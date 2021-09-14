Московский суд оштрафовал Twitter, Facebook и Telegram на миллионы рублей

Спустя более года после мощного взрыва в порту Бейрута, ставшего причиной гибели десятков людей и значительных разрушений в ливанской столице, одним из главных остаётся вопрос принадлежности аммиачной селитры, сдетонировавшей на портовом складе.

Об этом говорится в расследовании международного журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как пишут авторы публикации, им удалось подтвердить изначальное предположение, что зарегистрированная в Лондоне компании Savaro Ltd, которая оформила перевозку более двух с половиной тысяч тонн селитры на судне Rhosus, действительно связана с украинским бизнесменом из Днепра Владимиром Вербонолем. О нём говорится, среди прочего, что как минимум с 2001-го года основанные при его участии компании занимались продажей удобрений, оборудованием для металлургии, а также программным обеспечением и веб-дизайном.

Сам Владимир Верноболь ранее отрицал какую-либо связь с грузом, который в 2013 году перевозили из Грузии в Мозамбик, но на пути в пункт назначения конфисковали в порту Бейрута. Это был связано с техническими проблемами на судне Rhosus и долгами за услуги порта.

Изучив документы, журналисты пришли к выводу, что компания Savaro Ltd являлась частью более крупной, с центром в Днепре, бизнес-сети, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. Выяснить, кто именно владеет Savaro Ltd оказалось непросто, правда была сокрыта за номинальными директорами и акционерами ряда офшорных фирм. География этой бизнес-структуры охватывает наряду с Украиной Англию, Шотландию, Карибский регион, США и южную часть Тихого океана, следует из расследования.

Столь запутанная структура свидетельствует о сложных методах, которые используются в международных перевозках, и, по мнению экспертов, часто связаны со стремлением избежать ответственности или способствовать сомнительным деловым практикам, подчёркивают в OCCRP.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года называют одним из самых крупных неядерных взрывов в истории. Погибли свыше 200 человек, более 300 тысяч – лишились крова. Большинство ливанцев посчитали первопричиной катастрофы коррумпированность власти и халатность чиновников. Взрывоопасный материал долгое время хранился в порту без должных мер безопасности.

В прошлом месяце адвокаты подали иск против компании Savaro Ltd в суд в Лондоне. Они выступают, в том числе, от имени семей погибших. Защитники подчёркивают, что владельцы груза должны понести часть ответственности за трагедию, так как с их стороны не было принято должных мер для извлечения опасных материалов.

В заявлении, адресованном журналистам, упомянутые в их расследовании украинские структуры отрицают причастность к партии груза, который перевозило судно Rhosus. Британский адвокат Savaro Ричард Слэйд на просьбу о комментарии не ответил.

Архивный видеосюжет Радио Свобода: