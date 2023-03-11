Танкер под флагом Греции был вблизи «Северных потоков» перед взрывом

Танкер Minerva Julie под флагом Греции с 6 сентября прошлого года в течение недели находился в Балтийском море возле мест, где 26 сентября произошли взрывы на газопроводах «Северного потока». Об этом сообщает Business Insider.

Первым на остановку танкера в районе газопроводов обратил внимание аналитик открытых данных из Дании Оливер Александр, пишет издание. Он отметил, что примерно в том же месте, что и танкер, находилась яхта, которая, по данным немецких СМИ, могла иметь отношение к доставке взрывчатки.

Владелец Minerva Julie подтвердил Business Insider информацию о нахождении судна в Балтийском море. По его словам, экипаж танкера ожидал новых инструкций относительно рейса, это стандартная практика.

Издание отмечает, что информация об остановке Minerva Julie привела к спекуляциям в соцсетях по поводу длительной остановки судна, но имеющиеся данные не говорят о том, что экипаж причастен к диверсии.