Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Суд остановил рассмотрение иска Мзии Амаглобели против Ираклия Кобахидзе

Судья Тбилисского городского суда Лиана Кажашвили прекратила рассмотрение дела журналистки Мзии Амаглобели, касающегося распространённой премьер-министром правительства «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе информации о ней. Находящаяся в заключении журналистка обвиняла политика в клевете через заявления, прозвучавшие в телеэфирах, в нарушении презумпции невиновности, а также в попытке ущемления чести и достоинства.

В частности, Амаглобели оспорила заявления, сделанные в эфире Общественного вещателя, а также проправительственных телеканалов «Имеди» и «Рустави 2».

Ираклий Кобахидзе в суд не явился.

«Отмечу, что я не вижу здесь этой стороны. Насколько я знаю, возражений также не поступило. Не знаю, как это воспримет суд – как демонстрацию силы со стороны ответчика или как неуважение к суду? Не знаю. Не думаю, что он не признаёт легитимность суда. Мне будет интересно, как суд это оценит», - сказала Мзия Амаглобели.

О неявке стороны на заседание высказалась и судья. По её словам, если дело не перейдёт к стадии рассмотрения по существу, то не будет необходимости решать, должен ли суд выносить итоговое решение в отсутствие ответчика.

Оспариваемые заявления

  • «Факт был такой. Вы помните, сначала был первый инцидент, когда этот человек (Мзия Амаглобели) наклеивал стикеры на полицейских… Это её правонарушение никоим образом не было связано с журналистской деятельностью, там она действовала как партийный активист. Поэтому связывать это с медиа – это абсолютная спекуляция… Она даже не выразила сожаления, ни она, ни её соратники из коллективного „Нацдвижения“», — заявил Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди» 29 января 2025 года.
  • «Когда речь идёт конкретно о Мзии Амаглобели, ответственность должны взять её доноры. Вы знаете, что она является лицом, финансируемым из-за рубежа, её организации финансируются из-за границы, и ни один из её доноров не берёт на себя ответственность за насилие, которое эта женщина совершила против полицейского. Все её доноры, каждый, кто вкладывал деньги в её организации, несут ответственность за партийно-политическое насилие, совершённое Мзией Амаглобели. Поэтому, если кто-то хочет что-то обсуждать, пусть прежде всего покаются и выразят сожаление за поощрение насилия», - сказал Ираклий Кобахидзе в эфире Общественного вещателя 30 января 2025 года.
  • «Большая часть людей, которые сегодня находятся в заключении – жертвы. Я бы так не сказал, например, о Мзии Амаглобели, которая не является жертвой, которая выполняла конкретный заказ, когда оскорбила полицейского; её задачей было дискредитировать полицию и оскорбить её достоинство», - заявил Кобахидзе в эфире «Рустави 2» 16 апреля 2025 года.

«Если бы оспариваемые заявления в деле были только оценочными суждениями, и я не воспринимала бы их как заведомо ложное распространение фактов, поверьте, даже если бы они были морально и эмоционально неприемлемыми, провокационными и шокирующими, я не придала бы им такого значения, чтобы обращаться в суд», - сказала Мзия Амаглобели в ходе заседания суда перед тем, как инициированное ею дело было прекращено судьёй.

6 августа 2025 года судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину полицейскому. Изначально её обвиняли в нападении на полицейского (наказание – от четырёх до семи лет), но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до трёх лет. Апелляционный суд оставил в силе приговор, Верховный суд не принял дело к рассмотрению. Журналистка остаётся под стражей.

Форум

XS
SM
MD
LG