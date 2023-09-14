Сына президента США обвиняют в нарушении правил покупки оружия

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения в нарушении правил покупки огнестрельного оружия.

Прокуроры штата Делавер утверждают, что Хантер Байден пять лет назад при покупке пистолета скрыл, что употреблял запрещенные наркотики.

Всего 53-летнему сыну президента США предъявлены обвинения по трем пунктам - приобретение оружия по подложным документам, а также сокрытие информации о подложных документах и пристрастиях к наркотикам при оформлении лицензии на оружие.

Хантеру Байдену может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, уточняет Bloomberg.

Адвокаты Байдена-младшего обвинения пока не комментировали. Ранее в юристы говорили, что обвинения выдвинуты несправедливо, поскольку они не соответствуют правоприменительной практике.

Белый дом сообщения о сыне президента также пока не комментировал.

В отношении Хантера Байдена также расследуется дело о неуплате налогов. Ранее сын президента признал вину по делу в надежде снять обвинения по делу о покупке оружия. Позднее он отказался от признания вины в налоговых преступлениях.

Американская пресса пишет, что обвинения Байдену-младшему предъявлены на фоне расследования республиканцев по делу о возможном импичменте президенту Джо Байдену в том числе в связи с деловыми отношениями его сына с украинским газодобывающим холдингом Burisma.

Вместе с тем, пока что республиканцы не предоставили доказательств, что Байден-старший непосредственно участвовал в работе Хантера Байдена, хотя иногда ужинал с его клиентами или здоровался с ними во время телефонных звонков.