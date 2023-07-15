Суд в Киеве изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (в миру Павел Лебедь) с домашнего ареста на заключение под стражу. Священник останется в СИЗО до 14 августа.

Суд установил возможность залога в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов по текущему курсу).

Прокуратура заявила, что митрополит общался с одним из свидетелей по делу. Митрополит, комментируя решение суда, отметил, что судья действовала под давлением людей, которые заинтересованы в его аресте. Деталей он не привел.

Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании ненависти на религиозной почве, публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта и отрицании независимости Украины. По данным СБУ, священник также оправдывал боевые действия России в отношении Украины.

Вину митрополит не признал и назвал дело «политическим заказом».