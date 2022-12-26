Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении КНР в зону ПВО острова

Тысячи жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 25 декабря собрались на площади Возрождения в Степанакерте (Ханкенди) с призывом к международному сообществу оказать давление на Азербайджан, чтобы правительство этой страны открыло Лачинский коридор. Жители региона находятся в условиях блокады с 12 декабря.

«В очередной раз военно-политическое руководство Азербайджана грубо нарушает нормы международного права и обязательства, взятые на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Связь между Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.] и внешним миром должна быть восстановлена без предварительных условий и немедленно, и должны быть созданы условия для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы.

В ходе продолжающейся борьбы, как и в предыдущие годы, нам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка Родины и всего армянства. Республика Арцах и впредь будет прилагать усилия для укрепления безопасности и обороноспособности своего народа, объединяя собственные возможности и возможности Миротворческой миссии Российской Федерации», – говорится в заявлении, принятом по игогам акции.

Выступая на митинге, госминистр НКР Рубен Варданян заявил, что у местного армянского населения есть три пути.

«Первый путь – мы подчиняемся и рано или поздно потихоньку интегрируемся в Азербайджан. Второй путь – мы уходим отсюда. И третий – мы боремся. Я принял решение 2 сентября», — заявил Варданян, имея в виду дату своего переезда в Нагорный Карабах.

«Я здесь, я борюсь и не собираюсь уходить или подчиняться условиям Азербайджана. Мы должны противодействовать, противостоять им нашей силой», — добавил он.

Отметим, что 23 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Рубен Варданян должен покинуть Карабах. Байрамов назвал Варданяна «чуждым элементом» для региона.

Издание Netgazeti сообщило, что на акции в Степанакерте были и плакаты на грузинском языке с требованием «открыть дорогу жизни». Так жители региона называют Лачинский коридор. Ранее община армян призвала власти Грузии осудить Баку за блокаду Карабаха.