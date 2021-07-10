Талибы в Москве заявили, что не станут нарушать границы соседних государств

Представители радикального движения «Талибан» заявили на пресс-конференции в Москве, что не будут нарушать границы государств Центральной Азии. С делегацией талибов встречался спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) необходимы и глава государства в курсе проведения таких контактов.

Члены делегации заявили, что якобы контролируют значительную часть афганской территории, за исключением Кабула и ближайших к нему уездов. Глава делегации талибов Шахабуддин Делавар заявил в Москве, что 85% территории Афганистана перешло под управление исламского эмирата. «Мы не стремимся к полной узурпации власти. Мы хотим, чтобы все граждане участвовали в управлении страной вместе с нами, в соответствии с имеющимися знаниями и способностями», - приводит «Евроньюс» слова Делавара.

В России выражают обеспокоенность в связи с ростом напряженности на южных границах Таджикистана, союзника России в ОДКБ - Организации Договора о коллективной безопасности.

К вечеру пятницы, как сообщили некоторые СМИ, вооруженные отряды талибов, по заявлениям их командования, заняли важный район в Кандагаре, крупнейшем городе на юге Афганистана.

Одновременно в СМИ появились сообщения о том, что талибы взяли под контроль примерно 2/3 границы с Таджикистаном. Правительство этой страны, направило в пограничные районы тысячи резервистов.