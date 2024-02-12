Суд в США обязал Маска дать показания по делу о покупке Twitter

Суд в США обязал миллиардера Илона Маска дать показания Комиссии по ценным бумагам и биржам в рамках расследования возможных нарушений при покупке соцсети Twitter за 44 миллиарда долларов в 2022 году. Такое постановление вынес федеральный суд в Калифорнии, сообщает Bloomberg.

Суд решил, что собранных доказательств достаточно для проведения расследования комиссии. У миллиардера и регулятора есть неделя на то, чтобы согласовать место и время для дачи показаний.

В октябре прошлого года Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Маска, чтобы добиться от него показаний в рамках расследования покупки Twitter. По данным комиссии, в сентябре Маск отказался давать показания по делу. Сам бизнесмен заявлял, что уже дважды давал показания, и обвинил комиссию в преследовании.

Разногласия между Маском и Комиссией по ценным бумагам США начались еще в 2018 году. Миллиардер написал твит о возможности сделать Tesla частной компанией. Комиссия по ценным бумагам сочла, что Маск дезинформирует акционеров, так как он не обсуждал с ними условия сделки.

Впоследствии глава Tesla заявил, что компания останется публичной компанией, но дело закрыто не было. В итоге Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla и согласился выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов.