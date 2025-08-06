Суд признал невиновным обвинённого в наркопреступлении грузинского активиста

Судья Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили признал Георгия Ахобадзе, участника проевропейских акций и обвинённого в наркопреступлении, невиновным. Его освободили прямо из зала суда.

Врача Георгия Ахобадзе задержали 7 декабря прошлого года, когда он возвращался домой с проходившей в центре Тбилиси, на проспекте Руставели, протестной акции.

Прокуратура утверждала, что он хранил наркотические вещества. По предъявленному обвинению ему грозило от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Георгий Ахобадзе не признавал вину и заявлял, что наркотики ему подбросили.

«Я обязательно хочу сказать о мотивации, по которой мы здесь собрались и по которой меня посадили – если описать одной фразой, это дело является реваншем со стороны прислужников «русского режима», трусливых и запуганных людей. Именно так они и выражались во время моего задержания.

Поскольку ничем другим не смогли меня одолеть – ни запугиваниями, ни дискредитацией (надписями на моей машине и фасаде дома), – они прибегли к банальному делу о «подбрасывании», в чём особенно поднаторели – это визитная карточка МВД на всём протяжении существования независимой Грузии», – сказал он 25 июля в своём последнем слове.

На протяжении всего времени адвокаты Георгия Ахобадзе заявляли, что в его деле отсутствуют так называемые нейтральные доказательства (видеозаписи и т. д.), которые могли бы подтвердить его вину.