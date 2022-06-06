Таиланд легализовал выращивание и употребление конопли в медицинских целях

С 9 июня в Таиланде разрешается выращивать и использовать коноплю для медицинских целей без санкции правительства. Все арестованные по обвинению в её употреблении и хранении будут освобождены. При этом курение марихуаны по-прежнему остаётся под запретом. Об этом сообщает таиландское издание The Thaiger.

Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение исключить коноплю из списка наркотиков. В связи с этим представитель судов Таиланда Сорравит Лимпарангси заявил, что все обвиняемые в производстве, импорте, экспорте, распространении, употреблении и хранении конопли будут освобождены. Суд также прекратит дела в отношении тех, кто сейчас находится под следствием по аналогичным обвинениям. Кроме того, выплаченные по решению суда штрафы и залоги будут возвращены.

Согласно изменениям, легально можно использовать любую часть конопли, если количество наркотических веществ в ней не превышает 0,2%. Тем, кто планирует выращивать коноплю дома, необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.

Однако, как уточняет издание, курение марихуаны по-прежнему запрещено, так как оно продолжает считаться нарушением общественного порядка. На "дымящих" потребителей марихуаны могут подать жалобу — и тогда нарушителям грозит три месяца тюрьмы и штраф в размере 25 тысяч бат (около 45 тысяч рублей).

Отмечается, что над декриминализацией употребления и хранения конопли работало Министерство здравоохранения Таиланда "в целях развития медицинского туризма и экономики страны". В настоящее время министерство уточняет ограничения и разрабатывает рекомендации по грамотному выращиванию и использованию конопли в домашних условиях, чтобы предотвратить её ненадлежащее употребление.