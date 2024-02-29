Суд в Иллинойсе запретил Трампу участвовать в праймериз

В среду, 28 февраля, суд в Иллинойсе запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз в этом штате.

Судья Трэйси Портер приняла решение убрать Трампа из избирательных бюллетеней, постановив, что тот потерял право занимать государственную должность из-за причастности к попытке мятежа. При этом судья отложила выполнение своего решения на несколько дней, предоставив Трампу возможность для апелляции в суде высшей инстанции. Праймериз в Иллинойсе пройдут 19 марта.

Представитель Трампа обвинил судью в политической предвзятости, подчеркнув, что её решение противоречит выводам, сделанным судами и избирательными комиссиями во многих других штатах. Он заявил о намерении обжаловать решение о недопуске Трампа к праймериз.

Иллинойс стал третьим штатом, попытавшимся исключить Трампа из избирательных бюллетеней. Ранее подобные решения были приняты в штатах Колорадо и Мэн. Трамп их оспаривает.

Верховный суд США вскоре вынесет решение о конституционности постановления суда в Колорадо. Пока апелляции рассматриваются, имя Трампа остаётся в избирательных бюллетенях. Решение Верховного суда США станет последним словом в спорах о том, распространяется ли конституционный запрет на занятие госдолжностей для участников антигосударственных мятежей на Трампа.