Более 300 афганских военных были пропущены на территорию Таджикистана пограничниками после отступления из провинции Бадахшан, которую берет под контроль радикальное исламистское движение «Талибан», внесенное в России в список запрещенных террористических организаций. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление пограничной службы.

Это третий такой случай за неделю. Бегство военных происходит на фоне наступления талибов на позиции правительства. В последние недели им удалось взять под свой контроль десятки районов. В ходе боев им удалось также захватить пограничную комендатуру.

Наступление талибов проходит одновременно с выводом из Афганистана американских военных, который должен завершиться к осени. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября.

В конце июня газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что по прогнозу американских спецслужб международно-признанное правительство Афганистана потеряет контроль над страной уже спустя полгода после вывода войск.