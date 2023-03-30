Лефортовский суд Москвы арестовал до 29 мая журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили государственные информагентства. Корреспондент был задержан Федеральной службой безопасности 29 марта в Екатеринбурге.

Утверждается, что журналист с американским гражданством собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявляет, что Гершкович «взят с поличным». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. WSJ обвинения категорически отрицает. В заявлении говорится, что редакция глубоко обеспокоена за безопасность сотрудника.

К Гершковичу не пустили его адвоката, заявив, что защитник ему уже назначен. Журналистов на заседание суда не пустили. Корреспондент «Медиазоны» успел увидеть, как американца с капюшоном на голове и застегнутыми за спиной наручниками провели в сторону конвойной лестницы.

Арест журналистов зарубежных изданий по обвинениям в шпионаже исключительно редки, обычно их в таких случаях высылают из страны. Случай Гершковича — первый такой после окончания холодной войны. В 1986 году КГБ арестовала журналиста US News&World Reports Ника Данилоффа. Ему были подброшены секретные материалы. Меньше чем через месяц он был обменян на арестованного за шпионаж сотрудника советской дипмиссии при ООН Григория Захарова.

В июле Россия, вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям, в том числе о шпионаже, россиян.