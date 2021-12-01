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Суд отклонил жалобу Навального на обвинение в мошенничестве
Басманный суд Москвы отказался удовлетворить апелляцию политика Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова.
Таким образом, суд решил, что дело возбуждено законно, написала в твиттере адвокат. Алексей Навальный участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.
О возбуждении дела стало известно 29 декабря - за день до истечения испытательного срока по делу "Ив Роше". Навальный написал тогда в инстаграме, что ранее ему грозили заменить условный срок на реальный, но в итоге возбудили новое уголовное дело. "СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь", - добавил оппозиционер.
Как ожидается, 1 декабря Басманный суд объявит решение по второй жалобе Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье. В феврале суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Позднее на политика завели дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела этот процесс.
- В июне Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).
- После этого в сентябре Следственный комитет возбудил в отношении Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.
Другие новости дня
В Мичигане ученик открыл стрельбу в школе. Погибли трое
Три ученика средней школы в городе Оксфорд, штат Мичиган, погибли во вторник в результате стрельбы, которую открыл 15-летний подросток. Ранения получили восемь человек, включая учителя. Подозреваемый задержан полицией.
Как рассказал журналистам заместитель шерифа округа Окленд Майкл Маккейб, стрельба произошла около 13:00 по местному времени. Полицейские и сотрудники служб экстренной помощи оперативно отреагировали на сообщение об инциденте в Оксфорде, который находится примерно в 55 километрах к северу от Детройта.
Подозреваемый в совершении нападения, 15-летний ученик той же школы, был быстро взят под стражу полицейскими и не оказал им сопротивления. Мотивы и имя нападавшего неизвестны. В школе, здание которой было заблокировано сразу после начала стрельбы, идут обыски.
Сообщается, что подозреваемый вёл стрельбу из полуавтоматического пистолета, который ему на прошлой неделе купил отец.
Югоосетинский лидер встретился с руководителем «Газпрома»
В Санкт-Петербурге накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского лидера, на встрече были рассмотрены ход и перспективы сотрудничества.
«В частности, были обсуждены вопросы реализации подписанного между правительствами республики Южная Осетия и Российской Федерации соглашения «Об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром – Южная Осетия» и газификации населенных пунктов Республики», – сообщает пресс-служба.
«Газпром» ввел в эксплуатацию магистральный газопровод, связывающий Северную Осетию с Южной, в 2009 году. Поставки газа с тех пор осуществляются по контракту с компанией «Газпром экспорт». В мае 2018 года Москва и Цхинвали подписали соглашение «Об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром – Южная Осетия».
«Грузинская мечта» может отказаться от реформы избирательной системы
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поставил под сомнение необходимость принятия поправок в конституцию, которые снизят до 2% проходной барьер на выборах в парламент.
Он также дал понять, что правящая партия не намерена проводить внеочередные выборы парламента, а в случае, если это произойдет, они пройдут по старым правилам – то есть с избранием мажоритарных депутатов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Выступая на пленарном заседании парламента, Кобахидзе сказал, что действующая в Грузии избирательная система вполне отвечает принципам демократии. А снижение проходного барьера, возможно, станет «подарком» оппозиции от правящей партии, но это будет «зависеть от их поведения».
«Много чего будет зависеть от поведения и действий разных субъектов. Мы хорошо понимаем, что нет никакой необходимости в принятии этих изменений, исходя из того, что тот барьер, который будет задействован в 2024 году, полностью соответствует демократическим стандартам. Это пятипроцентный избирательный барьер. В 2024 году в любом случае будет задействована полностью пропорциональная избирательная система с барьером в 5%.
Что касается барьера в 2% – лучше он, чем 5%, или нет, то по этому поводу не было никакого основательного обсуждения, возможно, что так будет даже хуже.
Это маленький подарок, который возможно, будет сделан оппозиции, и будет этот подарок сделан или нет, конечно же, в конечном итоге, будет зависеть от нашей доброй воли», – сказал Кобахидзе.
Повторил тезис Кобахидзе и депутат от правящей партии Шалва Папуашвили, который ранее сам представлял законопроект конституционных изменений, предполагающий снижение проходного барьера.
«У «Грузинской мечты» вообще нет никаких обязательств по принятию конституционных изменений. Мы же говорили, «если на то будет добрая воля «Грузинской мечты», а для того, чтобы эта воля существовала, между партиями должно быть сотрудничество», – отметил он.
В оппозиции эти комментарии от «Грузинской мечты» уже расценили как признак отказаться от реформы избирательной системы. Ранее часть оппозиционеров заявляла, что покинет парламент в том случае, если изменения в конституцию не будут приняты.
СМИ: смертность в России стала рекордной с 1945 года
С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, сообщают "Ведомости". Издание со ссылкой на демографов отмечает, что худшие показатели были только во времена Великой Отечественной войны: с 1941 года по 1945 год смертность была в 2-3 раза выше. После этого максимум числа умерших был в 2003 году, тогда ушло из жизни 2 миллиона 370 тысяч россиян.
Отмечается также, что убыль населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.
Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Только в ноябре, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от болезни и её последствий умирали в среднем 1 222 россиянина в день.
Однако, как отмечают демографы, причина не только в коронавирусе: более 200 тысяч умерших пришлись на сверхсмертность, не связанную с болезнью. Ряд экспертов считают, что дело в перегруженности системы здравоохранения в целом.
Также на избыточную смертность повлияло старение населения: если в начале 2020 года россиян старше 60 лет было 32,8 миллиона, то в начале этого – 33,5 млн. Кроме того, на несколько тысяч увеличилась смертность от употребления наркотиков и алкоголя.
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Американский генерал: КНР и Россия постоянно атакуют спутники США
Китай и Россия практически каждый день атакуют американские спутники, находящиеся на орбите Земли, сообщил в интервью газете Washington Post заместитель командующего космическими силами США генерал Дэвид Томпсон.
Пока американские спутники, по словам генерала Томпсона, являются объектами так называемых обратимых атак, последствия которых не вызывают необратимых нарушений функциональных возможностей американских космических аппаратов. Речь идёт об атаках лазерами, кибератаках, глушении радиочастот, используемых спутниками. Но масштабы этих атак постоянно расширяются. "Мы оказались в ситуации, когда появилось много возможностей создать угрозу нашим космическим системам", - говорит генерал Томпсон.
Он отказался ответить на вопрос были ли попытки уничтожить американские спутники. И Китай и Россия работают над спутниками чье предназначение атаковать другие спутники. В 2019 году российский военный спутник маневрировал в такой близости к американскому разведывательному спутнику, что США не исключали возможности атаки со стороны российского аппарата. Китай активно размещает антиспутниковые системы, в том числе, лазерное оружие на Земле. Китай, по данным американской разведки, далеко опередил Россию в развертывании таких систем. Вдобавок, Китай запускает сейчас вдвое больше спутников, чем США. По оценке генерала Томпсона, в течение нескольких лет Китай может превзойти США в возможностях использовать космическое пространство, если Вашингтон не активизирует своих усилий в космосе.
Путин о новом сроке: Само мое право избираться стабилизирует ситуацию
Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем переизбрании на пост президента России в 2024 году, заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах, однако само наличие у него права избираться стабилизирует, по его убеждению, «внутриполитическую ситуацию в стране».
Соответствующее заявление Путин сделал на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Президент выступал на нем в онлайн-формате.
Летом прошлого года в России были приняты поправки в Конституцию, поддержанные, в том числе, Владимиром Путиным. Согласно одной из них, глава страны не может занимать свою должность более двух сроков. Ранее президентом нельзя было быть более двух сроков подряд, чем Путин воспользовался в 2008 году, перейдя на четыре года на службу в правительство, а затем вернувшись на пост главы государства.
При этом в поправке указано, что новая норма не касается действующего президента, а значит, Путин сможет избираться на пост еще дважды. Оппозиция считает, что это сделано специально для сохранения его власти.
В общей сложности на посту президента России Путин находится 17 лет. В 2024 году ему исполнится 72 года.
Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Еврокомиссии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе со своими украинским и молдавским коллегами встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По информации администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица заявили, что целью визита премьер-министров «Ассоциированного трио» было подтверждение их готовности к дальнейшему укреплению процесса европейской интеграции трех стран, а также подведение достигнутых результатов и стремление к большей секторальной интеграции с ЕС.
Был подчеркнут тот факт, что политическая ассоциация с Евросоюзом, укрепление демократии, верховенства закона и защита прав человека являются основными ценностями, на которых основан процесс европейской интеграции. Было упомянуто «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли», которое открывает перед странами беспрецедентные возможности для дальнейшей экономической интеграции с Евросоюзом.
Было обращено внимание на необходимости укрепления транспортных и коммуникационных связей, которые имеют особое значение для продвижения свободной торговли. Был отмечен потенциал Черного моря в обеспечении связуемости с ЕС.
Одной из тем разговора была секторальная интеграция, которая предполагает сближение политики и норм со стандартами ЕС в различных сферах, особенно в сферах окружающей среды и климата, цифровой трансформации, транспорта и энергетики. «Ассоциированное трио» обратилось к президенту Еврокомиссии с предложением, при участии европейских комиссаров, организовывать регулярные встречи между секторальными ведомствами на министерском уровне.
В ходе встречи обсуждалась декларация предстоящего саммита «Восточного партнерства», в котором важно отразить приоритеты «Ассоциированного трио».
Премьер-министры выразили уверенность, что саммит откроет новые возможности для стран-партнеров на пути к постепенному доступу на рынок ЕС и дальнейшей интеграции с ЕС на основе принципов дифференциации.
В Чехии задержан глава футбольной федерации Беларуси
Чешская полиция задержала председателя Белорусской футбольной ассоциации Владимира Базанова и его жену. Как сообщают чешские СМИ, полиция подозревает, что Базанов с женой приехали в Чехию на матч женских сборных Чехии и Беларуси, нарушив правила пребывания иностранцев в стране, включая и правила, установленные Министерством здравоохранения Чехии.
Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек , которого цитирует Белорусский фонд спортивной солидарности, заявил, что Владимира Базанова депортировали бы из Чехии, если бы он действительно был там. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.
Базанов, бывший военный, включен в санкционный список Чехии. Ранее он с женой побывал на Кипре, власти которого не объявляли никаких ограничений в отношении белорусского чиновника. Как ранее стало известно Белорусскому фонду спортивной солидарности, Владимир Базанов с супругой собирались посетить ряд выездных игр женской сборной Беларуси, в том числе матч в Опаве, Чехия. По словам источника «Радыё Свабода», у Базанова была итальянская шенгенская виза.
Лукашенко заявил о признании Минском аннексии Крыма Россией
Александр Лукашенко заявил в интервью, что Крым «юридически» и «по факту» является территорией России. Он договорился с Путиным посетить полуостров, сообщив, что намерен начать поездку с Севастополя. Согласно международному праву, территория была аннексирована у Украины в 2014 году.
По словам Лукашенко, которого власти многих стран мира не признают легитимным президентом Беларуси, «Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума», - цитирует его государственное агентство БелТА. Будет ли это решение формализовано - не уточняется.
В августе 2021 года Лукашенко заявлял, что признает аннексированный Крым российским, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. Там до сих пор из-за опасения санкций официально не присутствуют российские федеральные компании.
Еще раньше белорусский лидер заявлял, что от признания аннексии его останавливала угроза санкций и договоренности с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Отношения двух стран резко ухудшились после того как новый президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать итоги белорусских президентских выборов, а Киев присоединился к западным санкциям против Минска.
- Крым официально признается территорией России семью из 193 членами ООН: Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом, КНДР и Афганистаном. Контроль над территорией Афганистана сейчас де-факто осуществляет признанное в России террористическим движение «Талибан». Его официальный представитель Забихулла Муджахид заявил в интервью российскому изданию «Октагон», что талибы считают, что Россия и Украина должны решить проблему принадлежности полуострова между собой, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе.
Каха Каладзе не изменил состав столичного правительства
Избранный на второй срок мэром Тбилиси Каха Каладзе представил сегодня состав городского правительства, которое будет представлено им для утверждения в сакребуло – столичное собрание. Первое заседание сакребуло состоится 3 декабря, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вряд ли с утверждением столичного правительства возникнут проблемы, так как на местных выборах в октябре правящая партия «Грузинская мечта» получила 29 депутатских мест в сакребуло и обладает большинством. Всего мест в столичном сакребуло - 50, так что 21 мандат достался оппозиции.
Следует отметить, что в городском правительстве практически нет изменений. Представляя кандидатов на разные должности, Каладзе заявил, что они «являются выдающимися специалистами в своей области и преданы своему делу».
На пост вице-мэра вновь представлен Ираклий Хмаладзе, должности еще трех заместителей мэра займут Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андрия Басилая. На должность главы администрации Тбилиси представлен Валерий Чигладзе.
Руководители муниципальных служб:
- Городская служба развития инфраструктуры - Георгий Абутидзе;
- Городская служба экономического развития - Вахтанг Ломджария;
- Городская служба по охране окружающей среды - Гига Гигашвили;
- Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи - Ираклий Гвилава;
- Городская юридическая служба - Серго Биркадзе;
- Городская служба здравоохранения и социального обеспечения - Гела Чивиашвили;
- Городская служба муниципальных закупок - Георгий Папава;
- Городская финансовая служба - Гайоз Талаквадзе;
- Городская служба безопасности - Николоз Чонкадзе;
- Городская служба муниципальной инспекции - Каха Гуледани.
Каха Каладзе также представил кандидатов в руководители Тбилисского фонда развития – это Леван Джгаркава, Агентства по управлению недвижимостью - Ираклий Таварткиладзе, и Службы архитектуры - Теймураз Болоташвили.
В Кахетии местные жители протестуют против строительства ГЭС
В Грузии местные жители выразили протест против строительства гидроэлектростанции «Лопота-1».
По информации грузинских СМИ, акция проходит возле расположенного в ущелье реки Лопота села Лапанкури Телавского муниципалитета.
Как заявили журналистам участники акции, несмотря на их недовольство планами строительства ГЭС, представители компании «Артана-Лопота» начали подготовку к строительству, в частности, на место прибыл трактор, и были доставлены железные конструкции для возведения вспомогательных строений.
Строительство ГЭС «Лопота-1» планируется в 7 километрах от села Лапанкури, и местные жители считают, что строительные работы нанесут непоправимый урон существующим на данной территории историческим памятникам, а также негативно скажутся на окружающей среде. Как пишет агентство «Интерфакс», в связи с акцией на месте мобилизована полиция.
- В 2019 году жители Панкисского ущелья Грузии с помощью камней и палок оказали сопротивление началу строительства ГЭС «Хадори-3». Между участниками акции протеста и спецотрядами МВД произошло несколько стычек. Для разгона протестующих были применены резиновые пули и слезоточивый газ.
- В сентябре текущего года стало известно, что строительство крупной ГЭС в Западной Грузии приостановлено – турецкая компания ENKA объявила о выходе из проекта «Намахвани ГЭС».
В Южной Осетии продлили запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия решили продлить запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий до 20 декабря. Решение принято на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
В частности, запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных, культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Объектам общественного питания запрещено проведение массовых празднично-торжественных мероприятий, им также необходимо ограничить заполняемость посетителей до 50% от общего количества посадочных мест.
Вновь рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими масочного режима.
До 20 декабря не будет ограничено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, детских учреждений дополнительного образования;
детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов; объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций.
Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 18 новых случаев коронавируса, два пациента скончались в цхинвальском медцентре.
В результате крушения военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек
В результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана при тренировочном полете погибли 14 человек, еще двое получили ранения.
По информации азербайджанского ведомства, 13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненных – также офицеры.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел сегодня, около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме «Гарагейбат» в Хызынском районе. В настоящее время ГПС и Генпрокуратура ведут совместное расследование причин инцидента.
Возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета или подготовки к полету, приведшее к смерти двух и более человек) и другим статьям УК Азербайджана.
Как пишут азербайджанские СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших.
Соболезнования Азербайджану выразили министерство обороны Турции, а также глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
Лавров надеется, что украинские власти «не пойдут по пути Саакашвили»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «образца 2008 года». Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», – сказал Лавров.
Он отметил, что сложившаяся в 2008 году ситуация стала следствием саммита НАТО в Бухаресте, на котором «после долгих терзаний» члены Североатлантического альянса записали в своей декларации, что Грузия и Украина будут в НАТО.
«Тогдашний президент Грузии господин Саакашвили мгновенно возбудился, для него это несложно сделать, и начал агрессивные военные действия, бомбардировки против своих собственных граждан и российских миротворцев. У тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру», – отметил Лавров.
Как пишет ТАСС, глава российской дипломатии также указал, что нынешний киевский режим демонстрирует «несколько иные качества», в частности, он «подвержен плохому влиянию», которое Запад активно пытается на него оказывать.
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года.
В Абхазии от коронавируса привились около 5% жителей, в Южной Осетии – около 2%
По данным Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия, с 18 по 29 ноября российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 780 человек.
В ведомстве заявили, что число вакцинированных в Абхазии достигло 12 491. Препаратом «Спутник Лайт» привились 5211 человек.
Как сообщалось ранее, вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Абхазии приостановлена, оставшиеся дозы используются лишь для ревакцинации.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия привито более 1200 человек. Об этом сообщила руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
«С 12 ноября в поликлинике Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии вакцинацию от коронавируса прошли 196 человек, из них «Спутником Лайт» привились 138 пациентов и «Спутником V» – 58», – сказала Санакоева.
Отметим, что население Абхазии составляет, по оценкам местных властей, более 240 тысяч человек, Южной Осетии – около 53 тысяч. Соответственно, в Абхазии вакцинированы от коронавируса около 5.2% жителей, в Южной Осетии – около 2.3%.
Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 34 793 (около 14.5% жителей), в Южной Осетии – 9850 (около 18.6% жителей).
В Узбекистане учителей мобилизовали на посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта министр
Сотни учителей в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана мобилизованы посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта заместитель премьер-министра. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода.
24 ноября областная администрация сообщила, что на следующий день представители бизнеса и государственных структур должны начать сажать деревья по распоряжению главы региона, Зойира Мирзаева. Представители отдела народного образования предупредили педагогов, что за их работой с вертолёта будет лично наблюдать заместитель премьер-министра Шухрат Ганиев.
Ранее в начале ноября кампанию по массовой высадке растений объявил в стране президент Убекистана Шавкат Мирзиёев. Он объявил о государственной программе "Зелёное пространство". По проекту планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год.
Саженцы учителя покупали на свои деньги, передаёт Узбекская служба. Вертолёт с заместителем премьер-министра они в воздухе не видели.
- Распорядившийся о посадках Мирзаев — сам бывший вице-премьер Узбекистана. В 2018 году он был уволен после того, как при нём во время рабочей поездки в Ташкенсткую область не обеспечившими полив полей фермеров заставили больше 40 минут стоять в холодном арыке, а затем бежать по улицам в мокрой одежде перед преследующим их автомобилем.
- За время независимости в Узбекистана кампании по посадке саженцев деревьев проводились неоднократно, напоминает Узбекская служба РС. Однако большая часть саженцев засыхали из-за отсутствия необходимости ухода и полива. Одновременно в столице и областях страны продолжают вырубать многолетние деревья.
Военный бюджет США заблокирован из-за «Северного потока – 2»
Республиканцы в Сенате США заблокировали принятие оборонного бюджета на сумму около 770 миллиардов долларов без ужесточения санкций против газопровода "Северный поток – 2". Поддержали проект бюджета 45 человек, против проголосовал 51.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал решение республиканцев возмутительным.
Незадолго до голосования в Сенате по военному бюджету американские СМИ писали, что Белый дом и Госдепартамент просили сенаторов не допускать поправок об ужесточении ограничений против "Северного потока – 2".
Противники "Северного потока – 2" опасаются, что в случае запуска проекта Россия откажется от транзита газа через Украину. Ранее, по данным СМИ, с просьбой к Конгрессу США не вводить новые санкции против газопровода обращалось правительство Германии. Издание Axios со ссылкой на конфиденциальный документ бундестага писало, что, по мнению Берлина, проект не будет представлять угрозы для Киева, при условии сохранения транзита.
Вместе с тем на рассмотрении в Сенате находится поправка от демократов в проект оборонного бюджета об ужесточении санкций против Москвы в случае вторжения России на Украину. Ограничения, в частности, предусматривают санкции против газопровода и лично президента Владимира Путина.
- Газопровод "Северный поток – 2" – совместный проект российского "Газпрома" и ряда европейских, прежде всего германских, компаний был окончательно достроен в сентябре. Сейчас он ожидает сертификации германскими властями и окончательного одобрения Еврокомиссии. США и ряд стран ЕС выступают против реализации этого проекта, называя его инструментом давления на Украину и Евросоюз.
- Соединённые Штаты ввели ряд санкций в связи с проектом, которые, однако, не затронули сам газопровод и его владельцев. Конгресс сейчас обсуждает возможность законодательно обязать администрацию США ввести более жёсткие санкции.
- В Германии меняется правительство. В коалиции будут и противники газопровода – партия "Зелёных". При этом коалиционное соглашение не упоминает о "Северном потоке – 2", следовательно, политика Берлина по отношению к газопроводу, скорее всего, не изменится.
Барбадос вышел из-под власти британской монархии
Барбадос официально вышел из-под власти британской монархии и официально стал парламентской республикой. Первым президентом карибского островного государства стала Сандра Мэйсон. На должность главы государства её выбрали в конце октября. До выборов Мэйсон занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.
На церемонии инаугурации в столице острова Бриджтауне лично присутствовал принц Чарльз. Он передал Барбадосу пожелания мира и процветания от королевы Великобритании Елизаветы II.
Власти Барбадоса во время инаугурации Мэйсон также объявили национального героя государства. Им стала певица Рианна, родившаяся на острове. В 2018 году Рианне присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла государства.
В Барбадосе проживает около 300 тысяч человек. С XVII века государство находилось под властью британской монархии. В 1966 году Барбадос получил независимость от Великобритании, но оставался членом Британского содружества наций. Официально главой Барбадоса оставалась королева Елизавета II. Она назначала своим представителем генерал-губернатора. В 2020 году власти карибского острова решили полностью отказаться от подчинения британской монархии.
В Южной Осетии сообщили о новой вспышке африканской чумы свиней
За последнее время в трех югоосетинских селах от африканской чумы свиней (АЧС) пало более 30 животных, сообщил начальник управления ветеринарии Минсельхоза самопровозглашенной республики Южная Осетия Ацамаз Тедеев.
По его словам, АЧС зафиксирована в Джавском, Цхинвальском и Знаурском районах.
Тедеев добавил, что ветеринарные службы и районные власти принимают все необходимые меры для недопущения распространения опасной инфекции.
«Во всех селах, где выявлена АЧС, введен карантин. Кроме того, запрещен вывоз живых свиней из данных населенных пунктов, а также вывоз свинины, других видов сельхозживотных и мясомолочной продукции», – рассказал представитель Минсельхоза.
Как пишет агентство «Рес», он добавил, что ограничение сохранится до стабилизации ситуации и снятия карантина.
Касаясь предпринимаемых мер по недопущения распространения инфекции, начальник управления ветеринарии подчеркнул, что на дорогах, которые соединяют эти села с соседними населенными пунктами, устанавливаются дезинфекционные барьеры. Также, по его словам, проводится трехкратная дезинфекция мест, в которых содержались больные животные.
«Трупы погибших свиней, в соответствии с установленными требованиями, хоронят в специально отведенных местах. Ветеринары и работники сельских администраций проводят с населением разъяснительную работу: как содержать свиней, о путях заражения АЧС, и что делать сельчанам, если животные заболели», – пояснил он.
Также фермеров и крестьян предупреждают, что запрещено выгульное содержание свиней, их содержание и разведение разрешено только в режиме закрытого типа.
Тедеев отметил, что Комитет экологии и природопользования проводит мероприятия по сокращению поголовья диких кабанов, которые являются одними из главных факторов распространения инфекции.
Он также говорит, что в предыдущие годы многие фермеры и крестьяне проявляли безответственность, не соблюдали установленные правила и требования, что способствовало распространению инфекции.
Как сообщалось ранее, в июле вспышки АЧС были выявлены в ряде сел Цхинвальского и Ахалгорского районов.
В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие
В Азербайджане разбился военный вертолет, говорится в совместном сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) и Генеральной прокуратуры.
По информации ведомств, 30 ноября, около 10:40, военный вертолет Госпогранслужбы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат». Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые.
На месте происшествия находится руководство ГПС и Генпрокуратуры, ведется совместное расследование.
99.8% экспорта яблок из Грузии приходится на Россию
С 1 августа по 28 ноября текущего года из Грузии был осуществлен экспорт 2982 тонн яблок. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По информации ведомства, 99.8% экспорта (2977 тонн) приходится на Россию, лишь 0.2% (5 тонн) – на Армению.
Стоимость экспортированных из Грузии яблок в отчетный период составила 1.9 млн долларов.
Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт яблок из Грузии сократился почти вдвое. С 1 августа по 29 ноября 2020 года из страны вывезли 5562 тонны яблок стоимостью 2.4 млн долларов.
США сделали заявление по Грузии перед министериалом НАТО
Сегодня в Риге стартует министериал НАТО, в котором также принимает участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Главы МИД стран-членов альянса проведут встречи со своими коллегами из Украины и Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Госдепартамент США сделал заявление в преддверии встречи.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО. Годовая национальная программа этих стран подробно описывает их путь в НАТО», – говорится в заявлении Госдепа, при этом отмечается, что обе страны оцениваются «как партнеры с сильными возможностями».
В информации также говорится, что лидеры НАТО остаются приверженными политике открытых дверей Североатлантического союза.
Как соощалось ранее, министры иностранных дел стран НАТО соберутся 30 ноября и 1 декабря в Риге, чтобы обсудить «угрозы со стороны России», а также другие современные вызовы и новую стратегическую концепцию альянса, которая должна прийти на смену устаревшей концепции НАТО от 2010 года.
Еще одной острой темой дискуссий на совещании глав МИД стран НАТО в Риге обещает стать миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в «агрессивных действиях» у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Комментируют тему сближения Украины и Грузии с НАТО, замглавы МИД РФ Александр Грушко на днях заявил, что «это бомба, мина, заложенная в основу самой конструкции европейской безопасности».
Премьеры Грузии, Украины и Молдовы встретятся в Брюсселе с руководством ЕС
Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы – Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица сегодня проведут в Брюсселе переговоры в формате «ассоциированного трио».
Как сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, «будут обсуждаться возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с Евросоюзом и достижения в европейской повестке».
«Затем премьер-министры стран «Ассоциированного трио» встретятся с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и председателем Европейского парламента Давидом Сассоли», – отмечается в сообщении.
В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании «ассоциированное трио». Документ направлен на решение трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках «Восточного партнерства» (ВП). В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств стран «ассоциированного трио», напоминает агентство «Интерфакс-Украина».
Инал Ардзинба встретился с представителями международных организаций
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия накануне состоялась встреча главы ведомства Инала Ардзинба с руководителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность в Абхазии.
Как сообщается на сайте абхазского ведомства, в настоящее время в Абхазии работают: Международный Комитет Красного Креста, Программа Развития ООН, Детский фонд ООН, ООН–Женщины, World Vision International, Датский Совет по Беженцам, «Движение Против Голода», The HALO Trust, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев.
Приветствуя представителей международных организаций, Ардзинба отметил, что их деятельность имеет большое значение.
«Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в республике еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста, очень важна для наших людей», – сказал Ардзинба.
Он отметил, что «министерство иностранных дел является главным координирующим органом по взаимодействию с иностранными государствами, международными организациями и представительствами иностранных некоммерческих организаций».
«Министерство иностранных дел ходатайствует о регистрации представительств и осуществляет согласование проектов, которые предполагаются к реализации. Мы предлагаем активно взаимодействовать в этом ключе», – отметил он.
Ардзинба выразил надежду на тесное сотрудничество с международными НПО в рамках помощи молодежи Абхазии.
«У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это», – подчеркнул Инал Ардзинба.
Он добавил, что МИД будет оказывать максимальную поддержку деятельности организаций.
«Ожидаем серьезных гуманитарных результатов и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать – сделаем, окажем содействие и поможем», – отметил Ардзинба.
По информации пресс-службы абхазского ведомства, представители международных неправительственных организаций подтвердили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.
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