Сын пресс-секретаря Путина рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»

Сын пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Николай рассказал о службе в ЧВК «Вагнер». По его словам, он участвовал в боевых действиях в Украине и заслужил там российскую медаль «За отвагу». Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

По утверждению Пескова-младшего, он служил в экипаже системы залпового огня «Ураган». Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин рассказал об этом через свою пресс-службу, заявив, что не рекомендовал сыну чиновника служить в регулярных войсках. Там, утверждает Пригожин, Песков-младший «отсиделся бы в штабе или ушел на мясо».

Он утверждает, что сын чиновника воевал «по подложным документам», чтобы скрыть имя.

После объявления Путиным мобилизации 21 сентября 2022 года сын Пескова Николай ответил на звонок ведущего интернет-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева, который представился военным комиссаром и сказал, что Пескову уже пришла повестка в войска. Тот являться в военкомат отказался.

«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне», – заявил он. – У меня проблемы защищать Родину нет - но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах».

В интервью «Комсомольской правде» Песков-младший заявил, что в момент разговора «уже готовился к поездке». ЧВК «Вагнер» обвиняется правозащитными организациями в совершении военных преступлений, организация внесена в санкционные списки ряда стран, США признали ее международной преступной организацией.

В 2017 году «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование про сына Пескова, из которого следовало, что он нигде не работает, но пользуется автомобилями элитных марок и частными самолетами. Там же говорилось, что Николай Песков (в тот момент носящий фамилию Чоулз) около года провел в британской тюрьме за два разбойничьих нападения.