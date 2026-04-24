Суд остановил рассмотрение иска Мзии Амаглобели против Ираклия Кобахидзе

Судья Тбилисского городского суда Лиана Кажашвили прекратила рассмотрение дела журналистки Мзии Амаглобели, касающегося распространённой премьер-министром правительства «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе информации о ней. Находящаяся в заключении журналистка обвиняла политика в клевете через заявления, прозвучавшие в телеэфирах, в нарушении презумпции невиновности, а также в попытке ущемления чести и достоинства.

В частности, Амаглобели оспорила заявления, сделанные в эфире Общественного вещателя, а также проправительственных телеканалов «Имеди» и «Рустави 2».

Ираклий Кобахидзе в суд не явился.

«Отмечу, что я не вижу здесь этой стороны. Насколько я знаю, возражений также не поступило. Не знаю, как это воспримет суд – как демонстрацию силы со стороны ответчика или как неуважение к суду? Не знаю. Не думаю, что он не признаёт легитимность суда. Мне будет интересно, как суд это оценит», - сказала Мзия Амаглобели.

О неявке стороны на заседание высказалась и судья. По её словам, если дело не перейдёт к стадии рассмотрения по существу, то не будет необходимости решать, должен ли суд выносить итоговое решение в отсутствие ответчика.

Оспариваемые заявления

«Факт был такой. Вы помните, сначала был первый инцидент, когда этот человек (Мзия Амаглобели) наклеивал стикеры на полицейских… Это её правонарушение никоим образом не было связано с журналистской деятельностью, там она действовала как партийный активист. Поэтому связывать это с медиа – это абсолютная спекуляция… Она даже не выразила сожаления, ни она, ни её соратники из коллективного „Нацдвижения“», — заявил Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди» 29 января 2025 года.

«Когда речь идёт конкретно о Мзии Амаглобели, ответственность должны взять её доноры. Вы знаете, что она является лицом, финансируемым из-за рубежа, её организации финансируются из-за границы, и ни один из её доноров не берёт на себя ответственность за насилие, которое эта женщина совершила против полицейского. Все её доноры, каждый, кто вкладывал деньги в её организации, несут ответственность за партийно-политическое насилие, совершённое Мзией Амаглобели. Поэтому, если кто-то хочет что-то обсуждать, пусть прежде всего покаются и выразят сожаление за поощрение насилия», - сказал Ираклий Кобахидзе в эфире Общественного вещателя 30 января 2025 года.

«Большая часть людей, которые сегодня находятся в заключении – жертвы. Я бы так не сказал, например, о Мзии Амаглобели, которая не является жертвой, которая выполняла конкретный заказ, когда оскорбила полицейского; её задачей было дискредитировать полицию и оскорбить её достоинство», - заявил Кобахидзе в эфире «Рустави 2» 16 апреля 2025 года.

«Если бы оспариваемые заявления в деле были только оценочными суждениями, и я не воспринимала бы их как заведомо ложное распространение фактов, поверьте, даже если бы они были морально и эмоционально неприемлемыми, провокационными и шокирующими, я не придала бы им такого значения, чтобы обращаться в суд», - сказала Мзия Амаглобели в ходе заседания суда перед тем, как инициированное ею дело было прекращено судьёй.

6 августа 2025 года судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину полицейскому. Изначально её обвиняли в нападении на полицейского (наказание – от четырёх до семи лет), но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до трёх лет. Апелляционный суд оставил в силе приговор, Верховный суд не принял дело к рассмотрению. Журналистка остаётся под стражей.