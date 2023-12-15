Суд впервые лишил гражданства РФ мигрантов, не вставших на воинский учёт

Суд в Челябинске впервые в России принял решение о прекращении российского гражданства двух братьев-мигрантов за уклонение от воинского учета. Теперь они должны покинуть Россию, или же будут депортированы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.
В МВД уточнили, что решение о лишении гражданства приняли в отношении «двух молодых людей 21 и 24 лет». По данным ведомства, при подаче заявления на получение российского паспорта они предоставили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.
При приобретении российского гражданства необходимо в течение 14 дней явиться в военкомат для постановки на воинский учёт.
Накануне московское управление Следственного комитета попросило МВД лишить приобретенного российского гражданства семерых осужденных за различные преступления, в том числе за уклонение от военной службы.
- В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за так называемые фейки об армии и её «дискредитацию». Согласно новому закону, лишиться российского гражданства можно будет не только за совершение террористических и экстремистских уголовных преступлений, но и на основании заключения ФСБ, что действия гражданина «создают угрозу национальной безопасности» России. Обжаловать это решение будет возможно в течение 10 дней после лишения гражданства. Лишить российского паспорта могут и тех, кто признан виновным в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, дезертирстве, а также в участии в деятельности «нежелательной организации».