Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии «Шор», которую впоследствии признали неконституционной. Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода и NewsMaker.

По версии следствия, Гуцул, будучи секретарем партии «Шор», с 2019-го по 2022-й годы регулярно ввозила в Молдову деньги из России. Кроме того, ее обвиняют в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» для финансирования партии на сумму более 42,5 млн леев (около $2,4 млн).

В своем последнем слове Гуцул просила оправдать ее. Она заявила, что «не привезла в Молдову ни одного лея», и напомнила, что у нее двое детей в возрасте 16-ти и трех лет. Ее адвокат уточнил, что закон позволяет матерям отбывать наказание после того, как их несовершеннолетним детям исполнится восемь лет.

Суд также обязал Евгению Гуцул вернуть 40 млн леев, которые, согласно данным следствия, использовались для незаконного финансирования партии «Шор». Еще один секретарь партии «Шор» — Светлана Попан — приговорена к шести годам лишения свободы по обвинению в соучастии в незаконном финансировании партии.

Гагаузия — это автономное территориальное образование на юге Молдовы, где живут около 130 тысяч человек. В мае 2023 года Гуцул победила на выборах башкана региона, будучи кандидатом от партии «Шор», признанной позднее неконституционной.

В октябре 2024 года Евросоюз внес ее в санкционный список за «продвижение сепаратизма» в Гагаузии, «тесные связи с Россией», «попытку свергнуть конституционный порядок» и «угрозу суверенитету и независимости Молдовы».

После задержания в марте 2025 года Евгения Гуцул просила Владимира Путина «использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» давления на власти Молдовы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул политически мотивированным решением и давлением на политических оппонентов в стране. В Кремле видят, что в Молдове оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются, добавил он.