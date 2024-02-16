ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционного политика Алексея Навального.

16 февраля Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Утверждается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, «был вызван экипаж скорой медицинской помощи».

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

Адвокат политика Леонид Соловьев сказал «Новой газете», что по решению семьи Алексея Навального он ничего не комментирует.

«Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», – рассказал он.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, никаких подтверждений этого у них пока нет.

«Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», – написала она в социальной сети Х.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «в соответствии с действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не требуется». На вопрос о том, действительно ли оторвался тромб, он сказал: «Я не знаю, я не знаю. Должны медики как-то выяснить». По его словам, об этом им было доложено «из Москвы».