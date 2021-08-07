Родственник обвиняемого в убийстве Хангошвили дал показания в суде

Прокуратура Германии представила суду по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили некоего свидетеля Александра В., уроженца Украины, который представился в суде как муж сестры жены обвиняемого Вадима Соколова-Красикова (задержанный себя называл Вадимом Соколовым, в то время как был опознан следствием, при участии Bellingcat, как Вадим Красиков), пишет New lines magasine.

Свидетель опознал на многочисленных фотографиях, представленных следствием, своего родственника на своей свадьбе и на фотографиях во время медового месяца. Свидетель сказал, что в семье говорили, что Вадим Красиков работал в «диверсионном подразделении российских вооруженных сил», но лично он не знает, в каком именно.

Свидетель узнал Красикова и на современных фотографиях, но заявил, что ныне обвиняемый выглядит на 30 кг тяжелее, чем тот, кого он знал и видел лет десять назад, и кажется старше.

Среди прочих на суде были представлены несколько фотографий без рубашки, на которых изображены две заметные татуировки Красикова: одна - змея на предплечье, а другая - стилизованная рысь на правой руке, напоминающая эмблему одноименного отряда быстрого реагирования. Эти же татуировки, судя по фотографиям из немецкой полиции, можно увидеть на руках и плече обвиняемого. Все эти фото предоставили суду правоохранительные органы Украины.

Свидетель опасается преследования, но судья отметил, что может предоставить ему защиту только на территории Германии, но никак не в Украине по его возвращении.