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Суд в Эквадоре лишил гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Суд первой инстанции в Эквадоре лишил гражданства основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он получил его в 2017 году решением тогдашнего президента Ленина Морено. Судебное решение принято по иску министерства иностранных дел республики, заявившего, что при натурализации Ассанжа были допущены административные ошибки, передаёт газета El Comercio.
Слушание по делу состоялось на прошлой неделе и длилось 20 минут. Ассанж на нём не присутствовал. Он находится в заключении в Лондоне, где отбывает наказание за нарушение условий освобождения под залог. Его выдачи добиваются Соединённые Штаты, там ему вменяется в вину незаконная публикация секретных материалов и участие в кибератаках, ему грозит до 175 лет лишения свободы.
4 января суд в Лондоне постановил не выдавать Ассанжа США из-за склонности к суициду и существования риска для его жизни. Вашингтон обжалует решение. С июня 2012 до 2019 года Ассанж скрывался от ареста по обвинению в сексуальном насилии на территории посольства Эквадора в Лондоне. Морено планировал после выдачи гражданства аккредитовать его как дипломата, чтобы он, пользуясь иммунитетом, мог выехать из страны. Однако этот план не удался.
Адвокат Ассанжа Карлос Морено заявил в твиттере, что быстрое рассмотрение дела может означать, что решение по нему было принято заранее.
По его словам, решение суда будет обжаловано. У Ассанжа есть ещё гражданство Австралии. Кроме того, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил предоставить ему политическое убежище.
Другие новости дня
«Так устанавливается диктатура» – Зураб Джапаридзе покидает парламент
Лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что покидает парламент – после того, как правящая партия «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным.
«Выполнение этого соглашения было важно для страны – ну, так думали американцы и европейцы. Выход из этого соглашения означает отказ от евроатлантического будущего этой страны.
Еще раз подтвердилось, что они являются лжецами, «кидалами», договор с ними ничего не стоит, так же, как и с Кремлем. Я покидаю парламент – пребывание в парламенте было обязательством, которое я взял на себя, подписав соглашение 19 апреля.
Нет соглашения, нет никаких обязательств. Выйдя из изоляции (ранее у Джапаридзе выявили коронавирус – ред.), я снова официально обращусь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит – так устанавливается диктатура, медленно и нагло.
Как этого не допустить? Об этом сегодня должен подумать любой порядочный человек», – пишет Зураб Джапаридзе.
Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил, что решение «Грузинской мечты» – шаг на пути к дестабилизации в стране. Он призвал все оппозиционные силы срочно провести консультации по этому поводу. Хазарадзе не исключил бойкота предстоящих осенью выборов, пишет Общественный вещатель.
«Мы уже находимся на связи с нашими международными партнерами. Мы не позволим претворить в жизнь это совершенно безответственное деструктивное заявление «Грузинской мечты». Еще раз, мы вместе с нашими партнерами по оппозиции очень спокойно, в мирной обстановке решим, какие шаги мы предпримем. Эти шаги будут направлены на установление стабилизации в стране, и если возникнет необходимость, я не исключаю бойкота выборов в органы местного самоуправления», — заявил Мамука Хазарадзе.
По его словам, сегодня «Грузинская мечта» подтвердила, что выбрала российский путь.
- Правящая партия «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным. Документ, который был подписан 19 апреля, предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
Дзюдоист Лаша Бекаури принес Грузии первое золото на Олимпиаде в Токио
21-летний грузинский дзюдоист Лаша Бекаури выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 90 кг. В финале Бекаури победил немецкого спортсмена Эдуарда Триппеля и принес Грузии первое золото Олимпиады.
В полуфинале грузинский дзюдоист выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Игольникова.
Отметим, что согласно решению правительства Грузии, олимпийские чемпионы получат по одному миллиону лари (около 323 тысяч долларов).
Ранее две серебряные медали Грузии принесли также дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
Сегодня выступление на Олимпиаде в Токио завершил теннисист Николоз Басилашвили. Он уступил пятой ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву со счетом 4-6 6-7 (5-7).
«Грузинская мечта» аннулировала план Мишеля, но допустила проведение досрочных выборов
Правящая партия «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным. Документ, который был подписан 19 апреля, предполагал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году – в том случае, если «Мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
Председатель партии Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге заявил, что соглашение исчерпало себя спустя 100 дней после подписания. При этом он все же допустил назначение досрочных парламентских выборов в стране.
«Мы готовы по доброй воле назначить внеочередные выборы не только, если получим менее 43% голосов (на местных выборах), но даже в случае 53%-ной поддержки – если увидим в поведении оппозиционных политических партий, что наша политическая система созрела для коалиционного правления и подобный режим правления не навредит государству», – отметил Кобахидзе.
Председатель «Грузинской мечты» добавил, что аннулированием соглашения от 19 апреля «страна возвращается в конституционные рамки и политические процессы в Грузии продолжатся в соответствии с конституционным порядком».
- Политическое соглашение было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури выиграл у россиянина и вышел в финал Олимпиады
21-летний грузинский дзюдоист Лаша Бекаури выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Игольникова и вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 90 кг.
Соперником Бекаури в борьбе за олимпийское золото будет представитель Германии Эдуард Триппель.
Отметим, что Грузия уже гарантировала себе как минимум третью серебряную медаль. Ранее две медали стране принесли также дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
Сегодня выступление на Олимпиаде в Токио завершил теннисист Николоз Басилашвили. Он уступил пятой ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву со счетом 4-6 6-7 (5-7).
COVID-19 в Грузии: 3141 новый случай, 20 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 20 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5751.
За сутки в стране выявили 3141 новый случая коронавируса. Накануне провели 40 553 теста: PCR-тестов – 17 311, экспресс–тестов на антиген – 23 242.
Выздоровели еще 1509 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 410 830, выздоровевших – 377 597.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,75%, за последние 14 дней составляет 6,28%, за неделю – 6,92%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 14 210 человек, всего использовано вакцин – 432 795.
Николоз Басилашвили уступил на Олимпиаде Александру Звереву
В третьем круге олимпийского теннисного турнира в Токио грузинский теннисист Николоз Басилашвили уступил пятой ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву со счетом 4-6 6-7 (5-7).
Таким образом, Басилашвили завершил выступление на Олимпиаде, Зверев же вышел в 1/4 финала.
У Грузии на Олимпиаде пока две серебряные медали, которые завоевали дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
К главному редактору The Insider пришла полиция, у него обыск
К главному редактору издания The Insider, признанного недавно властями России СМИ-"иностранным агентом", Роману Доброхотову утром в среду домой в Москве пришла полиция. Об этом написал в твиттере сам Доброхотов, предположив, что у него пройдёт обыск.
К журналисту выехал адвокат, сейчас связи с Доброхотовым нет. Его коллега Сергей Ежов написал в твиттере, что сегодня Доброхотов должен был выехать за границу.
Официальной информации об обыске и его причинах пока нет. Агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич сообщило, что журналист проходит по делу о клевете, возбуждённому после её заявления. Гуревич представляет интересы гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, который утверждает, что Доброхотов его оклеветал, выступив с утверждениями, что ван дер Верфф получал от российского Минобороны деньги за публикации о сбитом над Украиной малайзийском "Боинге".
Ван дер Верфф отрицает версию международного следствия по делу о сбитом самолёте, утверждая, что он был сбит не из российской установки "Бук". В расследовании The Insider и группы Bellingcat утверждалось, что его проект Bonanza Media курировал полковник ГРУ (Главного управления Генштаба Минобороны России) Сергей Чебанов. Ван дер Верфф заявил, что это неправда. В конце 2020 года сообщалось, что адвокат Гуревич попросила СКР возбудить уголовное дело о клевете. В марте 2021 года она говорила, что по её заявлению идёт проверка.
The Insider - расследовательское СМИ, зарегистрированное в Латвии, известное, в частности, сотрудничеством с группой Bellingcat и проведением громких журналистских расследований - в частности, о деятельности сотрудников ГРУ России за рубежом и отравлении Алексея Навального.
23 июля Министерство юстиции внесло The Insider в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Доброхотов заявил, что это не отразится на работе издания и отказался маркировать журналистские материалы, как этого требуют российские власти.
Дорожная разборка в Петербурге – задержан водитель автомобиля с грузинскими номерами
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении водителя в ходе дорожного конфликта, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в сети появилось видео, где водитель автомобиля Ford Mustang с грузинскими номерами подрезает водителя автомобиля Mazda, вынуждает остановиться, после чего разбивает боковое водительское стекло и наносит молодому человеку несколько ударов.
«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в полицию поступило заявление от 19-летнего водителя автомобиля Mazda. Молодой человек сообщил, что около 9 часов вечера он ехал по Таллиннскому шоссе в сторону посёлка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель автомобиля Ford Mustang чёрного цвета, после чего произошел конфликт.
Как пишет РИА Новости, полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на спецстоянку после обнаружения признаков подделки номеров агрегатов, – заявили в пресс-службе.
Президент США: у Путина есть «реальная проблема»
Президент США Джо Байден заявил, что Россия попытается использовать дезинформацию для вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в США, намеченные в 2022 году. Об этом он заявил во вторник, выступая перед перед сотрудниками американских разведывательных служб, сообщает агентство Bloomberg.
Байден сослался на информацию спецслужб, в частности переданную ему во вторник в ходе ежедневного разведывательного брифинга. Своими действиями Россия "явно нарушает наш суверенитет", - заявил президент США.
Содержание ежедневных брифингов, составляемых разведсообществом для президента США и его ближайших советников, редко становится достоянием общественности, отмечает "Голос Америки".
Слова Байдена прозвучали после того, как в прошлом месяце президент встретился с российским лидером в Швейцарии. И Байден, и Путин высоко оценили состоявшиеся переговоры, назвав их полезными и нужными для ослабления напряженности в американо-российских отношениях.
Выступая во вторник, Байден упомянул о встрече с Путиным в Женеве и отметил, что, по его мнению, у Путина есть "реальная проблема", которая заключается в слабости экономики России. По словам президента США, экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, а больше у России "нет ничего". Байден отметил, что осознание этой проблемы делает Путина ещё опаснее.
Байден не первый высокопоставленный американский политик, выступающий с подобным тезисом. Широкую известность получили слова ныне покойного сенатора Джона Маккейна о России как "стране-бензоколонке". Президент Барак Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом, в свою очередь, говорил, что американские санкции привели к тому, что экономика России оказалась "разорванной в клочья".
В ходе выступления перед разведсообществом Байден также предположил, что реальная "горячая" война с крупной державой, если это случится, будет скорее всего "результатом кибератаки с большими последствиями". В своих комментариях президент США подчеркнул, что все большее число кибератак против американских государственных учреждений и частных компаний приходится на Россию и Китай.
Президент Байден не первый американский президент, предупреждающий, что кибервойна может привести к "горячей" войне. Барак Обама и Дональд Трамп заявляли о том, что США могут прибегнуть к военной операции в ответ на особо опасные кибератаки.
Комментарии президента Байдена, по мнению экспертов, свидетельствуют о готовности Белого дома более решительно ответить на кибератаки, число которых только возросло после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой президент США потребовал от президента России предпринять больше усилий для предотвращения кибератак с территории России.
Москва обвинения во вмешательстве в выборы в других странах и в кибератаках традиционно отрицает.
- Промежуточные выборы в Палату представителей Конгресса США — нижнюю палату американского парламента — запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избраны 435 конгрессменов и 9 представителей столичного округа Колумбия и островных территорий.
Родственники президента избили главу Минздрава Таджикистана – источники
Трое племянников главы Таджикистана Эмомали Рахмона жестоко избили врачей и чиновников, в том числа главу Минздрава. Источники Радио Озоди сообщают, что инцидент произошел вечером 20 июля, сразу после кончины родной сестры таджикского президента Курбонби Рахмоновой от COVID-19.
В результате избиения министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и руководитель Медицинского центра при исполнительном аппарате главы государства Холмахмад Рахимзода получили серьезные травмы, отметили источники в МВД и Минздраве на условиях анонимности.
Власти не комментируют информацию об избиении главы Минздрава.
Родная сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова ушла из жизни 20 июля. Сообщается, что у женщины был коронавирус и она проходила лечение в Медицинском центре при исполнительном аппарате президента Таджикистана.
Для лечения родной сестры главы Таджикистана, по словам источников, были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана.
Источник Радио Озоди сообщил, что за два часа до смерти сестры президента иностранные специалисты назвали способ лечения пациенки таджикскими врачами неправильным.
«Это заключение вызвало ярость и возмущение детей Курбонби Рахмоновой: Фахриддин, Фаррух и Зиёдали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствующих медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын президента», рассказал источник.
Больше всего в результате избиения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, получивший сильный удар в челюсть, у руководителя Медицинского центра при исполнительном аппарате президента Холмахмада Рахимзоды – травма головы, добавил собеседник Радио Озоди. Другие врачи получили легкие травмы.
Министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода не присутствовал на пресс-конференции ведомства и при передаче Соединенными Штатами Таджикистану 1,5 миллиона доз вакцины Moderna.
Шодихон Джамшед, замглавы Минздрава, 26 июля на встрече с журналистами сказал, что министр Абдуллозода находится в служебной командировке за пределами Таджикистана.
«Откуда появились эти слухи?» - возмущенно воскликнул он в ответ на вопрос о возможном избиении главы Минздрава.
Тем временем, как сообщают источники, в связи с инцидентом МВД Таджикистана начало проверку, пока никто не задержан.
Официальная причина смерти Курбонби Рахмоновой не сообщается. Родную сестру президента Рахмона похоронили 21 июля в Дангаре.
Трое армянских военных погибли в локальных боях на границе с Азербайджаном
Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном, заявили в пресс-службе Минобороны Армении. Еще двое ранены, противостояние продолжается, добавили в ведомстве.
«Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», – заявили в Минобороны Армении.
Ранее Баку распространил информацию об обстреле армянской стороной Кельбаджарского участка границы, в результате чего пострадали двое азербайджанских военных, пишет РИА Новости.
- После завершения активной стадии военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в конце 2020 года, Ереван регулярно обвиняет Баку в попытках занять территории республики. В мае премьер-министр Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии в связи со входом подразделений азербайджанской армии на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
- В июле обострилась обстановка на западной границе между Арменией и карабахским анклавом Нахичевань. Обе стороны обвиняли друг друга в начале обстрелов.
Грузия вслед за Брюсселем продлила антироссийские санкции по Крыму
Грузия, Украина, Албания, Македония и Норвегия присоединились к решению о продлении санкций ЕС в отношении России из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
«(Эти страны-партнеры) обеспечат соответствие своей национальной политики Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – сказано в сообщении.
Ранее Совет ЕС решил продлить антироссийские санкции на еще один год – до 23 июня 2022 года. Действующие меры ограничивают целевой импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги.
Экспорт определенных товаров и технологий в крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.
Страны–партнеры ЕС присоединились к европейскому санкционному режиму против России с момента его формирования в 2014 году и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение.
Комитет по расследованию атаки на Капитолий заслушал первых свидетелей
Комитет Конгресса по расследованию атаки на Капитолий, произошедшей 6 января нынешнего года, провел свои первые слушания, сообщил «Голос Америки». В качестве свидетелей на слушаниях выступили четыре сотрудника полиции, противостоявших толпе сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа.
Один из участников слушаний, полицейский Акуилино Гонел, рассказал, что был избит нападавшими. «То, чему мы подверглись в тот день, напоминало поле сражения в средние века. Мы сражались – рука об руку и дюйм за дюймом – чтобы предотвратить вторжение в Капитолий бесчинствующей толпы, стремившейся подорвать наш демократический процесс» – сказал Гонел.
В состав комитета по расследованию событий 6 января входит девять человек. Комитет был создан после того, как сенатские республиканцы заблокировали создание независимой комиссии, призванной расследовать случившееся. Членов комитета назначила спикер Палаты представителей – демократ Нэнси Пелоси. Глава комитета – демократ Бенни Томпсон.
Открывая слушания, он пообещал, что работа комитета будет «определяться только фактами» и что в ней не будет места политиканству. Томпсон представил видеозапись нападения.
Республиканцы в большинстве своем высказались против создания комитета, заявляя, что оно является политически мотивированным. В защиту этой меры выступила Лиз Чейни – один из двух законодателей-республиканцев в составе комитета и резкий критик Трампа. Она призвала к проведению полномасштабного расследования.
Зеленский во второй раз за два года сменил главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-майора Валерия Залужного, отправив в отставку генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
В пресс-службе Зеленского пояснили, что президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами, а вместо этого в последнее время он видел конфликты.
Теперь уже бывший главком ВСУ Хомчак стал известен после того, как в 2014 году, во время самой острой фазы вооруженного конфликта на востоке Украины, вывел подразделения украинской армии из окружения под Иловайском. На должность главкома ВСУ он был назначен в мае 2019 года. После сегодняшней отставки Зеленский, отметив патриотизм и профессионализм Хомчака, перевел его на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Новый главком, 48-летний Валерий Залужный, до своего назначения командовал оперативными войсками «Север», еще ранее, с 2018 по 2019 год, он был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ.
Давид Залкалиани встретился с председателем ПАСЕ
В рамках официального визита председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рика Дамса в Грузию, состоялась его встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, передает Общественный вещатель Грузии.
Министр иностранных дел проинформировал председателя ПАСЕ о сложной гуманитарной ситуации, тяжелом положении с точки зрения прав человека и безопасности в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Давид Залкалиани подчеркнул значительную поддержку и участие международных партнеров в освобождении Зазы Гахеладзе из незаконного заключения. Он также подчеркнул «необходимость немедленного освобождения граждан Грузии, незаконно удерживаемых оккупационными силами, и важность поддержки международных партнеров в этом отношении».
На встрече были подведены итоги успешного председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы. Стороны рассмотрели текущую ситуацию в стране и запланированные на осень выборы в органы местного самоуправления. Министр подчеркнул важность мобилизации максимального количества международных наблюдателей на выборах.
В завершение встречи председатель ПАСЕ выразил твердую поддержку Грузии, в том числе суверенитета и территориальной целостность страны, и поблагодарил министра иностранных дел за тесное сотрудничество, а также за теплое гостеприимство и встречу.
В Беларуси признали экстремистскими ресурсы телеканала «Белсат»
Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими информационные ресурсы телеканала «Белсат», сообщает пресс-служба МВД Беларуси. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова также напомнила, что распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
«Белсат» - польский спутниковый телеканал на белорусском языке. Он был создан в 2007 году и позиционирует себя как первый независимый телеканал в Беларуси. Канал освещал протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.
- 16 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к журналистам «Белсат» Павлу Можейко, Анне Галета, Галине Абакунчик, Кристине Чернявской, Алексею Кайрису, ведущему программы «Каждый из нас» и основателю курсов «Мова нанова» Глебу Лободенко, гомельскому корреспонденту телеканала Евгению Меркису, Игорю Ильяшу.
- 21 мая в студии «Белсат» прошел обыск: тогда были задержаны технические сотрудники. В студии шла подготовка к ток-шоу «Каждый из нас».
- 18 февраля суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток канала «Белсат» Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову за стрим с акции протеста 15 ноября. Их обвинили в организации грубого нарушения общественного порядка.
В Грузии впервые привили от коронавируса 12-летнего ребенка
В Грузии по спецпоказаниям вакциной против коронавируса привили 12-летнего ребенка. Об этом сообщил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
Он подчеркнул, что это пока единственный прецедент в Грузии, так как у подростка было «специальное показание». Какое именно, Имнадзе не уточнил. Вместе с тем Имнадзе отметил, что Грузия ждет официальной рекомендации Всемирной организации здравоохранения по поводу вакцинации детей с 12 лет.
«В отношении детей в новой инструкции препарата Pfizer указано, что прививать можно с 12 лет. Кроме того, несколько стран уже приняли это официально. Мы ждем решения ВОЗ. Как только ВОЗ разрешит, мы, конечно же, сразу снизим возрастное ограничение на вакцины», - заявил Имнадзе.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация с 16 лет. Подростки могут привиться вакциной Pfizer. С 18 лет можно прививаться вакцинами Sinopharm и Sinovac, а с 45 лет – вакциной AstraZeneca, сообщают «Новости-Грузия».
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.
В Грузии по последним данным вакцинировались 418 398 человек, из них двумя дозами привились 142 254 граждан.
Дзюдоист Шамиль Борчашвили принес Австрии бронзовую медаль Олимпиады
26-летний уроженец Панкисского ущелья Грузии, австрийский дзюдоист Шамиль Борчашвили стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.
Отметим, что в первой схватке на Олимпиаде Борчашвили выиграл у выступающего за сборную Португалии Анри Эгутидзе, в матче за бронзу же обыграл Доминика Рессела из Германии.
Ранее бронзовым призером в весовой категории до 60 кг стал дзюдоист Лука Мхеидзе – уроженец Тбилиси, представляющий Францию.
Самой Грузии две серебряные медали на Олимпиаде также принесли дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
Югоосетинские власти обеспокоены военными учениями Agile Spirit 2021
В Цхинвали обеспокоены военными учениями Agile Spirit 2021, говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Совершенно очевидно, что Североатлантический Альянс стремится к созданию на территории Грузии еще одного антироссийского военного плацдарма, вооружая и обучая при этом грузинскую армию, а Грузия, в свою очередь, одержимая реваншистскими идеями проигранной в августе 2008 года войны против Южной Осетии, надеется с помощью политической и военной поддержки со стороны стран-членов НАТО удовлетворить свои незаконные притязания в отношении территорий соседних государств – Республики Южная Осетия и Республики Абхазия», – сказано в заявлении.
Ведомство расценивает происходящее «целенаправленной попыткой подрыва сложившейся в последние годы конструкции региональной стабильности и безопасности».
- Совместные многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 официально начались в Грузии накануне. В маневрах участвуют более 2500 военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров, в том числе из Грузии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Учения продлятся до 6 августа.
Вынесены приговоры участникам митинга коронаскептиков в Северной Осетии
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительные вердикты первой группе участников прошлогоднего митинга коронаскептиков во Владикавказе. Их осудили по статье "участие в массовых беспорядках" и приговорили как минимум к пяти лет лишения свободы каждого.
По версии следствия, осужденные оказались среди участников несанкционированного митинга во Владикавказе 20 апреля 2020 года, которые требовали отмены ограничительных мер. После того, как силовики спустя несколько часов начали вытеснять с площади Свободы участников протестной акции, в них полетели камни и куски тротуарной плитки. Тогда травмы получили 17 правоохранителей.
Большинство участников столкновений с силовиками были задержаны спустя несколько дней – их вычислили по видеосъемкам и записям с камер наблюдения. После этого они были этапированы в Ростов-на-Дону, где и велось следствие.
Из первой группы лишь Магомед Кадыров не признал свою вину: он получил самый большой срок – 5,5 лет колонии общего режима. Артур Бугулов и Давид Окруашвили частично признали свою вину и получили по 5 лет и три месяца колонии. Аслан Гасиев и Заза Царитов полностью признали свою вину, им было назначено по 5 лет колонии общего режима. Адвокаты осужденных считают приговор слишком суровым и намерены обжаловать его.
- Ранее Кавказ.Реалии сообщал о завершении следственных действий в отношении трех основных фигурантов дела о протесте ковид-диссидентов: гражданского активиста и оперного певца Вадима Чельдиева, а также администраторов его телеграм-канала Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова. Им вменяют статью об "организации массовых беспорядков", которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
- В недавнем интервью Кавказ.Реалии Вадим Чельдиев заявил, что не признает себя виновным ни по одной из пяти инкриминируемых ему статей: распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизм, хулиганство, организация массовых беспорядков и нападение на сотрудника правоохранительных органов во время этапирования.
В Литве вынесен приговор политику за шпионаж в пользу России
В Литве суд в городе Шяуляй во вторник признал бывшего председателя пророссийской партии "Социалистический народный фронт" Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Delfi.
Генпрокуратура просила приговорить Палецкиса к 9 годам тюрьмы. Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобождён от уголовной ответственности. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
Палецкис - бывший дипломат и депутат Сейма Литвы. Внук первого председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. Он был арестован в конце 2018 года. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами России. В частности, речь шла о сборе за вознаграждение информации о политической ситуации в Литве.
Палецкис отрицает свою вину, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам. В 2012 году его осудили по уголовному делу об "умалении значения агрессии СССР против Литовской республики" - в связи с его высказываниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Тогда он был приговорён к штрафу в размере около 3 тысяч евро.
Прокуратура Швейцарии закрыла расследование, связанное с Магнитским
Федеральная прокуратура Швейцарии во вторник сообщила, что на прошлой неделе закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование по подозрению в отмывании денег, похищенных из российского бюджета. В ходе расследования, как говорится в сообщении, не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом швейцарского разбирательства, были получены в результате преступления.
При этом прокуратура постановила конфисковать около 4-х миллионов швейцарских франков из замороженных в начале следствия на счетах в Швейцарии около 18 миллионов, обосновав это тем, что "связь между некоторыми активами, конфискованными в Швейцарии, и преступлением, совершенным в России, была доказана". Как этот тезис сочетается с завершением расследования, из сообщения прокуратуры неясно. Эти счета предположительно связаны с компаниями, контролируемыми, как утверждается, российскими чиновниками, причастными к "делу Магнитского".
Расследование началось в 2011 году по заявлению компании Hermitage Capital, основанной британским бизнесменом Уильямом Браудером и базирующейся в Лондоне. Российский аудитор Сергей Магнитский сотрудничал с Hermitage Capital и, как утверждает Браудер, вскрыл схему хищения из российского бюджета не менее 230 миллионов долларов - после чего был сам обвинён в мошенничестве и помещён в СИЗО, где погиб в 2009 году. В России за смерть Магнитского никто не понёс ответственности. Браудер стал инициатором принятия в США и других странах так называемых законов Магнитского - о санкциях в отношении нарушителей прав человека. Браудер, как и многие знакомые с делом общественные деятели и правозащитники, считает виновниками смерти Магнитского российские власти – он подвергался в СИЗО жестокому обращению и не получал необходимого лечения.
В сообщении швейцарской прокуратуры говорится, что она расследовала именно утверждения об отмывании денег из российского бюджета в других странах, а не обстоятельства гибели Магнитского. "Основываясь на своём обширном расследовании, прокуратура пришла к выводу, что нет никаких обоснованных подозрений, которые могли бы служить основанием для предъявления обвинения в Швейцарии" - заявила прокуратура. Постановление о прекращении расследования может быть обжаловано в суде.
Браудер пока не комментировал заявление швейцарского ведомства. В прошлом году, получив от прокуратуры письмо о возможном закрытии дела, он обвинял швейцарскую прокуратуру в "капитуляции перед Россией".
В Ватикане впервые судят кардинала по обвинению в махинациях
В Ватикане начался суд над кардиналом Римско-католической церкви. Анджело Беччу обвиняют в финансовых махинациях при покупке недвижимости в Лондоне.
Под судебное заседание отведён специально оборудованный зал в административных помещениях Ватиканских музеев. Кроме Беччу на скамье подсудимых ещё девять человек, среди которых бывший секретарь кардинала, сотрудники службы финансовой информации Ватикана, банкиры и финансисты. Их обвиняют в растрате, коррупции, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.
Скандал вокруг финансовых операций Ватикана, связанных с покупкой недвижимости за рубежом, разразился осенью 2019 года. Тогда ватиканские следователи проверили документы госсекретариата и службы финансовой информации.
В ходе расследования выяснилось, что Беччу и его сотрудники причастны к приобретению элитной недвижимости в том числе за счёт пожертвований католиков со всего мира. Всего, по данным следствия, было потрачено от 73 до 166 миллионов евро.
На фоне скандала Беччу ушёл в отставку и отрёкся от прав, связанных с саном кардинала. При этом обвинения он отверг.
По данным СМИ, папа римский Франциск после скандала решил продолжать расследование. Журналисты отмечают, что Беччу - первый с момента основания Ватикана кардинал, дело которого рассматривает не кассационный суд под председательством другого кардинала, а более суровый ватиканский трибунал.
На фоне сообщений о финансовых махинацией высокопоставленных священнослужителей Ватикан впервые раскрыл данные о своей недвижимости. Выяснилось, что церкви принадлежат более пяти тысяч объектов, из них около четырёх тысяч в Италии, остальные – за рубежом. В список не входят здания дипмиссий Ватикана.
Атлетка из Туркменистана завоевала первую в истории страны медаль Олимпиады
Штангистка из Туркменистана Полина Гурьева завоевала первую в истории страны медаль Олимпийских игр. 21-летняя спортсменка взяла серебро в весовой категории до 59 килограммов с результатом 217 килограммов (96 в толчке, 121 в рывке).
Золотую медаль завоевала Куо Син-Чжунь из Тайваня, которая получила 236 килограммов (103+133), это олимпийский рекорд. Бронзу получила японка Микико Андо с 214 килограммами (94+120).
За 30 лет истории независимости туркменские спортсмены ни разу не завоевывали медалей на Олимпийских играх. В этот раз в Токио отправлены 9 спортсменов — пять тяжёлоатлетов, легкоатлет, дзюдоистка и два пловца.
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