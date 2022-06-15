«Газпром» остановил ещё одну турбину «Северного потока»

"Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одной газотурбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", сообщила компания в своем официальном телеграм-канале. Это приведет к очередному снижению экспорта газа по газопроводу "Северный поток" в Германию. Если в мае суточный объем прокачки газа по "Северному потоку" составлял 170 миллионов кубометров, то теперь "Газпром" сможет экспортировать не более 67 миллионов кубометров в сутки.

Вчера сообщалось об остановке "Газпромом" первой турбины на станции "Портовая" и снижении прокачки газа до 100 миллионов кубометров; сегодня компания, по её сообщению, "была вынуждена" остановить вторую из четырех турбин.

По словам представителей "Газпрома", остановки турбин вызваны невозможностью их безопасной эксплуатации и ремонта. Их обслуживала фирма-производитель – немецкая компания Siemens. После того как Евросоюз наложил на Россию экономические санкции из-за войны с Украиной, Siemens свернула сотрудничество с Россией. Газовые турбины, отправлявшиеся на техобслуживание в Канаду, не были возвращены Siemens "Газпрому".