ТАСС: в РФ с начала войны въехали более 2,8 млн жителей Украины

За 5 месяцев с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину границу России пересекли более 2,8 миллионов жителей Украины, в том числе 448 тысяч детей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В сообщении уточняется, что половина из них - это жители Донецкой и Луганской областей, которые российские власти считают независимыми республиками «ДНР» и «ЛНР». Утверждается, что в пунктах временного размещения в России находятся более 33 тысяч жителей Украины, в том числе 11 241 ребенок, остальные «разместились у родственников и в частном порядке». Сколько граждан Украины, въехавших в Россию после начала войны, впоследствии выехало из нее, в сообщении не говорится.

По официальным данным ООН на 19 июля, в России было зарегистрировано более 1 миллиона 700 тысяч беженцев из Украины - это больше, чем в любой другой стране. Всего в мире зарегистрировано почти 6 млн украинских беженцев, в том числе более 3 миллионов 700 тысяч официально получили временную защиту в странах ЕС.

Как правило, в Россию едут люди из зоны боевых действий на востоке и юге Украины, поскольку выехать оттуда на контролируемую украинскими властями территорию страны очень трудно или невозможно. Власти Украины утверждают, что применительно к оказавшимся в России гражданам страны нельзя говорить о беженцах, и называют этих людей принудительно вывезенными или депортированными. Президент Владимир Зеленский 13 июля заявлял, что «два миллиона наших людей вывезли в Россию».

«Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения, - заявил МИД страны в марте 2022 года. - Такие действия являются грубым нарушением международного права». Цитату приводит Би-би-си.

В то время как взрослые люди и семьи, выехавшие из Украины в Россию, как правило, имеют возможность при желании ее покинуть, иначе обстоит ситуация с детьми-сиротами. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче им российского гражданства. При этом, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, детям с территории боевых действий должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны либо нейтральной страны.

По данным издания «Верстка», сто восемь детей-сирот от 5 до 16 лет, проживавших на территориях восточной Украины, уже отданы приемным родителям из России. При этом Украина не давала согласия на их вывоз и усыновление.