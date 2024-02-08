Сын Кадырова получил медаль за состязания, в которых не участвовал

Сын главы Чечни, 16-летнийАдам Кадыров получил новую награду – медаль так называемых соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае. Лучший результат по итогам четвертого дня конкурса показала команда «Ахмат», состоящая из бойцов специального полка МВД по Чечне.
Кадыров-младший в соревнованиях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену. Это следует из видео, которое опубликовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, Адам Кадыров на соревнованиях в Дубае «поддерживал» бойцов «Ахмата».
В первый день «соревнований спецназа» в Дубае «Ахмат» занял четвертое место – его обошли команды из Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов; аналогичного результата спецназ Кадырова добился на второй день конкурса, проиграв бойцам из Беларуси, Кыргызстана и ОАЭ; на третий день «Ахмат» занял 12 строчку, уступив в том числе командам из Бахрейна, Южной Африки, Сербии, США и Турции.
Власти Чечни активно освещают «соревнования спецназа» в Дубае.
Согласно сообщению государственного агентства «Грозный-информ», сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца – эту должность Адам Кадыров получил осенью прошлого года после избиения в СИЗО Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана.
- Аппарат уполномоченного по правам человека в России ответил отпиской на обращение по поводу избиения Журавеля. Там не стали комментировать инцидент по существу, а лишь сослались на сентябрьскую проверку, проведенную главным управлением МВД по Грозному. По её результатам в возбуждении уголовного дела в отношении было отказано «в связи с отсутствием состава преступления».
- Глава Чечни неоднократно заявлял, что считает поступок своего сына правильным.
- После избиения Журавеля Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден «Даймехкан Сий» («Гордость нации») и религиозные ордена «За заслуги перед Уммой» и «За служение религии Ислам» I степени, медаль «Трудовая доблесть России» и «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Некоторые из перечисленных выше наград он формально не должен был получить в силу возраста.
- Кадыров-младший также стал куратором батальона Минобороны России имени Шейха Мансура. В январе в этой должности он пригрозил «врагам» своего отца на Западе и в Украине.