Суд в Чечне вернул иск телеканала «Грозный» к изданию «Проект»

Арбитражный суд Чечни вернул иск государственного телеканала "Грозный" к изданию "Проект" о нарушении авторских прав из-за ролика о жёнах главы Чечни Рамзана Кадырова. Об иске сообщило само издание, карточка дела есть на сайте суда. Иск оставили без движения, так как телеканал не устранил до 15 июня нарушения, допущенные при подаче заявления.

ЧГТРК "Грозный" требовал удалить видео расследования на ютьюбе, запретить изданию распространять сюжеты с использованием материалов телеканала, а также взыскать с "Проекта" 20 тысяч рублей.

Ранее из-за иска администрация YouTube заблокировала доступ к фильму вплоть до проведения собственного разбирательства, которое, как отмечает издание, до сих пор по неизвестным причинам не закончилось (или даже не начиналось). В "Проекте" считают, что иск был подан с целью добиться удаления фильма с видеохостинга .

Российское законодательство разрешает использовать в журналистских расследованиях короткие фрагменты из материалов других СМИ с указанием первоисточника, отмечает издание. Однако из-за ничтожных шансов отстоять свою позицию в суд в Чечне, "Проект" перемонтировал фильм без использования кадров телеканала "Грозный" и опубликовало на своем ютьюб-канале новую версию.

Расследование "Проекта" вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что, несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Рамзана Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых – Фатима Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы: обе женщины трудоустроены чиновницами в администрации главы Чечни.

После выхода расследования сайт "Проекта" подвергся хакерской атаке.

В начале июня имя жительницы Чечни Фатимы Хазуевой было заменено на "Российскую Федерацию" в выписке Росреестра о владельце дворца в центре Грозного. Изменение в реестре лишний раз подтверждает, что Хазуева действительно вторая жена Кадырова, считают в "Проекте". "Вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть "Российской Федерацией" рядовую женщину", – отмечают они.