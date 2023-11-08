Районный суд в Одессе заочно приговорил бывшего городского голову Херсона Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным по обвинениям в государственной измене, коллаборационизме, оправдании российского вторжения.

В 2022 году Сальдо перешёл на сторону вторгшихся в Украину российских войск. Москва называет его губернатором Херсонской области в составе России.

67-летний Сальдо - бывший заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации в Украине. Он трижды избирался городским головой (мэром) Херсона, руководил им с 2002 по 2012 год. В 2012 был избран в Верховную раду от Партии регионов. Он потерял место в парламенте после Евромайдана и не смог туда переизбраться.

В 2020 году он снова выдвинулся в мэры Херсона от собственной партии "Блок Владимира Сальдо". Он набрал 32,97 процента, заняв второе место при явке 21%. Его партия прошла в Херсонский городской совет с 11,75 процента голосов.

После российского вторжения в 2022 году политик сначала публично выступал в поддержку законных властей. Последняя запись в его фейсбуке от 14 марта посвящена критику создания "Херсонской народной республики" и заканчивается словами Херсон - это Украина". Через день стало известно, что он вошёл в поддерживающий сотрудничество с вторгшимися войсками "Комитет спасения". 17 марта против него было возбуждено дело о госизмене. Позже он, как утверждается, пережил покушение.

В сентябре 2022 года Москва объявила об аннексии Херсонской области Украины, не имея полного контроля над её территорией. Через год, уже после отступления из крупнейшего города региона Херсона, российские власти объявили о проведении выборов на контролируемой части региона.

Сальдо был утверждён в роли российского руководителя области голосованием российских же депутатов там. Киев и почти все страны мира не признают аннексию и голосования и называют их незаконными.