О нём говорится, среди прочего, что как минимум с 2001-го года основанные при его участии компании занимались продажей удобрений, оборудованием для металлургии, а также программным обеспечением и веб-дизайном.
Сам Владимир Верноболь ранее отрицал какую-либо связь с грузом, который в 2013 году перевозили из Грузии в Мозамбик, но на пути в пункт назначения конфисковали в порту Бейрута. Это был связано с техническими проблемами на судне Rhosus и долгами за услуги порта.
Изучив документы, журналисты пришли к выводу, что компания Savaro Ltd являлась частью более крупной, с центром в Днепре, бизнес-сети, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. Выяснить, кто именно владеет Savaro Ltd оказалось непросто, правда была сокрыта за номинальными директорами и акционерами ряда офшорных фирм. География этой бизнес-структуры охватывает наряду с Украиной Англию, Шотландию, Карибский регион, США и южную часть Тихого океана, следует из расследования.
Столь запутанная структура свидетельствует о сложных методах, которые используются в международных перевозках, и, по мнению экспертов, часто связаны со стремлением избежать ответственности или способствовать сомнительным деловым практикам, подчёркивают в OCCRP.
Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года называют одним из самых крупных неядерных взрывов в истории. Погибли свыше 200 человек, более 300 тысяч – лишились крова. Большинство ливанцев посчитали первопричиной катастрофы коррумпированность власти и халатность чиновников. Взрывоопасный материал долгое время хранился в порту без должных мер безопасности.
В прошлом месяце адвокаты подали иск против компании Savaro Ltd в суд в Лондоне. Они выступают, в том числе, от имени семей погибших. Защитники подчёркивают, что владельцы груза должны понести часть ответственности за трагедию, так как с их стороны не было принято должных мер для извлечения опасных материалов.
В заявлении, адресованном журналистам, упомянутые в их расследовании украинские структуры отрицают причастность к партии груза, который перевозило судно Rhosus. Британский адвокат Savaro Ричард Слэйд на просьбу о комментарии не ответил.
Архивный видеосюжет Радио Свобода:
В Тбилиси возмущены полным переводом школ Гальского района на русский язык
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия школьникам окончательно запретили учиться на грузинском языке. Об этом заявляют в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия. В Тбилиси возмущены данным фактом и заявляют об ущемлении прав детей.
«Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Её цель – уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения», – сказано в заявлении.
В аппарате госминистра указывают, что проблема с обучением на грузинском языке актуальна и в Ахалгорском районе. В ведомстве говорят, что обсудят данный вопрос с международными партнерами Грузии, в том числе в рамках очередного раунда Женевских дискуссий, запланированного на 12-13 октября.
«Грузинская сторона не пожалеет усилий и будет использовать все имеющиеся рычаги, чтобы защитить право жителей оккупированных регионов получать образование на родном языке», – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что школы Гальского района поэтапно переходили на русский язык. Сейчас обучение на грузинском запретили во всех классах. По информации СМИ, отныне грузинский язык и литература будут представлены в школах Гальского района как иностранные.
Умер генерал Казанцев. Он командовал войсками во Второй чеченской войне
В возрасте 75 лет умер генерал Виктор Казанцев. В начале Второй чеченской войны в 1999-2000 годах он командовал объединённой группировкой российских войск на Северном Кавказе. О смерти Казанцева сообщает РБК. Генерал скончался после продолжительной болезни, другие подробности не известны.
С 17 августа 1999 года до апреля 2000 года Казанцев возглавлял группировку войск, которая вела бои в Дагестане и Чечне с вооружёнными отрядами чеченских сепаратистов и джихадистов (в официальной российской терминологии - контртеррористическая операция). Российские войска тогда одержали победу над отрядами Шамиля Басаева в Дагестане, а затем генерал осуществлял общее руководство операцией по штурму Грозного. Тогдашний президент Борис Ельцин в 1999 году присвоил Казанцеву звание героя России. При этом в отношении Казанцева расследовалось уголовное дело в связи с гибелью бойцов Армавирского спецназа в Дагестане - в том числе в результате ударов российской авиации. Впоследствии дело закрыли.
В мае 2000 года, после завершения активных боевых действий в Чечне (партизанская война в регионе продолжалась ещё несколько лет), Казанцев был назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Южном федеральном округе, он продолжил курировать Чечню и другие регионы Северного Кавказа. В 2004 году его уволили с этой должности, после чего его карьера завершилась.
СГБ Грузии прокомментировала обвинения в прослушке священнослужителей
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии впервые прокомментировала обвинения в прослушке священнослужителей. В ведомстве говорят, что готовы сотрудничать с прокуратурой в ходе начатого следственным ведомством расследования.
«Как известно, прокуратура Грузии начала расследование по факту нарушения тайны частной коммуникации по частям 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Грузии. Служба государственной безопасности Грузии готова тесно сотрудничать с прокуратурой Грузии на всех этапах расследования. В объективных интересах ведомства провести всестороннее и тщательное расследование, чтобы ответить на все вопросы.
В то же время Служба государственной безопасности призывает СМИ и политически заинтересованных лиц воздерживаться от распространения неточной и непроверенной информации до завершения расследования, поскольку воспроизведение такой информации оскорбляет определенных лиц, достоинство сотрудников службы безопасности и службы в целом, понижает доверие к правоохранительным органам и наносит серьезный ущерб системе государственной безопасности», – говорится в заявлении СГБ.
Накануне оппозиционные СМИ сообщили о том, что в интернет попали тысячи файлов с расшифровкой предположительной прослушки священнослужителей. Как утверждают телекомпании «Мтавари», «Формула» и «Пирвели», файлы разместил анонимно бывший сотрудник Службы госбезопасности Грузии. Они содержат и компрометирующие личные данные.
В прокуратуре Грузии сегодня заявили, что расследование начато по первой и второй частям статьи 158 Уголовного кодекса Грузии - «нарушение тайны частной коммуникации».
Гарибашвили обвинил Саакашвили в «войне против грузинского народа»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня обрушился с критикой на экс-президента Михаила Саакашвили и предсказал оппозиции поражение на предстоящих 2 октября выборах.
«Саакашвили и его банда снова потерпят поражение на выборах 2 октября», – заявил находящийся в Хашури Гарибашвили в беседе с журналистами.
Говоря о намерении Саакашвили приехать в Грузию к предстоящим выборам, Гарибашвили сказал, что «Саакашвили «вновь обманывает своих избирателей» и не собирается приезжать на родину.
В случае, если Саакашвили все-таки приедет, премьер пообещал, что он будет задержан в аэропорту и отправлен в тюрьму.
«Эти люди, Саакашвили, его убийцы и мафиозная банда, правившая нашей страной девять лет, совершили беспрецедентные зверства против нашего народа и, к сожалению, это продолжается по сей день. То, что происходит сегодня, это прямая информационная психологическая война против нашего народа. Девятый год подряд наш народ терпит эту войну, мерзость, которая исходит от их телекомпаний. Это прямая борьба против грузинского народа, государства, церкви, борьба, в которой они снова потерпят поражение 2 октября», – сказал премьер.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», этот комментарий премьера также относится к разразившемуся накануне скандалу – оппозиционные СМИ сообщили о том, что в интернет попали тысячи файлов с расшифровкой предположительной прослушки священнослужителей, среди которых монахини, священники, митрополиты и даже члены Синода патриархии.
Как утверждают телекомпании «Мтавари», «Формула» и «Пирвели», файлы разместил анонимно бывший сотрудник Службы госбезопасности Грузии. Они содержат и компрометирующие личные данные.
Скандал прокомментировал и экс-президент Михаил Саакашвили. Он говорит, что миллиардера Бидзину Иванишвили «всегда раздражала Грузинская церковь».
«Он всегда был личным врагом патриарха, и я был свидетелем этого не раз», – говорит Саакашвили.
Родственники обвиняют силовиков в смерти 24-летнего жителя Абхазии
24-летнего жителя самопровозглашенной республики Абхазия Анри Атейба довели до суицида во время его пребывания в изоляторе временного содержания. Об этом в интервью Telegram-каналу RESPUBLICA рассказала мать погибшего.
«Его довели в КПЗ до суицида. У меня есть все доказательства. Мне просто не до этого сейчас, в данный момент», – заявила она.
Ранее общественный деятель, журналист Давид Дасания опубликовал пост в Facebook о том, что его внучатый племянник Анри Атейба из села Блабурхва погиб из-за побоев сотрудников РОВД Гагры.
«Это убийство ‒ результат беззакония, в который погрузилась Абхазия за послевоенное время», – отметил Дасания.
В абхазском МВД прокомментировали информацию о смерти Анри Атейба. По информации ведомства, он был задержан 7 августа по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции.
«8 августа 2021 года от адвоката Игоря Скнарина, защищающего интересы Анри Атейба, в прокуратуру Гагрского района поступило заявление о том, что на теле последнего имеются множественные ссадины, и просьба назначить соответствующую судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления их происхождения, полагая, что эти повреждения были причинены сотрудниками милиции.
Между тем, 12 августа 2021 года, примерно в 1 час 30 минут, содержащийся в ИВС УВД по Гагрскому району Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида путем повешения с использованием имеющихся при себе простыней, после чего был транспортирован в Гагрскую центральную районную больницу», – говорится в заявлении ведомства.
В МВД говорят, что о данном факте сразу же было сообщено в прокуратуру Гагрского района, которой были проведены «неотложные следственные действия и начата процессуальная проверка по факту покушения на самоубийство».
«В органы МВД решения прокуратуры по заявлению адвоката Игоря Скнарина о применении насилия в отношении Анри Атейба при задержании, а также по факту покушения на самоубийство не поступали», – сказано в заявлении.
Новость обновлена. Добавлен комментарий МВД.
Похищенных чеченцев Исаева и Магамадова признали политзаключенными
Правозащитный центр "Мемориал" объявил уголовное дело против братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова из Чечни политически мотивированным и незаконным. Правозащитники считают, что преследование молодых людей "направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти и обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу".
Родные братья с февраля этого года находятся под арестом в грозненском СИЗО-1 по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. "Дело Исаева и Магамадова изобилует грубыми нарушениями: к ним не допускали адвокатов, в процессе нарушали установленные законом сроки, на братьев и их родителей оказывали давление, их пытали." - утверждают юристы "Мемориала". Правозащитники считают, что доказательства вины братьев выглядят недостоверными и могли быть сфальсифицированы.
Представители "Мемориала" подчеркивают, что версия следствия о том, что Исаев и Магамадов в промежутке между похищением и бегством из Чечни решили помочь террористам "представляется маловероятной". В справке в уголовном деле сообщается, что братья испугались и, стремясь отвести от себя обвинения в преступлении, заявили о своей гомосексуальной ориентации и обратились к ЛГБТ-сети, чтобы покинуть Россию.
"Эта версия, поддерживаемая следствием, представляется несостоятельной, поскольку братья обратились в ЛГБТ-сеть и публично рассказали о своём похищении и пытках ещё до предъявления обвинений. Аналогично, в контексте чеченской традиционной культуры сомнительным представляется и то, что юноши стали бы объявлять себя геями, не будучи ими", – отмечает "Мемориал".
- О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале этого года. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
- В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
Прослушка грузинских священнослужителей: прокуратура заявила о начале расследования
Файлы с расшифровкой предположительной прослушки разговоров грузинских священнослужителей и описанием их личной жизни станут предметом расследования прокуратуры Грузии.
Как сообщили в следственном ведомстве, расследование начато по первой и второй частям статьи 158 Уголовного кодекса Грузии.
Статья 158. Нарушение тайны частной коммуникации
- 1. Самовольная запись или прослушивание частных переговоров, а также самовольное добывание компьютерных данных в компьютерной системе или компьютерных данных, переданных из системы при частной коммуникации, либо электромагнитных волн – носителей таких данных с применением технических средств, либо незаконное хранение записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, или компьютерных данных – наказываются штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
- 2. Незаконные использование, распространение записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, или компьютерных данных либо иное обеспечение доступа к ним – наказываются штрафом, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В прокуратуре заявили, что в рамках расследования дела будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.
«Мы призываем всех, у кого могут храниться незаконные записи и материалы, сотрудничать со следствием. Вместе с тем мы призываем СМИ, располагающие упомянутыми материалами, сотрудничать со следствием и предоставить нам имеющиеся в их распоряжении материалы», – сказано в заявлении ведомства.
Грузинские оппозиционные каналы накануне сообщили, что прослушку разговоров грузинских священнослужителей в сеть слил экс-сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Аутентичность материалов не подтверждена.
Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин здоров, он сдал отрицательный тест на коронавирус. По словам Пескова, очных мероприятий с участием президента «какое-то время» не будет.
Накануне Путин, общаясь со спортсменами-паралимпийцами, упомянул о том, что скоро может уйти на карантин.
Но спустя буквально несколько минут после этого высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент выражался «образно». Новых комментариев Пескова пока нет.
Уже известно, что Путин не приедет на саммит ОДКБ и ШОС, который открывается 15 сентября в Душанбе. Он будет участвовать дистанционно.
На онлайн-совещании во вторник Путин сказал, что накануне целый день общался с человеком из своего ближнего круга, который впоследствии оказался инфицированным. Его имени он не назвал. По словам Путина, у него после прививки высокие титры антител, и он надеется, что вакцина сработает.
Путин весной заявлял, что привился отечественной вакциной (впоследствии он уточнил, что речь шла о "Спутнике V"). В последние дни он проводил немало публичных мероприятий. При этом известно, что перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.
Накануне вечером Путин встречался в Москве с сирийским президентом Башаром Асадом.
Прошлой весной, во время первой волны эпидемии, президент несколько месяцев почти не участвовал в публичных мероприятиях, перейдя на дистанционную работу. Однако формально о карантине речь не шла.
Кто именно был инфицирован в окружении Путина - не сообщается, пишет Радио Свобода.
19 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. Ранее сообщалось, что президент намерен принять участие в голосовании.
«Важные истории»: приближённой Лаврова принадлежат активы на 1 млрд рублей
Издание "Важные истории" (включённое в России в список СМИ-"иностранных агентов") во вторник опубликовало расследование о женщине по имени Светлана Полякова. "Важные истории" утверждают, что её семья обзавелась активами на более чем 1 миллиард рублей, а её родственники стали занимать ключевые посты в министерстве иностранных дел. Утверждается также, что её "связывают близкие отношения" с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как пишут "Важные истории", Полякова "обладает значительным влиянием в МИД России", а также занималась бизнесом, связанным с министерством. Полякова была награждена орденом РПЦ как сотрудница МИД России, однако неясно, действительно ли она сейчас работает в министерстве и на какой должности.
О том, что Полякова является приближённой Лаврова, изданию, как оно утверждает, рассказали источники, связанные с МИД. По их данным, Лаврова связывают с ней давние отношения, а на несколько важных постов в МИД были назначены её близкие знакомые. В частности, её бывший партнёр по бизнесу стал заместителем управляющего делами МИД, высокую должность также получила вдова её покойного брата. По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться.
"Важные истории" также пишут, что Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым.
Поляковой, как утверждается, принадлежит дорогая квартира в Москве - в одном доме с матерью бывшей гимнастки и медиаменеджера Алины Кабаевой и бизнесмена Леонида Михельсона. Помимо этого, Светлана Полякова владеет апартаментами в Сочи и домом в Подмосковье. Дочь Поляковой, как утверждается, взяла в аренду на 999 лет (то есть фактически приобрела) квартиру в престижном районе Лондона. Общая стоимость недвижимости семьи Поляковой, по оценкам "Важных историй", более 1 млрд рублей.
Как пишет издание, ни МИД, ни Полякова не ответили на его запросы.
Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 15 лет. На предстоящих выборах в Госдуму он вошёл в первую пятёрку партийного списка "Единой России".
В Абхазии задержали жителя Сочи с крупной партией наркотиков
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Абхазия задержали жителя Сочи с 90 граммами метадона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба абхазского ведомства.
«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Абхазии ходе реализации оперативной информации совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района г. Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят изолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества. Впоследствии экспертно-криминалистическим центром МВД установлено, что это наркотическое средство «метадон» весом свыше 90 с половиной грамм», – говорится в сообщении.
По данным МВД, в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что «Кротов ранее реализовал так называемые тайные закладки в г. Гагра в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта».
При обследовании указанной местности сотрудники УКОН обнаружили и изъяли в общей сложности восемь изолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри.
«Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73 с половиной грамм. Экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу «амфетамин», – говорится в сообщении.
По факту «незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере» в отношении Кротова возбуждено уголовное дело.
COVID-19 в Грузии: 3221 новый случай, 54 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8287.
За сутки в стране выявили 3221 новый случай коронавируса. Накануне провели 37 717 тестов: PCR-тестов – 13 210, экспресс–тестов на антиген – 24 507.
Выздоровели еще 2990 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 585 036, выздоровевших – 548 951.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,54%, за последние 14 дней составляет 7,58%, за неделю – 7,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 26 125 человек, всего в Грузии использовано 1 534 111 вакцин.
Владимир Путин принял в Кремле сирийского лидера Башара Асада
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который приехал в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля утром во вторник.
Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и добавил, что несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, сирийцы доверяют Асаду и связывают с ним процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Путин также подчеркнул необходимость диалога с оппонентами сирийской власти.
Главной же проблемой Сирии президент России назвал незаконное присутствие иностранных военных, но не уточнил, какой именно страны.
Асад поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы, в том числе диалог с оппозицией, остановились три года назад. Он также отметил, что ряд государств наложили на Сирию санкции, которые можно классифицировать "как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные". При этом, по словам сирийского лидера, руководство страны в сложившейся обстановке налаживает политический диалог и другие процессы.
В последний раз президенты России и Сирии встречались в январе 2020 года в Дамаске, когда Путин и Асад посетили командный пункт российской группировки в Сирии.
В апреле этого года Путин и Асад обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с коронавирусом и поставки в Сирию российских вакцин от COVID-19.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Как и ожидалось, победил 55-летний Башар Асад, правящий страной с 2000 года. Это его четвертый президентский срок – до 2028 года.
- Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
- Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.
- Спустя 10 лет после начала вооруженного конфликта в Сирии экономика страны находится в упадке. Если до начала войны курс национальной валюты колебался в районе 47–48 единиц за доллар США, то сегодня это соотношение – 4000:1. Более 13 миллионов сирийцев, в том числе 90 процентов детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
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Блинкен ответил на вопросы по Афганистану в Конгрессе США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник начал давать показания в Комитете по международным делам Палаты представителей - слушания посвящены выводу американских войск из Афганистана. Законодатели-республиканцы задают вопросы о действиях президента-демократа Джо Байдена в последние дни войны. Законодатели-демократы, как отмечает "Голос Америки", делают акцент на действиях предыдущих администраций: республиканских при Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе и администрациях при демократах Бараке Обаме и Джо Байдене.
Блинкен напомнил законодателям, что договоренность с "Талибаном" о выводе американских войск из Афганистана была достигнута предшествующей администрацией. По его словам, к моменту инаугурации Байдена у талибов были самые сильные военные позиции с 11 сентября 2001 года, а у США – наименьшее количество войск в Афганистане с 2001 года.
Говоря об усилиях по эвакуации американцев и уязвимых афганцев, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты начали готовиться к этому процессу заблаговременно. Но, по его словам, экстренный характер эвакуации был вызван крахом афганских сил безопасности и правительства. "В течение года мы постоянно оценивали их способность удержать позиции и рассматривали множество сценариев. Даже самые пессимистические оценки не указывали, что правительственные силы в Кабуле рухнут, когда американские силы еще находятся в стране", – сказал Блинкен.
Во вторник Блинкен даст показания в сенатском Комитете по международным отношениям.
В Украине приняли окончательное решение об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава
Мегис Кардава будет экстрадирован из Украины в Грузию в течение ближайших двух недель, предполагает его украинский адвокат Максим Сиченко. Кардава был высокопоставленным чиновником военной полиции Грузии в период правления третьего президента Михаила Саакашвили.
По словам адвоката, намеченный на 13 сентября судебный процесс, на котором должно было быть принято окончательное решение, состоялся и судья не удовлетворил ходатайство защиты.
Как заявил Сиченко Общественному вещателю Грузии, процесс носит политический характер и был искусственно ускорен.
«Это политическое решение, что процедура была искусственно ускорена и что ряд украинских правовых норм были проигнорированы…Есть приказ Министерства юстиции Украины о его экстрадиции, который мы обжаловали, и сегодня суд решил не удовлетворять нашу жалобу. Суд считает, что приказ законен и его можно выполнить», – сказал Сиченко.
Ранее сам Кардава заявил, что ускоренное рассмотрение вопроса – «акт политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом, пишет агентство «Новости-Грузия».
11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области в доме, куда он приехал в гости.
Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.
Писанец вел и судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и неоднократно продлевал аресты подозреваемым в исполнении этого преступления.
- Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств.
- Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегиса Кардава в связи с тем, что он фигурирует в 11 уголовных делах. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по так называемому «тюремному бунту» и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».
- Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района – за это ему присудили девять лет тюрьмы.
Коронавирус в Абхазии: 125 новых случаев, два - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 404 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 125 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 36 пациентов. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два пациента: женщина 63 и мужчина 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 55 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 237 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21 807 человек.
Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о выборах
Роскомнадзор заблокировал сайт бизнесмена Михаила Ходорковского duma.vote – там была собрана информацию о кандидатах на выборы в Госдуму, написало издание Daily Storm. Ресурс был аналогом «Умного голосования», доступ к которому также ограничен.
Сайт Ходорковского попал в реестр запрещенных на основе постановления Генеральной прокуратуры от 10 сентября. Ведомство считает, что там содержатся призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Ранее были заблокированы другие проекты бизнесмена, в том числе несколько медиа.
- В начале сентября Роскомнадзор начал блокировать приложение «Навальный» и сайт «Умное голосование», а также потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco удалить его из своих онлайн-магазинов и поисковой выдачи.
- В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов - Opera VPN и VyprVPN. В сентябре блокировка затронула еще шесть сервисов - NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. На этом фоне в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.
- В августе Центробанк сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса - Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.
- Закон об изоляции российского сегмента интернета подразумевает возможность отключения рунета от глобального интернета в случае неких угроз.
В Париже по проекту Христо «упаковали» Триумфальную арку
Одну из главных достопримечательностей Парижа – Триумфальную арку – оборачивают в серебристо-синюю ткань. Это проект, задуманный в 1961 году американским художником болгарского происхождения Христо Явашевым.
Он надеялся реализовать его в апреле 2020 года, но сроки пришлось перенести из-за пандемии. В мае 2020 года Христо умер в Нью-Йорке на 85-м году жизни.
Чтобы «упаковать» арку, потребовалось двадцать пять тысяч квадратных метров ткани. Ее крепят восемьдесят пять техников-альпинистов и сорок пять плотников. После этого они обернут сооружение трехкилометровой красной веревкой.
Общая стоимость работ – четырнадцать млн евро. Все это частые пожертвования: для сбора средств племянник Христо – Владимир Явашев – продавал рисунки, макеты и литографии художника. Государственных дотаций у проекта нет.
Тридцать пять лет назад – в 1985 году – похожим образом по проекту Христо был обернут парижский «Новый мост» (Пон-Неф). В 1995 – здание Рейхстага в Берлине. Развиваясь на ветру, ткань создает впечатление, что сооружения оживают.
Завершить работы над Триумфальной аркой планируется к 18 сентября. Посмотреть на «ожившую ткань» можно будет до 3 октября.
Гегелия: На выборы в Грузию прибудут 7 депутатов Европарламента
По словам одного из лидеров партии «Лело за Грузию» Григола Гегелия, в миссию наблюдателей Европарламента войдут 7 депутатов Европарламента и административные сотрудники парламента, передает «Грузия онлайн».
По его словам, это свидетельствует о том, какое политическое значение придают выборам западные партнеры.
«За выборами будут следить не только ОБСЕ/БДИПЧ, IRI и другие важные институты, но и сами депутаты Европарламента. Запад рассматривает эти выборы как референдум для определения геополитического будущего Грузии. Сегодня депутаты Европарламента уже прямо заявляют, что геополитический выбор грузинского народа и курс этой власти расходятся. Сейчас настает уникальный момент, когда мы должны сделать правильный, цивилизованный выбор, чтобы спасти будущее и перспективы этого государства», - сказал Гегелия.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 2 октября.
Патриарх Кирилл: Газ заложен в недра России богом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Петербурге во время освящения подворья храма Святой Троицы, на котором также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, заявил, что газ был заложен в недра России самим богом.
«Если бы не было первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, то неоткуда было бы взяться материальным ценностям, которые необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил и безопасности», - сказал Кирилл.
Также, по мнению главы РПЦ, «духовное возрождение» России не было бы возможно без деятельности «Газпрома». »Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры, и в этом процессе очень большую роль сыграл, и играет до сих пор «Газпром», и вообще энергетика», - сказал Кирилл.
Отмечается, что после выступления глава РПЦ наградил Алексея Миллера патриаршей грамотой.
Георгий Гахария пригласил на дебаты Каху Каладзе и Нику Мелия
Бывший премьер-министр Грузии, а ныне кандидат в мэры Тбилиси от партии «За Грузию» Георгий Гахария пригласил на дебаты своих соперников в рамках предстоящих выборов. Георгий Гахария заявил, что готов встретиться лицом к лицу с Кахой Каладзе и Никой Мелия на «их территории».
«Давайте проведем дебаты на ваших телеканалах, на вашей территории, лицом к лицу, один на один, для того, чтобы предоставить жителям Тбилиси возможность принятия правильного, осознанного решения. Похоже, как я слышал в недавних выступлениях, Каха Каладзе испытывает некоторый дискомфорт от появления на других телеканалах, поэтому я хотел бы еще раз предложить дебаты нынешнему мэру Тбилиси на «Имеди», на партийном телеканале. Аналогично я хотел бы предложить Никанору Мелиа провести дебаты на Mtavari Arkhi, телеканале «Единого национального движения», – заявил Гахария.
Как сообщает SOVA, согласно последним социологическим опросам, Каладзе, Мелия и Гахария с большим отрывом лидируют в рейтинге симпатии населения. На днях телеканалы «Формула», «Мтавари архи», ТВ Пирвели и «Кавкасия» пригласили их на дебаты в прямом эфире. Действующий мэр предложение отклонил.
Иракские СМИ назвали имена граждан Грузии, обвиняемых в краже 2.6 млн долларов
Иракская полиция установила личности граждан Грузии, которые обвиняются в масштабной краже дома жителя города Дахук (иракский Курдистан). Как сообщалось ранее, злоумышленники похитили 2 миллиона 600 тысяч долларов и 4 кг золота.
Телекомпания «Рустави-2» распространила кадры вскрытия тайника с украденным, показанные иракской полицией. Сообщается, что обвиняемые – 35-летний житель Ланчхути Т.Ш., 27-летний житель Лентехи Ц.М. и 34-летний житель Цагери А.С.
По данным СМИ, организовавшая кражу некая Марика, фамилия которой не называется, уже несколько лет работала уборщицей в доме, который принадлежит местному шейху. Женщина дождалась момента, когда хозяев не было дома, открыла окно своим сообщникам и передала им ключ.
Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, однако не смогли забрать его, так как о преступной схеме стало известно полиции – их засняли камеры наблюдения.
Марика, подозреваемая в организации кражи, успела покинуть Ирак с 20 тысячами долларов и скрылась на территории соседней Турции. Иракская полиция опрашивает до 20 человек из контактов женщины.
Ранее СМИ сообщили, что иракский Курдистан покинули и другие фигуранты преступления.
В Южной Осетии более трех тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму
За десять дней более трех тысяч россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму РФ в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Цхинвали.
«В Южной Осетии с 3 сентября проходит досрочное голосование с выездным для военнослужащих 4-й российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России и членов их семей. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 3 тыс. граждан Российской Федерации», – сказал заведующий консульским отделом посольства Сергей Алексеев.
Дипломат уточнил, что для всех остальных граждан РФ голосование начнется 17 сентября. Шесть избирательных участков откроют в Цхинвали, по одному – в Джаве, Знаури, Ахалгори и Кваиси.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
Талибы ввели раздельное обучение в афганских университетах
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившее власть в Афганистане, изменило правила для университетов. Теперь мужчины и женщины должны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Пока неясно, обязаны ли будут студентки полностью закрывать лицо или же можно будет ограничиться хиджабом.
"Талибан" также собирается пересмотреть набор предметов, которые изучают в афганских вузах. Группировка утверждает, что не будет возвращаться к прежним правилам и полностью запрещать женщинам учиться. Это ограничение действовало во времена пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год.
Правозащитники опасаются, что талибы используют раздельное обучение для прикрытия, и женщины не будут получать нормальное образование. Из-за нехватки преподавателей некоторые университеты уже отменили занятия для студенток. А многие из них сами перестали ходить на занятия, опасаясь за безопасность.
В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства. После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.
Талибы говорили, что в состав их правительства будут включены женщины, но своё обещание они не сдержали. В недавнем интервью телеканалу Tolo News официальный представитель "Талибана" сказал, что роль женщин заключается в рождении и воспитании детей, а в кабинете министров им находиться не обязательно.
После прихода к власти исламисты помимо прочего запретили женщинам заниматься спортом. Афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.
Представитель ООН по Афганистану рассказала, что организация получает все больше сообщений о нарушениях прав женщин. По данным организации, талибы запрещают женщинам появляться в общественных местах без сопровождения мужчин и не позволяют работать. В некоторых регионах "Талибан" ограничил доступ девочек к образованию.
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