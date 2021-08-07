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Родственник обвиняемого в убийстве Хангошвили дал показания в суде
Прокуратура Германии представила суду по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили некоего свидетеля Александра В., уроженца Украины, который представился в суде как муж сестры жены обвиняемого Вадима Соколова-Красикова (задержанный себя называл Вадимом Соколовым, в то время как был опознан следствием, при участии Bellingcat, как Вадим Красиков), пишет New lines magasine.
Свидетель опознал на многочисленных фотографиях, представленных следствием, своего родственника на своей свадьбе и на фотографиях во время медового месяца. Свидетель сказал, что в семье говорили, что Вадим Красиков работал в «диверсионном подразделении российских вооруженных сил», но лично он не знает, в каком именно.
Свидетель узнал Красикова и на современных фотографиях, но заявил, что ныне обвиняемый выглядит на 30 кг тяжелее, чем тот, кого он знал и видел лет десять назад, и кажется старше.
Среди прочих на суде были представлены несколько фотографий без рубашки, на которых изображены две заметные татуировки Красикова: одна - змея на предплечье, а другая - стилизованная рысь на правой руке, напоминающая эмблему одноименного отряда быстрого реагирования. Эти же татуировки, судя по фотографиям из немецкой полиции, можно увидеть на руках и плече обвиняемого. Все эти фото предоставили суду правоохранительные органы Украины.
Свидетель опасается преследования, но судья отметил, что может предоставить ему защиту только на территории Германии, но никак не в Украине по его возвращении.
- Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, во время второй чеченской войны командовавший одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена.
- Суд по делу об убийстве Хангошвили начался в октябре 2019 года. По версии Федеральной прокуратуры Германии, Соколов совершил преступление по заказу российских властей.
- 3 декабря была опубликована первая часть расследования Bellingcat. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск прекратился.
- Власти Германии отмечали, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и в связи с этим объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом.
Другие новости дня
Власти Литвы пообещали выдавать по €300 проникшим в страну мигрантам без визы
Власти Литвы пообещали выдавать по 300 евро проникшим в страну мигрантам без визы. Выплата будет совершаться один раз при их согласии вернуться домой. Об этом в эфире радиостанции LRT заявила глава департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, деньги будут выплачиваться в аэропорту перед посадкой на рейс. В случае возвращения в Литву еще раз на эти деньги претендовать будет нельзя. Когда будут организованы рейсы для мигрантов - не уточняется.
Летом литовские власти объявили о миграционном кризисе в стране, на границе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику проникли больше четырех тысяч человек. За один день 28 июля литовские пограничники задержали 171 мигранта, незаконно пересекшего границу. В 2020 году за такое нарушение были задержаны только 82 человека, годом раньше - 46.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Белорусские власти обвинения не признают.
Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей. «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», – заявил он, выступая перед парламентом. Белорусские провластные телеграм-каналы сообщают, что в страну в ближайшее время могут быть налажены рейсы из Афганистана.
Посольство США в Грузии призвало РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Посольство США в Грузии призывает Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Об этом говорится в заявлении, распространенном дипломатическим представительством в 13-ю годовщину российско-грузинской войны.
«Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту, и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи. Мы еще раз призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это обязательное условие для мирного и достойного возвращения домой сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц», - сказано в заявлении.
В посольстве США напоминают о наиболее тяжелых последствиях военной агрессии против Грузии: «тысячи людей были изгнаны, преследуемы и ввергнуты в нищету, многие погибли».
«Агрессивные действия России, включая бордеризацию и задержания граждан Грузии, принесли огромные трудности. Глобальная пандемия COVID-19 усугубила проблемы населения, вызванные оккупацией. Ограничения на доступ к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи для жителей оккупированных регионов Грузии привели ко многим жертвам, что должно быть прекращено. Граждане, которые сейчас удерживаются оккупационными силами, должны быть немедленно освобождены», - подчеркнуто в обращении.
«Соединенные Штаты Америки тверды в своей верности нашим друзьям и партнерам в Грузии. Мы стоим рядом с грузинским народом, проживающим по обе стороны разделительной административной линии, и присоединяемся к их призывам к воссоединению обществ, разделенных российской агрессией», - говорится в заявлении.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
В Абхазию доставили 5000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
Руководству самопровозглашенной республики Абхазия и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», которые накануне поздно вечером, 6 августа, были доставлены в республику.
Все переговоры с Российской Федерацией по поставкам вакцин в Абхазию курирует президент Аслан Бжания. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
Непростое организационно-правовое сопровождение и логистику осуществляли исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия и представитель оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при Московской абхазской диаспоре Виктория Тарба.
«Спутник Лайт» - это четвертая, зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и является однокомпонентной версией препарата «Спутник V».
Коронавирус в Абхазии: 118 новых случаев, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 452 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 118 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 69 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 3 пациента: женщина 80 лет, и двое мужчин - 69 и 84 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 42, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 888 человек. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18 205 человек.
Коронавирус в Грузии: 4 216 новых случаев заражения, скончались 38 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 45,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 9,3%, за последние две недели – 8,33%, а за последнюю неделю – 9,25%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 444 569.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 889. В Аджарии выявили 630 случаев заражения, в Имерети – 464, в Кахетии – 273, в Самегрело и Земо Сванети – 265, в Квемо Картли – 217, в Шида Картли – 195, в Мцхета-Мтианети – 106, в Гурии – 71, в Самцхе-Джавахети – 66, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.
От ковида умерли еще 38 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 054.
Выздоровели 1 735 человек, их общее число выросло до 397 240.
На данный момент в Грузии 41 249 активных случаев коронавируса. Из них 6 426 пациентов (более 15%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 303 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 287 человек. 2 523 гражданина (более 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32,3 тысячи лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 42 человека, в самоизоляции остаются более 31,7 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.
Мэр Тбилиси надел форму дворника на фоне забастовки сотрудников «Тбилсервис групп»
Мэр Тбилиси Каха Каладзе присоединился к сотрудникам клининговой службы «Тбилсервис групп» и помог им с вывозом мусора. Об этом Каладзе сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сегодня ночью.
Часть сотрудников муниципальной компании «Тбилсервис групп», ответственной за благоустройство улиц грузинской столицы, в пятницу объявила забастовку. Протестующие отказались выходить на работу, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. В итоге улицы остались неубранными, а все мусорные баки в Тбилиси к вечеру были переполнены. Город буквально погряз в отходах в 40-градусную жару.
«Конечно же, мы сделаем все для того, чтобы наш город был чистым, убранным, но уверяю вас, что нам не придется делать это в одиночку. Нас много, тех, кто станет там, где потребуется нашему городу. Лично я и мои сотрудники готовы служить городу в 24-часовом режиме», - заявил Каладзе в видеообращении.
Произошедшее он назвал «попыткой забастовки под руководством нескольких человек» и «спланированной провокацией». Каладзе считает, что организаторы протестной акции преследовали собственные цели.
Комментируя претензии протестующих, Каладзе заявил, что «сегодня мы услышали много лжи». Он подчеркнул, что в прошлом году зарплаты сотрудников «Тбилсервис групп» выросли на 20%. «Было обещано вернуться к этому вопросу в январе 2022 года», - отметил он.
Что касается техники, то, по словам Каладзе, участники забастовки говорили неправду, когда жаловались на то, что муниципальные мусороуборочные машины не обновлялись уже восемь лет и сейчас очень часто выходят из строя.
Другое требование – закупка новой формы. Оказалось, что в этом году «Тбилсервис групп» не предоставило своим сотрудникам летнюю экипировку. Сейчас им приходится вывозить мусор либо в зимней форме, либо в собственной одежде. Каладзе заявил, что рабочая форма закупается каждый год, но при последней закупке возникли проблемы с тендером. В заключении Каладзе поблагодарил сотрудников «Тбилсервис групп», отметив, что никогда не высказывал недовольства их работой, передает агентство «Новости-Грузия».
- «Тбилсервис групп» была основана в 2007 году мэрией Тбилиси, и ее доля в капитале компании составляет 100%. С 2016 года в компанию также входят 3 юридических лица: фирмы «Недвижимость Тбилиси», «Парки Тбилиси» и «Город света». В настоящее время в «Тбилсервис групп» работает более 5 тысяч человек. Ежемесячная заработная плата дворников и водителей мусоровозов составляет 750 лари, а продолжительность рабочего дня - 8 часов.
В Тбилиси торжественно встретили олимпийского чемпиона Лашу Талахадзе
В Тбилиси торжественно встретили тяжелоатлета Лашу Талахадзе, ставшего двукратным олимпийским чемпионом.
Сегодня ночью в столичном аэропорту собрались болельщики, друзья и члены семьи легендарного спортсмена, сообщают «Новости-Грузия». Большинство из них приехали в Тбилиси из родного города Талахадзе - Сачхере. Лашу они приветствовали криками «Спасибо». Сам тяжелоатлет сказал журналистам, что счастлив получить олимпийское золото во второй раз.
«Спасибо за такой прием. Я очень счастлив, что второй раз сохранил за собой золотую олимпийскую медаль. Спасибо болельщикам», - сказал Талахадзе журналистам в аэропорту.
4 августа 27-летний Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории +109 кг, не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил сразу три мировых рекорда, улучшив свои же прежние достижения: в рывке Талахадзе поднял 223 кг, в толчке 265 кг, а по сумме двоеборья набрал 488 кг.
В настоящее время копилке национальной сборной восемь медалей – две золотых (штанга и дзюдо), пять серебряных (три – дзюдо, одна – греко-римская борьба, одна – вольная борьба) и одна бронзовая медаль (штанга). Олимпиада завершится 8 августа.
Ника Гварамия сообщил о террористическом акте, планируемом против него
Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия сообщил о планируемом террористическом акте против него. Соответствующее заявление Гварамия сделал после опроса в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Речь шла о планируемом против меня террористическом акте, о чем был опрос и продолжится завтра. Сказать больше я не могу… Я ничего не скажу в деталях… Вероятно, скоро придет время, когда я сделаю разъяснения», - заявил Гварамия, добавив, что опрос продолжится завтра.
Медиаменеджер отвечал на вопросы сотрудников СГБ в течение трех часов. Перед началом опроса он заявил журналистам, что ему не известно, из-за чего его вызвали в ведомство. Одновременно Гварамия высказал предположение, что это может быть связано с последним выпуском его программы «Мтавари акцентеби». В ней он утверждал, что СГБ прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни. В этой же программе Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, которые осуществляют тайную слежку.
«С рапортами это действительно не связано», - сказал Гварамия журналистам уже после опроса.
Не говорят о подробностях и в СГБ Грузии. В комментарии Общественному вещателю в ведомстве подтвердили лишь то, что опрос не касался скандального выпуска программы Гварамия.
«Появление Ники Гварамия в Службе государственной безопасности не связано с материалами, распространенными им в эфире. Он сам пожелал прийти в ведомство совершенно по другой теме, однако на данном этапе больше информации мы не предоставим», - заявили в пресс-службе СГБ.
Летом прошлого года Ника Гварамия заявил, что о подготовке покушения на журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Габуния. Тогда он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков, действует по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желает отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.
Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем. В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы.
В Молдавии премьер-министром стала финансист Наталья Гаврилица
Республика Молдова стала вторым после Эстонии постсоветским государством, где оба высших поста занимают женщины - парламент утвердил новое правительство. Теперь во главе государства и исполнительной власти стоят две женщины.
Парламент Молдавии в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета. Его возглавляет Наталья Гаврилица, давний соратник президента Молдавии Майи Санду и ее заместитель по партии. Она училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдавии.
В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола. На это обращает внимание Би-би-си.
- Прозападный политик 49-летняя Майя Санду в ноябре 2020 года выиграла президентские выборы у Игоря Додона, которого поддерживала Москва. Она вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и укрепления связей с ЕС.
- Санду дважды вносила на утверждение кандидатуру Гаврилицы, но прежний состав парламента отказывался это сделать. В апреле 2021 года Санду инициировала досрочные выборы, которые состоялись в июле и принесли успех ее партии «Действие и солидарность» (свыше 52% голосов и 63 мандата).
- В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола.
В Австрии к пожизненному заключению приговорен убийца критика Кадырова
В Австрии уроженец Чечни приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает AP. Суд признал его виновным в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова, известного как Мартин Бек, который на своем YouTube-канале критиковал чеченского руководителя Рамзана Кадырова.
Из материалов дела следует, что 48-летний убийца, имя которого не раскрывается, встретился с 43-летним Умаровым 4 июля 2020 года под предлогом обмена пистолета «Глок 17» на автомобиль. По данным прокуратуры, в жертву стреляли шесть раз, в том числе в голову с близкого расстояния. Инцидент произошел в промышленной зоне недалеко от Вены.
Обвиняемый отрицал вину, однако на его одежде были найдены следы крови жертвы и частицы огнестрельного оружия. Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт. Адвокаты намерены обжаловать приговор. В ходе судебного заседания они выдвигали версию о том, что в Умарова якобы стрелял его собственный телохранитель.
По данным прессы, Мамихан Умаров работал информатором австрийского Земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом.
СМИ неоднократно высказывали уверенность, что речь идет о политически мотивированном убийстве. К такому же выводу пришла и венская полиция. По этой причине расследование вело контртеррористическое ведомство. Издание Insider писало, что заказчиком убийства выступил депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов.
Это уже не первое убийство чеченских политэмигрантов в Вене. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы был убит бывший охранник Рамзана Кадырова Умар Исраилов. Как пишет правозащитный центр «Мемориал», Исраилов подал жалобу в ЕСПЧ, в которой обвинил президента Чечни в том, что тот незаконно задержал и пытал его в 2003 году.
В феврале 2020 года погиб другой критик Рамзана Кадырова – видеоблогер Имран Алиев. Он был найден зарезанным в отеле во французском Лилле. В том же месяце в Швеции было совершено нападение на другого чеченского диссидента – Тумсо Абдурахманова. Блогеру удалось обезвредить киллера и записать видео, на котором он задает вопросы человеку, лежащему в луже крови. Тот представился Русланом. Он заявил, что его прислал «Абдурахман из Грозного», и сказал, что хотел лишь запугать блогера, а также добавил, что его мать находится в заложниках у заказчиков нападения.
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии
Второе за день землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,4 балла зафиксировали в 19:25 в 26 километрах к юго-западу от Дманиси (регион Квемо Картли), недалеко села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Примерно в 30 километрах от Тбилиси, также в регионе Квемо Картли, землетрясение произошло сегодня в 12:55. По данным сейсмологов, его сила составила 3,5 балла.
Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Греции ситуацию с лесными пожарами
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила со своей греческой коллегой Екатериной Сакелларопулу ситуацию, сложившуюся в Греции из-за пожаров. Телефонный разговор между главами государств состоялся сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Зурабишвили.
Как отмечается, президент Грузии интересовалась гуманитарной ситуацией и потребностями Греции. Она выразила поддержку греческому народу и выразила надежду, что Греция сумеет быстро справиться с этим вызовом.
Зурабишвили также поблагодарила Сакелларопулу за внимание, проявленное в это сложное время в отношении граждан Грузии, находящихся в Греции. В завершении беседы Зурабишвили пригласила свою коллегу в Грузию.
- В Греции в течение 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до 44-47 градусов. В результате ежедневно происходят десятки лесных пожаров по всей стране.
- В настоящее время пожары бушуют в Аттике, на Эвбее, в областях Илия (Элида), Месиния, Фокида, Фтиотида. В целом пожарные борются по всей Греции с 56 природными пожарами, эвакуируются десятки населенных пунктов.
«Талибан» впервые за много лет захватил столицу афганского региона
Боевики радикального движения «Талибан», внесенного в России в список запрещенных террористических организаций, захватили первую за много лет столицу провинции: Зарандж. Взятие города на юго-западе страны может стать важной символической победой для движения, до этого удерживавшего под контролем в основном слабонаселенные районы.
Потерю города с населением в 160 тысяч в пятницу признали власти Афганистана, передает газета The New York Times. Сообщается, что войска «Талибана» почти не встретили сопротивления. Перед штурмом местным чиновникам и официальным лицам разрешили вместе с семьями перейти расположенную рядом с городом границу с Ираном.
Зарандж - столица самой слабонаселенной провинции Афганистана, Нимроза. Незадолго до взятия города оборонявшие его правительственные войска отошли для защиты Лашкаргаха - столицы соседней провинции Гильменд. В осаде находится так же еще одна региональная столица - третий в стране по величине город Герат.
Успех «Талибана» отмечен вскоре после объявления о полном выводе американских войск из Афганистана. В июле агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны, допускает падение власти в течение полугода.
По оценке американских спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трех месяцев до года после вывода американских военных, передавала ранее газета Wall Street Journal. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода армии 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединенных Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане.
Цены на газ в Европе обновили рекорд после взрыва на заводе «Газпрома»
Цены на природный газ в Европе обновили исторический рекорд, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, стоимость топлива растет на фоне мощного взрыва, который произошел на этой неделе на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Масштабное возгорание произошло в ночь 6 августа на заводе «Газпром переработки» в Уренгое. Источник Ленты.Ру на условиях анонимности рассказал, что пострадало самое крупное газоперерабатывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сразу после инцидента последовало снижение объемов транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа»: к концу четверга поставки топлива в Германию снизились вдвое – с двух до одного миллиона кубометров.
По словам источника, сырьем, которое используется на заводе «Газпрома», является газовый конденсат с местных промыслов, и теперь этим промыслам приходится сжигать невостребованный конденсат, поскольку «производственные технологические установки завода полностью остановлены».
Как утверждается, 80 процентов идущего на экспорт российского газа добывается именно в ЯНАО, и теперь весь этот объем оказался под угрозой. Большой ущерб нанесен и экологии: произошли большие выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти, пишет Лента.ру. По его данным, руководство запретило распространять любую информацию об этой ситуации без согласования с руководством. Причины взрыва устанавливаются.
Бжания встретили в Южной Осетии по осетинской традиции – с пирогами и пивом
Абхазская делегация во главе с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания прибыла в Южную Осетию для участия в мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
Как сообщает агентство «Рес», при въезде в Южную Осетию делегацию встретили руководитель администрации югоосетинского президента Игорь Козаев и глава Джавской районной администрации Андрей Джиоев. Гостей приняли по осетинским традициям — с тремя пирогами и пивом.
Аслан Бжания проведет в Цхинвали переговоры с югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым, а также примет участие в расширенном совещании по вопросам взаимодействия двух самопровозглашенных республик.
Отметим, что это первый визит Аслана Бжания в Южную Осетию после его победы на президентских выборах 22 марта 2020 года.
В Грузии завершились военные учения Agile Spirit 2021
Многонациональные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»), участие в которых принимали военнослужащие 15 государств, включая 12 стран-членов НАТО, завершились сегодня в Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», показательные маневры в заключительный день Agile Spirit 2021 прошли на полигоне Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети. Церемония закрытия завершилась награждением военнослужащих, участвующих в учениях.
На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер Ираклий Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, спикер парламента Каха Кучава, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.
«Учения «Проворный дух–2021» отличались многообразием тренировок, локаций, десантных операций и увеличенным числом участвующих в них военных. Доказательством стойкости боевого духа наших военных и их высокого профессионализма является то, что, несмотря на пандемию, 10-е, юбилейные военные учения прошли, состоялись», – сказала Зурабишвили на мероприятии.
Она добавила, что нынешние учения были особенными еще и потому, что впервые в них задействовали произведенную в Грузии военную технику – бронемашины типа «Дидгори».
«Динамика и масштабы многонациональных учений в Грузии подтверждают важность нашей страны в процессе обеспечения безопасности, укрепления и поддержания мира в регионе и на Черном море», – подчеркнула президент.
Учения Agile Spirit 2021 проходили в Грузии с 26 июля. В них были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них – это грузинские военнослужащие, а еще 700 — американские.
В Эфиопии повстанцы захватили древний город из списка ЮНЕСКО
Повстанцы из эфиопского региона Тыграй захватили древний город Лалибела, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Би-би-си.
Город Лалибэла с населением менее 20 тысяч человек известен своими монолитными церквями, высеченными в камне.
Заместитель мэра Лалибелы Мандефро Тадессе заявил, что властям придётся сотрудничать с мятежниками, чтобы "гарантировать сохранение этого сокровища". По его словам, местные жители вынуждены были покинуть город, хотя обошлось без стрельбы.
Беречь культурное наследие Лалибэлы призвал и Госдепартамент США. Там высказали обеспокоенность боевыми действиями в Эфиопии.
В феврале сообщалось, что в Тыграе эритрейские военные расстреляли сотни мирных жителей. По данным источников, солдаты прямо на улицах казнили мужчин и мальчиков, а также учинили массовые грабежи.
Американские власти ранее заявляли, что акты жестокости и бесчеловечного обращения с мирным населением должны немедленно прекратиться. В Вашингтоне предупредили правительства Эфиопии и Эритреи, что пристально следят за развитием событий в зоне конфликта.
За время восьмимесячного конфликта, жертвами которого стали тысячи жителей Эфиопии, два миллиона человек покинули свои жилища, десятки тысяч бежали в Судан, сотни тысяч жителей страдают от недоедания и голода. В войне с одной стороны участвуют Эритрея и Эфиопия, а с другой – повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя.
Гено Петриашвили проиграл финал Олимпиады на последних секундах
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили не смог выиграть золотую медаль на олимпийском турнире в весовой категории до 125 кг. В финальной, напряженной схватке Петриашвили проиграл американцу Гейблу Стивенсону со счетом 8-10.
За несколько секунд до конца поединка грузинский борец выигрывал со счетом 8-7, однако Стивенсон смог вырваться вперед. Петриашвили досталось серебро (на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал бронзовую медаль).
Гено Петриашвили принес Грузии восьмую медаль на Олимпиаде в Токио. Таким образом, Грузия установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Олимпиадах: в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) у Грузии было по семь медалей.
Золотые медали на Олимпиаде в Токио Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе; серебряные – Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Гурам Тушишвили (дзюдо) Якоб Каджая (греко-римская борьба) и Гено Петриашвили (вольная борьба); бронзовую – тяжелоатлет Антон Плесной.
CNN сообщил о получении американской разведкой данных из лаборатории в Ухане
Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Изучение документации может позволить проверить гипотезу о лабораторном происхождении вируса. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на свои источники, знакомые с темой.
Уханьский институт вирусологии — один из нескольких крупнейших в мире центров исследования коронавирусов. Именно в Ухане началась вспышка коронавируса нового типа COVID-19, переросшая в пандемию. Совпадение этих фактов дало повод для рождения теории о лабораторном происхождении болезни.
Теперь американская разведка имеет возможность проверить её, изучив полученный массив данных, сообщает канал. По информации журналистов, база с генетической информацией 22 тысяч образов вирусов, будет изучена с помощью суперкомпьютеров.
Кроме того, разведывательному сообществу необходимо найти учёных, которые, с одной стороны, имеют достаточную квалификацию, чтобы интерпретировать полученные документы, с другой — они должны иметь доступ к секретной информации, с третьей — знать китайский язык. Поиск таких экспертов может оказаться проблемой, — утверждает один из источников канала.
Лабораторное происхождение вируса не обязательно означает, что он был создан искусственно. Он мог быть найден в природе и "сбежать" из лаборатории во время изучения. После вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий.
Израиль сообщил о ракетном ударе со стороны Ливана
Около двух десятков ракет выпущено по территории Израиля со стороны Ливана. Ответственность за обстрел взяла на себя радикальная ливанская группировка "Хезболла".
Армия обороны Израиля сообщила, что часть ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол", остальные упали на открытой местности в районе Хермона. О раненых и разрушениях сведений не поступало.
Ливанские СМИ пишут, что "Хезболла" не имеет отношения к обстрелам.
В ночь на 5 августа израильская авиация атаковала ряд целей на юге Ливана. Военные Израиля сообщили, что удары наносились в ответ на ракетные запуски в направлении израильских населённых пунктов. Это был первый случай использования авиации против ливанских позиций за последние годы.
Командование миротворцев ООН в Южном Ливане оценивало обстановку очень серьёзной и призвало стороны к прекращению огня.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что авиаудар указывает о наличии агрессивных намерений со стороны Израиля. Действия израильских военных осудил Вашингтон.
- Израиль и "Хезболла" вели серьёзные боевые действия в 2006 году. Тогда ливанские вооружённые бойцы обстреляли позиции израильских военных на границе и напали на пограничный патруль. Погибли восемь пограничников, трое получили ранения. Двое военнослужащих были захвачен в плен. Из тела возвратили Израилю через два года.
- В ответ на нападения израильская армия начала военную операцию "Достойное возмездие". Боевые действия продолжались более 30 дней. По разным данным, погибло более тысячи ливанцев и более полутора сотен израильтян.
- "Хезболла" - военизированная ливанская шиитская организация. США, Великобритания, Израиль, Лига арабских государств и другие страны признали группировку террористической. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается. Группировка выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
Борец из Северной Осетии выиграл золотую медаль на Олимпиаде
Борец вольного стиля из Северной Осетии Заурбек Сидаков, выступающий за команду Олимпийского комитета России, выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг.
В финале Сидаков выиграл у Магомедхабиба Кадзимагомедова, представляющего Беларусь. Спортсмен принес российской команде 17-ю золотую медаль на Олимпиаде-2020.
Отметим, что главный тренер сборной России по вольной борьбе – уроженец Южной Осетии Дзамболат Тедеев.
Депутат Госдумы: в Абхазии «просыпаются с одной мечтой» – воссоединиться с Россией
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов прокомментировал заявление членов Совета безопасности ООН, призвавших Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. США, по мнению депутата, хотят возобновления военных действий.
«Можно сказать, что США и их союзники хотят возобновления кровопролития, 100%. Они говорят нам: «Уберите войска, а мы тут устроим ночь длинных ножей». Нет, не уберем. Лучшим ответом США и их товарищам будет не только признание, но и предложение объединиться в знак нового союзного государства. Сделать новый СССР на новых принципах, более тесных. Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Армения, Приднестровье – всех в одно государство объединить; это будущий формат. Таким оптимистичным заявлением можно ответить Соединенным Штатам», – заявил Виталий Милонов изданию «ПолитЭксперт».
Политик уверил, что в Абхазии большинство людей ждут и «просыпаются с одной мечтой: воссоединиться с родиной», так как Абхазия была в составе России. Если провести референдум, считает депутат, то, как и в Донбассе, жители Абхазии проголосуют за присоединение к РФ.
«Люди хотят быть в России, Южная Осетия тоже. Здесь не надо бояться. Санкции были, есть и будут, санкционное давление не ослабнет. А так, по крайней мере, мы воссоединимся с историческими землями. Людям станет легче. Думаю, что самая лучшая защита Абхазии сейчас – установка наших средств обороны с межконтинентальными ракетами. Это будет на веки вечные», – добавил депутат.
- Ранее члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 гг., призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии.
Саакашвили говорит, что «писк севера» не помешает ему вернуться в Грузию
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что «писк севера» не помешает ему вернуться в Грузию. Таким образом политик прокомментировал слова представителя МИД России. Замдиректора департамента информации и печати Александр Бикантов заявил, что в России «никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии».
«В Москве очень хорошо знают, что подавляющее большинство грузинского народа – на моей стороне и требует моего возвращения. Они не на шутку перепугались и сделали это заявление. Так вот, я хочу сказать всем: нет, никто не сможет мне помешать вернуться в свою родную страну, чтобы спасти ее от внутренних и внешних врагов и недоброжелателей. Я выполню свой исторический долг. Я слышу голос грузинского народа, и никакой писк севера не сможет мне помешать. Мы, грузины, – очень гордая и свободолюбивая нация, мы со всеми хотим иметь хорошие отношения, но не потерпим разговора в таком тоне», – пишет Саакашвили в своем Facebook-аккаунте.
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов также заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Грузией – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».
Аслан Бжания почтил память жертв бесланской трагедии
Сегодня начинается визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Цхинвали, приуроченный к 13-й годовщине августовской войны 2008 года.
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, по пути в Цхинвали делегация посетила Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа Бжания встречали председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев и представитель МИД России во Владикавказе Алан Хетагуров.
Аслан Бжания и члены делегации посетили «Город ангелов» – мемориальное кладбище в Беслане, где захоронены дети, учителя и родители, погибшие в результате террористического акта в бесланской школе в 2004 году.
«Посещение «Города ангелов» и бесланской первой школы не может никого оставить равнодушным. Когда с памятников на тебя глядят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза и в голову приходит множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам – взрослым сделать все, чтобы подобное больше не повторилось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети. Сколько бы времени ни прошло, забыть этот ужас, имевший место в Беслане в сентябре 2004 года, невозможно. Нет прощения такому варварству. Я преклоняюсь перед памятью тех, кто стал жертвой этого бесчеловечного теракта», – заявил Аслан Бжания.
В состав делегации входят вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр иностранных дел Даур Кове, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, начальник Управления госдачами Беслан Квициния, депутат Народного Собрания Рауль Лолуа.
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