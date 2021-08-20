30 лет "тбилисской войне": воспоминания сражавшихся по разные стороны конфликта
Бои в Тбилиси между сторонниками президента Гамсахурдии и оппозицией начались в декабре 1991 года, после объявления Грузией независимости от СCCР. Зураб Каралашвили тогда защищал президента, а художник Гига Арвеладзе, наоборот, свергал правительство. Гамсахурдия в итоге был свергнут и уехал в Чечню
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.