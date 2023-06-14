Суд в Уфе приговорил Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии

Кировский районный суд Уфы сегодня, 14 июня, приговорил экс-координаторку Штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей.

Как пишет сайт «Idel.Реалии», её признали виновной по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения»), ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ч. 3 ст. 239 УК РФ («Пропаганда деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

По ч. 1 ст. 280 УК РФ Чанышеву приговорили к трем годам колонии, но освободили от отбывания наказания из-за истечением срока давности;

По ч.3 ст. 239 УК РФ активистку приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей, но также освободили от отбывания наказания из-за истечения срока давности;

По ч. 3 ст. 282.1 УК Чанышеву приговорили к семи с половиной годам колонии.

Ещё одного обвиняемого — активиста Рустема Мулюкова — приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима, признав его виновным по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Отметим, что на оглашении приговора он не присутствовал.

За несколько часов до вердикта суда Мулюков написал корреспонденту «Idel.Реалии»:

— Те, кто защищает свою родину и народ вне поля боевых действий, сейчас экстремист и террорист. Кто защищает свою семью, мужей, сыновей, братьев — иностранные агенты. Кто же на самом деле те, кто все это устроил!? Кому служишь ты и кто ты? Сделай свой выбор. Я даже не хочу слышать этот беспредельный приговор, этот произвол.

Лилия Чанышева после приговора заявила: «Все зависит от нас с вами. Я вас всех благодарю за поддержку, с вами мне это намного легче переносится. Мне очень нужны и ваши письма, и открытки, я их с удовольствием читаю, берегу, ничего не выкидываю, все сохраняю. Я вам очень благодарна». Присутствующие в ответ сказали: «Лиля, спасибо, что ты у нас такая есть».

Муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин после вердикта суда отметил, что «воспринял этот приговор с болью, но боль эта не эмоциональная, а больше сконцентрированная на дальнейшую борьбу за свободу моей супруги».

— Мы будем сражаться. Этот приговор обязательно будет обжалован и в апелляции, и в кассации, и дальше, если потребуется. Будем добиваться полного освобождения Лилии, — сказал Гатин.

Адвокат Чанышевой Сергей Макаренко также прокомментировал «Idel.Реалии» приговор:

— Я считаю этот приговор незаконным, необоснованным, сугубо политическим. Рано или поздно он будет отменен, а Лилия Чанышева будет реабилитирована. Это мое глубокое убеждение, основанное на многолетнем профессиональном опыте.

Еще один адвокат Чанышевой, Рамиль Гизатуллин, в беседе с «Idel.Реалии» назвал приговор несправедливым.

— В любом случае мы после изучения текста приговора будем его обжаловать. Несправедливо, что за законную политическую деятельность человека признают экстремистом. Самое главное — плодами, результатами ее деятельности воспользовались те же государственные органы. Я имею в виду истории с закупкой пиксельных елок, с признанием шихана Куштау природным памятником, с расселением жильцов из аварийного дома на улице Шота Руставели в Уфе. Везде был положительный результат от деятельности Лилии. И как тогда это всё — её преследование — назвать? — задался вопросом Гизатуллин.

Напомним, Чанышева была арестована Кировским райсудом Уфы 10 ноября 2021 года и затем этапирована в московское СИЗО №6, где во время предварительного следствия провела 453 дня. Позднее активистку доставили в уфимское СИЗО.

По словам мужа Чанышевой — Алмаза Гатина, на момент ареста активистка уже не работала в структурах Навального. После ареста следователи начали оказывать давление как на саму Чанышеву, так и на ее защиту. От дела отстранили четверых адвокатов (Марию Эйсмонт, Владимира Воронина, а также Андрея Сергеева и Никоса Параскевова). Адвокат Воронин рассказывал, что сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом (Центра «Э») угрожал арестованной, обещая ей, что она «выйдет на свободу только к 2030 году».

Чанышеву — как и некоторых других бывших координаторов Штабов Навального и соратников оппозиционера — арестовали после того, как связанные с Навальным организации признали «экстремистскими» и запретили их деятельность в России.

До того как возглавить Штаб в Уфе, Чанышева уже получила широкую известность в регионе: она выпускала расследования о коррупции, поддерживала протесты против разработки шихана Куштау (позже этому району официально присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения). Местные власти не допустили ее к выборам в горсовет Уфы.

Судебный процесс по делу Чанышевой и Мулюкова стартовал в Кировском райсуде Уфы 1 марта. Судья Азамат Бикчурин по ходатайству гособвинения объявил процесс закрытым: на заседаниях не могли присутствовать ни родственники, ни журналисты.

В своем последнем слове Лилия Чанышева назвала дело, возбужденное против нее, политическим. По ее словам, она политик, женщина, которую преследуют оппоненты-мужчины — президент Владимир Путин и глава Башкортостана Радий Хабиров.

— Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это все равно, что учительнице признать вину в том, что она учительница, а врачу, что она врач. В политике я не одна, — подчеркнула она.

Чанышева также попросила судью дать ей шанс стать мамой.



— Ваша честь! Для меня вы — не только судья, но и мой избиратель. Во время процесса я рассказала вам о своих успехах. Поддержите меня как политика, как женщину, и я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от незаконного давления исполнительной власти. Я продолжу бороться с коррупцией и беззаконием в нашей республике, Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой, — сказала Лилия Чанышева в своем последнем слове.

В декабре 2021 года Правозащитный центр «Мемориал» признал Чанышеву политзаключенной. В январе 2022 года Европейский Союз призвал немедленно освободить активистку. Накануне приговора — 13 июня — Евросоюз вновь призвал власти России «немедленно и безо всяких условий» освободить Чанышеву.