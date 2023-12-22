Судья в Оклахоме оправдала заключённого, отсидевшего 48 лет

Судья в штате Оклахома оправдала заключенного Глинна Симмонса, который провел 48 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал. Изначально он был приговорен к смертной казни. Как сообщает Би-би-си, это самый длительный из известных сроков, проведённых в тюрьме в США в результате неправомерного приговора.

70-летний Глинн Симмонс был освобожден в июле после того, как окружной суд постановил, что важные доказательства по его делу не были в свое время переданы его адвокатам.

«Рассмотрев четкие и убедительные доказательства, суд пришел к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден и приговорен к тюремному заключению… не было совершено Симмонсом», — заявила в своем постановлении окружной судья округа Оклахома Эми Палумбо.

Глинн Симмонс провел в заключении 48 лет, один месяц и 18 дней за убийство Кэролайн Сью Роджерс в 1974 году во время ограбления винного магазина в пригороде Оклахома-Сити.

В 1975 году, когда Симмонсу было 22 года, он и обвиняемый по тому же делу Дон Робертс были признаны виновными и приговорены к смертной казни.

Позже наказание было смягчено до пожизненного заключения в результате постановления Верховного суда США о смертной казни.

Робертс был освобожден условно-досрочно в 2008 году.

Неправомерно осужденные люди, отбывающие срок в Оклахоме, имеют право на компенсацию в размере до 175 тысяч долларов.

Как отмечается на сайте кампании Симонса по сбору средств GoFundMe, он болен раком печени. В ходе кампании уже собраны тысячи долларов на оплату его повседневных расходов и химиотерапии.