Судья Нино Галусташвили оставила 11 задержанных демонстрантов под стражей

Судья Нино Галусташвили постановила оставить под стражей 11 участников проевропейского митинга. Она не удовлетворила вопрос об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу.

31 июля в Тбилисском городском суде рассматривалось дело «об участии в групповом насилии» по которому проходят активисты Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Руслан Сиваков, Реваз Кикнадзе, Георгий Терашвили, Валерий Тетрашвили, Сергей Кухарчук и Ираклий Керашвили.

Необходимость пересмотра меры пресечения адвокаты обосновали тем, что сторона обвинения не может доказать факт группового насилия. Нино Галусташвили не разделила доводы стороны защиты, они «не являются основанием для изменения меры пресечения», заявила судья.

С 28 ноября протестующие регулярно выходят к парламенту Грузии, требуя отставки правительства. Протесты вспыхнули из-за решения «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС по меньшей мере до 2028 года.