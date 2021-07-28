Суд в Эквадоре лишил гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Суд первой инстанции в Эквадоре лишил гражданства основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он получил его в 2017 году решением тогдашнего президента Ленина Морено. Судебное решение принято по иску министерства иностранных дел республики, заявившего, что при натурализации Ассанжа были допущены административные ошибки, передаёт газета El Comercio.

Слушание по делу состоялось на прошлой неделе и длилось 20 минут. Ассанж на нём не присутствовал. Он находится в заключении в Лондоне, где отбывает наказание за нарушение условий освобождения под залог. Его выдачи добиваются Соединённые Штаты, там ему вменяется в вину незаконная публикация секретных материалов и участие в кибератаках, ему грозит до 175 лет лишения свободы.

4 января суд в Лондоне постановил не выдавать Ассанжа США из-за склонности к суициду и существования риска для его жизни. Вашингтон обжалует решение. С июня 2012 до 2019 года Ассанж скрывался от ареста по обвинению в сексуальном насилии на территории посольства Эквадора в Лондоне. Морено планировал после выдачи гражданства аккредитовать его как дипломата, чтобы он, пользуясь иммунитетом, мог выехать из страны. Однако этот план не удался.

Адвокат Ассанжа Карлос Морено заявил в твиттере, что быстрое рассмотрение дела может означать, что решение по нему было принято заранее.

По его словам, решение суда будет обжаловано. У Ассанжа есть ещё гражданство Австралии. Кроме того, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил предоставить ему политическое убежище.