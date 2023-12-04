Сын Евгения Пригожина получил контроль над двумя компаниями отца

Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел получил контроль над двумя компаниями, которые ранее принадлежали отцу, сообщил телеграм-канал Daily Storm со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Речь идет о компаниях «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые занимаются, в частности, поставками продуктов питания и заработали миллиарды рублей на госзаказах.

Издание «Фонтанка» в свою очередь отмечает, что официально сын Евгения Пригожина стал «доверительным управляющим» согласно официальному делу о наследстве, которое было открыто 8 сентября 2023 года.