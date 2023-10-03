Таджикистан и Кыргызстан заключили соглашение по пограничным спорам

Представители Таджикистана и Кыргызстана, обсудив вопросы делимитации и демаркации спорных участков границы, заявили о подписании совместного протокола по решению пограничной проблемы. Об этом во вторник сообщило Радио Озоди, отметив, что детали не раскрываются.

Консультации проходили в Баткене – административном центре одноименной области Кыргызстана, граничащей с Согдийской областью Таджикистана.

«Реализация протокола решит любой вопрос, все проблемы, которые раньше были причинами конфликтов на линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Я со всей ответственностью заявляю, что подписание и реализация протокола отражают волю лидеров обеих республик», – заявил глава Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов.

Глава аналогичного ведомства Кыргызстана Камчыбек Ташиев также считает подписание протокола 2 октября способом решения пограничной проблемы.

Перед появлением официальных сообщений о результатах обсуждения приближенный к Ташиеву журналист Нургазы Анаркулов у себя в фейсбуке назвал протокол «историческим». Он отметил, что «Таджикистан отказался от своих территориальных претензий», пишет Озоди.

В настоящее время остаются неопределенными более 300 километров таджико-киргизской границы из 972. Спорные участки в основном расположены в местах водоразделов, пастбищ и земель, которые обе стороны считают своими территориями.

Приграничные столкновения, произошедшие в апреле 2021 года и сентябре 2022 года, привели к десяткам погибших и сотням раненых с обеих сторон. В ходе последнего конфликта Кыргызстан применил турецкие беспилотники «Байрактар», а Таджикистан – тяжелое вооружение. Каждый раз после гибели людей стороны неоднократно заявляли, что будут решать пограничную проблему мирным путем.