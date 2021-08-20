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30 лет "тбилисской войне": воспоминания сражавшихся по разные стороны конфликта

30 лет "тбилисской войне": воспоминания сражавшихся по разные стороны конфликта
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30 лет "тбилисской войне": воспоминания сражавшихся по разные стороны конфликта

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Бои в Тбилиси между сторонниками президента Гамсахурдии и оппозицией начались в декабре 1991 года, после объявления Грузией независимости от СCCР. Зураб Каралашвили тогда защищал президента, а художник Гига Арвеладзе, наоборот, свергал правительство. Гамсахурдия в итоге был свергнут и уехал в Чечню

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