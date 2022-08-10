Суд в Москве приговорил к трём с половиной годам колонии бывшего министра доходов и сборов пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". При вынесении приговора суд учёл, что Тимофеев награждён званием Героя ДНР и участвовал в боевых действиях против Украины.

Генерал-майор донецких сепаратистов был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США, совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским, он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.

Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан и сотрудничал со следствием, дав показания на своего подельника. Тимофеев вину отрицал.

Обвинение запрашивало для него четыре года лишения свободы — минимальный срок с учётом вменяемой статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учтя, что обвиняемый является ветераном боевых действий (где он обладает этим статусом, в России или в Донецке, неизвестно), имеет звание Героя ДНР и ранения.

Сепаратист просил выпустить его на волю для участия в войне, пишет "Коммерсантъ". Исходя из назначенного наказания, реальный срок он отбывать не будет, так как провёл его под арестом во время следствия.