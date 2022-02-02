Талибы в Афганистане впервые назначили женщин-руководителей

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) впервые после прихода к власти в Афганистане летом прошлого года назначило двух женщин на руководящие должности в Кабуле. Одна из них заняла пост директора специализированного роддома, другая возглавила гинекологическую клинику.

СМИ пишут, что талибы согласились на назначения женщин после встреч с представителями международных организаций, на которых поднимался вопрос об участии женщин в жизни страны. Кроме того, в Афганистане до сих пор остро стоит проблема смертности при родах – 638 умерших на 100 тысяч в 2019 году. Этот показатель один из самых высоких в мире.

Талибы после прихода к власти обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили заниматься женщинам заниматься спортом, а телеведущих обязали носить хиджаб. В правительство, вопреки обещаниям "Талибана", не вошла ни одна женщина.

Существующие в Афганистане правила в отношении женщин несколько мягче ещё более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до ввода войск США. Тогда "Талибан" полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: