Суточный максимум смертей от COVID-19 в России обновился в тринадцатый раз за октябрь. По состоянию на утро 20 октября в 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1028 человек, свидетельствует статистика оперативного штаба.

По состоянию на утро 20 октября в стране выявлены 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев выросло до 8 094 825. 226 353 человека, согласно оперативной статистике, умерли. Подсчёты демографов на основе данных Росстата увеличивают эту оценку втрое, приблизительно до 690 тысяч.

Власти признают развитие четвёртой волны пандемии коронавирусной инфекции в стране. Накануне правительство анонсировало режим нерабочей недели в начале ноября. В некоторых регионах он может быть расширен до двух недель.

По данным российской версии журнала Forbes, в нерабочую неделю в Москве будет введён режим карантина. Власти планируют закрыть торговые центры, рестораны и кафе, ветеринарные клиники, фитнес-клубы и салоны красоты, будут запрещены массовые мероприятия.

19 октября московские власти уже ввели новые ограничения в городе. Непривитые жители старше 60 лет будут до конца февраля переведены на так называемый "домашний режим". 30 процентов работников предприятий должны будут быть переведены на удалённую работу. 80 процентов сотрудников сферы услуг должны быть привиты до 1 января.

Ужесточаются карантинные требования и в других регионах России. Согласно официальной статистике, в России полностью вакцинирована только треть населения. Это один из худших показателей в Европе – хуже ситуация только в Болгарии, Румынии и на Украине.