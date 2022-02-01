Суд в Норвегии отказался освободить досрочно Андерса Брейвика

«Мне хотелось бы понять, что произошло», – говорит российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого накануне не впустили в Грузию.

«Грузия многими россиянами, белорусами рассматривается как место, куда можно эмигрировать, где безопасно, где можно найти удачную налоговую юрисдикцию и пр. Я знаю, что этот кейс очень всех напряг сейчас. Никто не понимает, что происходит – Соболь не впустили, меня не впустили. Не понятно, почему. Я же не ехал туда участвовать в публичных политических проектах. У меня не было таких планов. У меня были планы встретиться с активистами, с друзьями, которые живут в Тбилиси. Ничего публичного не предполагалось. Не знаю, может решили, что я еду Саакашвили защищать…» – заявил Гудков в интервью изданию СОВА.

«Вероятно, не впускают, чтобы не ссориться с Россией. Грубо говоря, активистов – ладно, а известных – нет, от греха подальше. Но ведь это вредит репутации Грузии, которую многие раньше с надеждой воспринимали как страну, стремящуюся к демократии, реформы были интересные, которые многие приводили в пример. Просто зачем такой скандал на ровном месте? Тем более что предварительно по разным каналам мне сказали, что проблем не будет и в случае чего, меня подстрахуют. Но они не смогли, не успели. У меня было 15 минут и мне не удобно было перед людьми, которые меня ждали в самолете. Я же не мог сопротивляться. Меня попросили в самолет сесть, я сел. Видимо, кто-то кому-то не дозвонился. Мне все это кажется странным. Ну хорошо, приехал Дмитрий Гудков, ну встретился бы он со своими друзьями. Что было бы? Если мне дадут знать, что это была ошибка, то я приеду с удовольствием в Грузию, но уже по приглашению, чтобы точно знать, что не депортируют», – сказал политик.

Отметим, что в МВД Грузии заявили, что Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом «и» статьи 11 закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Статья 11 данного закона подразумевает ряд причин, по которым иностранца могут не допустить в Грузию. Подпункт «и» в этой статье называется «В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии».

Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.